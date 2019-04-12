賽事心得／黃金海岸馬拉松 一生必跑一次之夢幻賽事

2019-04-12 06:00 運動筆記 Shih-Hao Jhan



我是個市民跑者。熱愛跑步 把跑步當是最大興趣，甚至可以把興趣變成是專業，已成為生活中不可或缺的一環，21歲開始接觸馬拉松 至2019/3/17止首爾馬拉松已完成68場全馬，2015年初在屏東高樹馬拉松初次嚐到市民跑者的夢想SUB3後，沒多久雙腳膝蓋中了筋膜炎 有長達半年多時間完完全全不能跑 不能跳 每週南投屏東醫院來回做復健，4個月後傷勢才逐漸好轉康復，21歲接觸馬拉松就有帶著國旗未來想跑一場海外馬拉松的想法，把黃金海岸馬拉松列為第一目標。一次的朝聖 讓我愛上了黃金海岸這個賽道，之後有在陸續跑過 婆羅洲沙巴馬拉松，柏林馬拉松，靜岡馬拉松，東京馬拉松，波斯頓馬拉松（DNF)、香川丸龜半程馬拉松、首爾馬拉松、唯一會讓我想再回去再跑一次的唯獨黃金海岸，一路賽道平坦、沿途觀眾熱情、也是IAAF認可的金標賽事之一。

今年正好帶著妻子到這美麗舒適悠閒的城市來補渡完整蜜月XD，沿著景色優美的海岸線漫步，抱抱無尾熊，享受高空跳傘或熱氣球的刺激，擁有難忘的美好回憶！南半球最大場馬拉松嘉年華非它莫屬，雖然東京、柏林、首爾好跑。但由於路線多半是在市區跑繞來繞去會覺得有點無聊，GPS錶定位也會不準，台灣3月下旬～9月屬於夏季高溫高濕，澳洲黃金海岸7月正逢冬天，均溫12～20度對我們台灣人來說特別舒適，緩下坡的賽道更是破pb的好幫手，7月黃金海岸的確是個可以建議大家可以去挑戰一次甚至可以破個人最佳成績的賽道哦！歷年參賽台灣人也是逐年增多，現階段對我而言7/7這一戰沒有目標、也沒有設定幾分完賽，唯獨只有一個信念，就是打破南投縣高懸39年馬拉松紀錄2:33:27。

練到哪成就就就到哪，15週的課表重點擺在：（每週二強度跑、週四12K mp配速）長距離訓練總共會有

30K 3次

32K 3次

36K 1次

37K 1次

有目標反而是讓自己壓力過大，長久幾年下來的觀察，生理影響到心理對訓練成效及比賽成績也不會好，覺察到訓練中的所有情緒並接受才能變得更強，如果你沒辦法控制意識，它就會反過來控制你。所有的結局都是最好的安排，自問盡力所訂的課表就可以了。有跑未為輸，機會總在後頭。

2015年海外初馬黃金海岸起跑前與台灣選手合影

賽前一天黃金海岸輕鬆跑調整

賽前EXPO領取號碼簿

起跑前搶前排的概念😀

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休息了半年沒有練跑均月跑量不到150，海外初馬以3:01:44秒完賽

賽後慶功宴巧遇靖哥，015年她也有來參賽呦

隔天當地早報 有亮點😅

賽道之一

賽後就是要開始玩啦！

抱抱🐨是來到澳洲必做行程之一

黃金海岸馬拉松真的值得一推再推台灣跑者可以來朝聖的賽事，2019也即將邁入第41屆。

有跑的朋友我們7/7 賽場上見

#2019Gold Coast Marathon