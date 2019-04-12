賽事心得／湖光山色超馬 獨享石門水庫美景

2019-04-12 09:34 運動筆記 Jui-Chang Yang



夜宿會場對面已經沒有營業的商店街騎樓下，7點就寢。雖然路上的汽車與重機急急呼嘯而過，無損於我疲倦的身驅，想要早早入眠的渴望。深夜12點醒來，精神大好，有一種已經睡飽的錯覺。凌晨時分，傾盆大雨，下的好大，不禁擔心起跑時的天氣。還好，3點前雨勢就止住了，只留下微微寒冷的氣溫。整裝理物時，要怎麼穿著，又陷入了考慮。按理說，已經快要四月份，應該是個吹面不寒楊柳風的季節，只是最近忽冷忽熱，沒人能說的準會是甚麼氣溫；再加上這裡說高不高，說矮不矮，海拔高度是否會影響溫度，也不清楚，真是令人頭痛！最後決定穿上長袖上衣，短褲，再把頭巾套在脖子上，另外備了手套。如果天氣熱，只要撩起衣袖就好；萬一天氣冷，把頭巾圍住鼻口，戴上手套，應該就能抵擋住這三月最後一天的寒冷。

來到了會場，超馬的常客，該來的幾乎都來了，大家嘻嘻鬧鬧，現場鬧哄哄一片，好不熱鬧。五點，準時摸黑出發。一上羅馬公路，毫不客氣，馬上就是上坡。還好，一來是坡度平緩；二者，剛起跑，體力正充足；再加上天黑，看不見坡度，跑起來壓力不大。唯一明顯的是：大家原本嘻鬧的聲量漸漸變少、變小，最後只能聽見自己混濁的呼吸聲！

賽道在曉光中逐漸地清明起來。山路跑多了，雖然看到的都是蜿蜒的道路，但是對於那彎彎繞繞的曲線，卻是越看越喜歡，怎麼看，都不會厭倦！享受著每一個轉彎後的柳暗花明，欣賞著樹木左彎右繞種種排列組合；有些景，彷若心儀已久的戀人，一見，就陷入深深的迷戀中，非得不多時即見上一面不可，心情特別的愉快！

沿著羅馬公路，有許多據著漂亮景觀的咖啡館，獨享著一方的美麗風景。雖然都還沒有營業，空氣中卻彷若早已飄散著淡淡的咖啡香，讓人一路跑來，精神特別的好！原以為羅馬公路會一路跑到底，沒想到出了義民廟的補給站後，馬上就左轉進入了另一條鄉道。蜿蜒的小路，雖然轉轉折折，但是到66K折返點前，一路平整，剛好可以調整一下山路上上下下的疲累。

離開33K補給站，才不遠，又開始上坡。一位自行車的騎者停下來，好奇的問：「你們要跑到山頂嗎？」抬頭仰望，還沒有進入狀況，不知道該如何回答？後面的一位跑友堅定的回答他：「是的！」

張大嘴巴，我的視線幾乎無法從天際線離開。我的天啊！還有那麼高的海拔要跑，真是折磨啊！原本輕鬆的心情，像被雷打到一般，瞬間，墜入無底深淵！

越跑，煩悶逐漸地擴大，身體慢慢感到疲累，非常不舒服。不禁開始思索：狀況這麼糟糕，要不要棄賽？幹嘛凈報百K，讓自己累的半死？.......，一些負面的想法，慢慢浮現，累積成厚厚的一堵悶牆，開始認真的懷疑之前報名的決定。

突然，內心的小天使大叫：「這是撞牆！這是撞牆！」

一語驚醒夢中人，思緒重新回到了現實。撞牆期時總是這樣，巴不得能倒地就睡，巴不得把所有的人、事都翻出來好好的痛罵一頓！但是，只要能好好的調息呼吸與腳步，只要能撐過這一段消極的灰暗時期，就能回到跑步的初心，還我身清意明，享受風清體暢的愉快！如果生命的終點可以預習，那麼你會想到甚麼？每一次的撞牆期，那種整個身體被掏空的痛苦，都讓人有著死去活來的深深感觸，更能體會到生命的美好。當生命即將結束，會是一種解脫的快感？還是一份有著壯志未酬的遺撼？還好撞牆後還可以回到人間，如果有遺憾，還有充足的時間補救，還有機會重新再來！

山路原本還算是小幅度的增高，到了佛陀世界前，突然竄高，出現了連腳踏車騎士都得下馬的陡坡，只能望坡興嘆，低頭認命的一步一步踏實向前！

時間似乎過的忒慢，一直望不到補給站的出現。在前一個補給站時，特地加了三分之一瓶的維大力帶著。喝著喝著，只剩最後的一口，猶豫著可以一口喝下嗎？最後決定還是留下好了：多留一口，就多一分希望。此時望著長長的坡度，毫不猶豫，一口乾了，帶著滿滿的鬥志，就不相信這世上真有走不完的路！

補給站距離雖然遠，在山頂，總還是讓我走到了。結果，除了水和舒跑，竟然沒有其它飲料！還好有茂谷柑，這個時令的柑橘，酸酸甜甜的，正是好吃的時節。帶了一些邊走邊吃，大大吐了口氣，撫平了好多疲累。

有上坡，就會有下坡，當道路往下，心情自然的往上飛揚！不敢跑的太大步，怕透支了太多體力。只覺得風吹的很涼，路邊的里程標示出現的越來越快，幾個彎道後，已經回到了台三線。沒多久，就來到了中繼站。出乎意料之外，竟然只花了6個半鐘頭就跑完了一半路程。除非前面的賽道有著更為難的路狀，否則，以8個半小時跑50K，應該是綽綽有餘。

在中繼補給站吃了暖食後，整個心情都開朗了起來，體力似乎也恢復了不少。往前，就進入了石門水庫區域內。跑過3次石門水庫馬拉松，都是從南苑停車場出發，直接仰攻壩頂。這是第一次從收費處旁的道路往上跑。由公路的高處往下望，原來整個石門水庫入口處經過精心設計，除了原本熟悉的山清水明之外，花圃與步道都設計成美麗的圖案，由上往下望，自成藝術景觀的一格。這是我第一次欣賞到石門水庫的另一種景色，不禁讚歎它的美！

石門水庫依山閣後方的步道可以眺望水庫美景。 聯合報系資料照片 分享 facebook

之前跑這一段路時，總是在清晨時分，總是和一大群人共跑。今天，壩頂、山路，冷冷清清，只有我一人獨享。湖面依舊光亮如鏡，幾艘停舶的彩色小艇，為這青山綠水外，增添了幾分另類色彩。

風在樹稍，有一陣沒一陣，冷冷的吹下來；陽光稍稍露臉，從葉間灑落一地的燦爛，為這蕭瑟的山間，帶來幾許溫暖。

無論生活中有多少的無奈，跑動中，這些惱人的情緒，淡淡的，隨著風來風去，漸漸地脫離了意識，暫時不復存在。淺淺的腳步聲中，回到了人呼吸吐納的本能間，流出的汗水，包含著消沉與不滿，當這些負面的枷鎖離開了身驅後，才能還我一個清明的自我。

能在這不冷不燥的季節，雙腳踩在這曲徑小道中，隨著每一個轉彎，看盡每一道風景，眼中只有光色變幻的喜樂，心中早已經沒有了沉重的哀怒！

獨自跑在這湖光山色中，看山賞水戀春風，珍惜著跑在這彷若仙境中的每一步。可能太久沒有跑這裡了，印象中這是一個很好跑的路段，怎麼今天上上下下的，跑的好辛苦！是不是所有的水庫都是同一個樣嗎？曾文水庫起起伏伏，跑到快缺氧；怎麼這裡也是如此的折磨人？

轉回到台七線後，小心的靠著線邊跑，並且張大耳朵，小心翼翼，隨時觀察後方聲音，一聽到重型機車的狂傲引擎聲，趕緊頻頻往後張望，小心避開可能發生的危險。

在與台七乙交會處，左轉台七乙，再轉入基國產業道路。原本期待可以看到基國派老教堂，結果因為整修，老教堂被深鎖在一堆柵欄與雜草中，無緣一見。還好沿途有許多原住民特色的壁畫，成了一段可以慢步輕伐，欣賞在地活動紀錄的旅程。

繞完這一段基國產業道路後，又接回台七線。才跑不遠，就看到鋼哥開著車私補。原來他跑完標馬後，買了：鳳梨、葡萄、竹筍，還有一些飲料，在台七線沿路私補。

「我今天也跑了超過百K：人跑42，車跑60！」大家笑成一團。

跑者已經完賽，彼此間還能如此體恤與窩心，難怪跑馬社團的向心力如此之強；難怪一心只求付出者能如此受到尊崇！

來到81K的補給站，回收車的小惡魔又在慫恿大家棄賽：「棄賽上車回會場只要3分鐘；繼續跑要3小時喔！」

哈哈！好想拿水潑他一身濕！

往前跑了一段大下坡後，終於要左轉往東眼山，接受最後8公里的終極上坡考驗。直上的賽道我反而不害怕，因為只要撐到折返點，回程就是能跑的很舒暢的下坡；反倒是像水庫旁上上下下的賽道，上坡是痛苦，下坡是猶豫，跑的很不舒坦！

上坡雖然有合理可以步行的理由，但若真的從頭走到頂，8公里走下來，我看也要等著被關門。望不到盡頭的上坡，最好的應對方法就是：低著頭，虔誠的臣服，不去挑釁，不去仰望它。碎步向前，腳會自動發出可以跑或需要休息的客觀訊息，只要遵循著身體的回饋，就能達到理想的結果。

循山路而上，喜歡它的寧靜與如裙襬飄動的曲線，還有原住民的壁畫、圖騰和藝術裝置。平常走台七線北橫，雖然可以看到一些原住民的原素，但也只是走馬看花，過目即忘。這次經過羅馬公路，進入基國社區及東眼山，才發現在山區深處，竟然藏著這麼豐富的原住民文物及活動的痕跡，令人深深的感動。也只有透過一步一履親自探訪，才會有這種深刻的感動。若是開車經過，恐怕也只是驚鴻一瞥，留不下任何痕跡。

折返點在「山叫久留」的民宿前，志工熱情的招呼大家可以久留，往下都是下坡了！但是沒有一顆雀躍的心，能夠安靜的下來，就算是山叫，我們也不久留。只要來到這裏還沒有天黑，就代表一定可以完賽。早早離開，就可以趕快享受這預期中的下坡風景與完成賽事的最後一里路。

下坡果然跑來一派輕鬆，沒有一會兒的功夫，已經來到綠光森林，也是最後一個補給站。確認攜帶的飲料足夠後，再把反光背心穿上，帶著輕鬆的心情，愉快的離開。

往下，雖然有著御風的快感，卻發現天也暗的好快，彷若也在和我們競賽一般，才來到台七線公路，已經完全暗了下來！

夜黑風高中，還好自備了燈具，又有反光背心警示車輛，跑的很安心。雖然看不清四週的風景，但是我知道路旁就是寬闊的大漢溪，有著清澈的溪水；轉個彎後，遠遠的就可以看到羅浮雙橋。這段路的漂亮景色，再加上沒有坡道，就算看不到，依舊跑的非常開心。

來到羅浮後，志工引導著大家離開狹窄的公路，通過復興舊橋後，再接回台七線，通往會場。

雖然是摸暗出發，又在日落後才回來，但總算是在14個小時前的最後一分鐘，回到了終點_聖興宮。回望身後一路點點閃爍延伸的路燈，黑暗中充滿著我對整個賽道依依不捨的情衷！