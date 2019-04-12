親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
JHBL
綜合
路跑

台灣網紅弱爆了！陸「第一網紅」年收12億 輾壓范冰冰

延後總統初選衝擊 蔡明憲宣布退黨「表達最深的沉痛」

運動筆記【教練！我想跑步！】不是跟腱，是Achilles一生必跑一次夢幻賽事之一Gold Coast Marathon
健行筆記2019/04/04-05 鈴鳴閂山【山旅】碧潭河岸光景，和美山步道的越野跑練習！
NBA今日最佳球員- Dwyane Wade (4月11日)今日十大好球 (4月11日)

賽事心得／黃金海岸馬拉松 一生必跑一次之夢幻賽事

2019-04-12 06:00運動筆記 Shih-Hao Jhan

我是個市民跑者。熱愛跑步 把跑步當是最大興趣，甚至可以把興趣變成是專業，已成為生活中不可或缺的一環，21歲開始接觸馬拉松 至2019/3/17止首爾馬拉松已完成68場全馬，2015年初在屏東高樹馬拉松初次嚐到市民跑者的夢想SUB3後，沒多久雙腳膝蓋中了筋膜炎 有長達半年多時間完完全全不能跑 不能跳 每週南投屏東醫院來回做復健，4個月後傷勢才逐漸好轉康復，21歲接觸馬拉松就有帶著國旗未來想跑一場海外馬拉松的想法，把黃金海岸馬拉松列為第一目標。一次的朝聖 讓我愛上了黃金海岸這個賽道，之後有在陸續跑過 婆羅洲沙巴馬拉松，柏林馬拉松，靜岡馬拉松，東京馬拉松，波斯頓馬拉松（DNF)、香川丸龜半程馬拉松、首爾馬拉松、唯一會讓我想再回去再跑一次的唯獨黃金海岸，一路賽道平坦、沿途觀眾熱情、也是IAAF認可的金標賽事之一。

今年正好帶著妻子到這美麗舒適悠閒的城市來補渡完整蜜月XD，沿著景色優美的海岸線漫步，抱抱無尾熊，享受高空跳傘或熱氣球的刺激，擁有難忘的美好回憶！南半球最大場馬拉松嘉年華非它莫屬，雖然東京、柏林、首爾好跑。但由於路線多半是在市區跑繞來繞去會覺得有點無聊，GPS錶定位也會不準，台灣3月下旬～9月屬於夏季高溫高濕，澳洲黃金海岸7月正逢冬天，均溫12～20度對我們台灣人來說特別舒適，緩下坡的賽道更是破pb的好幫手，7月黃金海岸的確是個可以建議大家可以去挑戰一次甚至可以破個人最佳成績的賽道哦！歷年參賽台灣人也是逐年增多，現階段對我而言7/7這一戰沒有目標、也沒有設定幾分完賽，唯獨只有一個信念，就是打破南投縣高懸39年馬拉松紀錄2:33:27。

練到哪成就就就到哪，15週的課表重點擺在：（每週二強度跑、週四12K mp配速）長距離訓練總共會有

30K 3次

32K 3次

36K 1次

37K 1次

有目標反而是讓自己壓力過大，長久幾年下來的觀察，生理影響到心理對訓練成效及比賽成績也不會好，覺察到訓練中的所有情緒並接受才能變得更強，如果你沒辦法控制意識，它就會反過來控制你。所有的結局都是最好的安排，自問盡力所訂的課表就可以了。有跑未為輸，機會總在後頭。

2015年海外初馬黃金海岸起跑前與台灣選手合影

賽前一天黃金海岸輕鬆跑調整

賽前EXPO領取號碼簿

起跑前搶前排的概念😀

分享

休息了半年沒有練跑均月跑量不到150，海外初馬以3:01:44秒完賽

賽後慶功宴巧遇靖哥，015年她也有來參賽呦

隔天當地早報 有亮點😅

賽道之一

賽後就是要開始玩啦！

抱抱🐨是來到澳洲必做行程之一

黃金海岸馬拉松真的值得一推再推台灣跑者可以來朝聖的賽事，2019也即將邁入第41屆。

有跑的朋友我們7/7 賽場上見

#2019Gold Coast Marathon

相關新聞

跑步知識／跟腱正名 是阿基里斯腱

2019-04-12 06:00

賽事心得／XTERRA越野賽 跑在國境之南意猶未盡

2019-04-12 06:00

跑步小品／城市的菩提

2019-04-12 06:00

賽事心得／湖光山色超馬 獨享石門水庫美景

2019-04-12 06:00

賽前情報／台新女子半馬 245列車配速策略

2019-04-12 06:00

賽事心得／濟南國際越野賽 跨出2019第一步

2019-04-11 10:58

跑步知識／拉筋暖身大解密！照著做增肌才能事半功倍

2019-04-11 10:40

跑步知識／越野跑「無痕山林」只留回憶不留痕跡

2019-04-11 10:31

賽前情報／台新女子半馬 150列車配速策略

2019-04-11 10:23

賽前情報／台新女子半馬 140列車配速策略

2019-04-11 10:15

賽前情報／台新女子半馬 200列車配速策略

2019-04-10 10:58

賽前情報／台新女子半馬 230列車配速策略

2019-04-10 10:56

跑在日本馬拉松的起源地—神戶馬拉松

2019-04-10 09:59

全球首屆「LINE FRIENDS音樂路跑」9月7日登陸台北！

2019-04-10 09:50

賽事心得／PUMA螢光夜跑 跑在歡樂的螢光中

2019-04-10 09:46

賽事心得／PUMA螢光夜跑 4大特點讓你愛上跑步！

2019-04-10 09:41

賽事心得／ZEPRO CITY RUN 彰化場 10K路線試跑活動

2019-04-09 10:29

帶小比跑旅台灣／北頭洋馬拉松 謝謝大會的特別獎

2019-04-09 10:26

賽事心得／無錫馬拉松 張智銓海外第一馬

2019-04-09 10:21

賽事心得／日月潭馬拉松暖身跑 全台最美的團練場地

2019-04-09 10:03

跑步知識／跑者營養補充 5大注意事項

2019-04-09 09:56

跑步知識／神一般的恢復─睡眠

2019-04-09 09:33

賽事心得／XTERRA越野跑 醫鐵人曠野心

2019-04-08 09:47

賽事心得／XTERRA越野跑 我是野孩子

2019-04-08 09:32

日本人跑遍台灣／PUMA螢光夜跑 第四五六名一起衝！

2019-04-08 09:28

志工招募／TNF100越野賽 一起在黃金淡蘭賽道上寫故事

2019-04-07 06:00

賽事心得／越野賽前的訓練與準備攻略

2019-04-07 06:00

賽事心得／兒童節瘋跑北橫100k

2019-04-07 06:00

賽事心得／我的第二場超鐵226

2019-04-07 06:00

賽事心得／香港逆走100越野挑戰賽 我的初越野

2019-04-06 06:00

賽事心得／SKECHERS團體賽 激發潛能無極限

2019-04-06 06:00

大阪馬拉松報名步驟教學

2019-04-06 06:00

賽事心得／墾丁XTERRA 上帝送給我的幸運

2019-04-06 06:00
看更多

熱門文章

日職／王柏融單場雙安再現長打 火腿2:5吞敗

2019-04-11 20:13

NBA／戰火點燃！東西區季後賽對戰組合出爐

2019-04-11 14:47

新加坡羽賽／全場都領先！ 戴資穎8強門票到手

2019-04-11 20:31

日職／王柏融首轟就差咫尺 打擊率回溫至2成98

2019-04-11 20:27

NBA／聖城這夜成自家主場 諾維茨基止不住淚水

2019-04-11 15:30

NBA／布萊恩終戰飆60分 韋德稱大三元降低標準

2019-04-11 13:44

羽球／戴資穎大馬三連霸 BWF盛讚「帽子戲法」

2019-04-11 16:03

NBA／交易傳聞真惹禍？湖人球員：大家迷失了

2019-04-11 16:40

舉重／許淑淨涉禁藥 蔡溫義國家隊總教練遭解職

2019-04-11 16:33

MiLB／小熊宣布釋出 曾仁和尋覓新東家

2019-04-12 06:58

NBA／華克飆43分無用 黃蜂無緣季後賽

2019-04-11 12:00

NBA／金塊、拓荒者逆轉勝 西區首輪對戰出爐

2019-04-11 14:13

馬刺是季後賽最大黑馬 總冠軍看好藍綠大戰

2019-04-12 07:00

中職／兄弟新洋砲來台首戰遇雨取消 里迪：有些難過

2019-04-11 20:25

NBA／衛少138次大三元追平魔術 雷霆搶下第6種子

2019-04-11 12:39

JHBL／永吉備戰決賽 赴松山少林寺取經

2019-04-11 20:10

MLB／就是沒勝投命 菊池雄星連4場無關勝敗

2019-04-11 12:30

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-11 12:56

NBA／安比德傷勢未明朗 恐缺席季後賽首戰

2019-04-11 18:09

新加坡羽賽／連霸再進一步 周天成闖8強

2019-04-11 18:15

MLB／超越陳偉殷 金鶯戴維斯53打數無安打

2019-04-12 08:07

MLB／教練我想打球 大谷翔平：現在就能上

2019-04-11 11:53

大都會去年前車之鑑 水手暴衝恐是曇花一現

2019-04-12 07:00

日職／王柏融4數據排全隊第二 有望對決陳冠宇

2019-04-12 09:29

NBA／魔術強森主動辭湖人總裁 不想讓老闆難為

2019-04-11 17:12

日職／王柏融雙安無用 火腿仍敗

2019-04-12 00:06

中職／被陳江和偷點輸球 鑼總：有料到但沒做好

2019-04-11 18:13

中職／索沙主宰戰場 羅力形容「驚奇隊友」

2019-04-11 17:44

NBA／國王高層人事震盪 主帥耶格遭到開除

2019-04-12 09:38

新加坡羽賽／「拿督」指點 小天晉8強

2019-04-12 00:00

MLB／終於投滿5局 達比修挨2轟、失5分吞敗

2019-04-11 11:29

MLB／開季連15場開轟 水手成史上第一隊

2019-04-12 08:08

MLB／跟上延長合約風氣 卡本特續留紅雀2年

2019-04-11 17:31

中職／高國輝二軍雙響砲 陳連宏希望打遠一點

2019-04-11 18:45

中職／曾和一朗同隊兩季 里迪既開心又光榮

2019-04-11 20:51

MLB／馬恰多開轟破僵局 助教士菜鳥奪生涯首勝

2019-04-11 13:08

NBA／一口氣撤換總管、主帥 灰熊高層人事大洗牌

2019-04-12 10:33

NBA／活塞搭上季後賽末班車 首輪強碰東區龍頭公鹿

2019-04-11 23:56

NBA／今日戰績表 例行賽結束對戰組合確定

2019-04-11 14:35

MLB／今日戰績表 水手開季連14戰開轟續居龍頭

2019-04-11 14:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top