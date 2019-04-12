賽前情報／台新女子半馬 245列車配速策略

2019-04-12 09:47 運動筆記 小葉子



名古屋女子馬 ~ 上海女子半馬 ~ 台北女子半馬，特別邀請女性跑者一起展現姊無畏精神，跑出屬於自己的路！

2019/4/14 TAISHIN WOMEN RUN TPE 即將展開。此次賽事運動筆記配速列車共開出6個班次:『1:40』『1:50』『2:00』『2:15』『2:30』『2:45』28位專業的列車長，大家的配速經驗豐富並熱情的帶領各位香香美女們挑戰自我！勇敢無畏！跑出自己的好成績！

競賽路線

21.0975公里組

臺北市政府前市民廣場（起點）→仁愛路4至2段→右轉金山南路→新生高架(南往北) →下北安匝道→北安路→明水路→樂群一路→右轉（基16）美堤疏散門→美堤河濱公園→彩虹河濱公園→上麥帥一橋至左岸→觀山河濱公園→迎風河濱公園→大佳河濱公園-龍舟看台(終點)。

配速策略

分享 facebook

此次『2:45』列車長為:豪妹/耿豪/小葉子共同駕駛末班車，將會穩穩的帶領各位香香們無畏亮麗的進終點。半馬2小時45分完賽，均速將會是7'45/km(含補給時間)。

考量到讓所有跟車的香香們都能夠在此時間內進終點，因此都會以『均速』前進！賽道平穩，所以不需太擔心坡度問題！只有5公里後的新生高架橋跟15公里後的麥帥ㄧ橋有陸橋坡。ㄧ樣穩穩的跟著我們無所畏懼！步伐小ㄧ點，增加擺臂跟步頻就可以順利的挑戰坡度成功，特別提醒在16-17K上下麥帥橋時因賽道較窄，須留意腳步跟ㄧ路上的貓眼石。

天候方面，根據氣象預報圖顯示，星期日清晨到上午應為多雲陣雨的天氣，氣溫約在 25 度左右。雖然氣溫偏高，但由於起跑時間5:30還很早，建議參賽女孩可於賽前穿著輕薄長袖，並做足賽前15~30分的動態暖身操，下雨機率非常高，所以暖身操ㄧ定要做足才不會太冷失溫或是抽筋，可以外面加ㄧ件薄風衣或是袖套做好保暖。

美麗的姐妹們可以盡量跑在列車長後方，讓我們為妳擋風，減低一些風阻，最終在目標時間2小時45分內完賽。

補給策略

這次官方水站共有7站，平均每3公里就有一個補給站提供補給，我們每站都會停30秒~1分鐘左右，第一站有香蕉的話ㄧ定要吃，補充鉀等礦物質降低抽筋的狀況。適當的補充水分跟鹽份，以中和體內的電解質平衡！

賽前提醒

比賽前幾天非常關鍵，訓練以緩跑保持肌肉的彈性，切勿再做高強度跟量多的訓練，以免比賽當天過於疲勞。ㄧ定要睡飽！精神體力很重要！比賽當日很早起跑所以睡眠時間不多，前幾天養精蓄銳做妥準備。比賽前幾天的飲食很重要！切勿吃辛辣油膩的食物以及平時少吃的食物以免造成身體不適，比賽過程中頻頻跑廁所。比賽5:30起跑，非常早，所以要提前ㄧ個小時30分吃完早餐。以蛋白質跟脂肪為主，不要吃太多澱粉類，不好消化。提早到會場做好準備上完廁所，勇敢無畏的到廣場集合做操以及跟穩我們配速列車！祝福各位美女香香們！無畏挑戰自我成功！

#bijipacer #RunForTaiwan

#跑步學堂RunForChange

# 運動筆記配速列車

#2019 TAISHIN WOMEN RUN TPE

#2019台新女子半馬

#女子香香路跑