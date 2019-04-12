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運動筆記【教練！我想跑步！】不是跟腱，是Achilles一生必跑一次夢幻賽事之一Gold Coast Marathon
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跑步小品／城市的菩提

2019-04-12 06:00運動筆記 Angel連

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在城市的一隅

歇口氣

深呼吸

煩惱即菩提

兩吸一吐的節奏

將希望吸入

將憂愁吐出

穿上跑鞋

踏過每個煩惱的街口

或許回頭一望

輕舟已過萬重山

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