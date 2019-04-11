跑步知識／越野跑「無痕山林」只留回憶不留痕跡

2019-04-11 10:31 運動筆記 Yingzhen



「Leave No Trace」，簡稱 LNT ，中文稱「無痕山林」，為新野外環境禮儀。身為越野跑者，你一定要認識 LNT ，建立良好的環保意識，讓往後的每一位造訪者，甚至是下一代，都能享有最純淨的環境，享受自然亦尊重自然。

「The North Face 」宣導環保不遺餘力

知名戶外運動品牌「The North Face 」（簡稱 TNF ），在推廣越野賽跑的同時，更致力宣導「無痕山林」的概念，推出「環境保障計畫」，在三月份開設四堂越野講座課程，藉講座宣導 LNT 運動，提醒戶外愛好者對所處的山林環境，善盡應有的關懷與責任，減少因活動所對自然環境、野生動植物及其他使用者所造成的衝擊，「愛它就要保護它」，為環保與愛護山林盡一份心力。

TNF 透過越野講座推廣 LNT 不遺餘力（圖片來源：運動筆記）

將無痕山林指導原則融入「TNF100 」賽事

TNF100 依循 Leave No Trace Center 對戶外活動的指導原則，參考國際及日本環富士山挑戰賽標準，以無痕山林作為本活動的最高指導原則，分成賽前環保計畫、賽中環保計畫及大會環保措施三大部分。

Leave No Trace Center為專門推廣無痕山林的非營利組織（圖片來源：TNF100官網）

賽前環保計畫

認識 LNT 不單是登山客的課題，參與 TNF100 的選手需經過 LNT Awareness 事前線上培訓和答題，透過作答傳遞 LNT 的正確觀念，使跑者充分了解無痕山林的重要性。 LNT 不是口號，大會將真正落實、嚴格執行，賽前透過系列越野講座，極力宣導 LNT -無痕山林觀念，選手參加比賽後，也能進一步成為推動環保的種子。 鼓勵選手參與淨山和手作步道活動， TNF 與千里步道協會、「健行筆記」合作舉辦手作步道體驗營，讓具備認證的步道師帶著民眾親手維護淡蘭古道中的崩山坑古道，藉修復過程中，找出步道永續性與自然生態和諧共存的工法。 裝備檢查時要求所有選手自帶水具，大會不提供一次性水杯，務必遵守規定，自行攜帶水具。

TNF100 的選手務必自備水具落實無痕山林準則（圖片來源：TNF100官網）

賽中環保計畫

1. 為維護賽道原有的風貌，不屬於山林的東西，就不該帶入山林之中，因此大會不提供免洗餐具、紙杯；所有補給品皆不得帶出補給站。

2. 所有垃圾（衛生紙、果皮等）必須帶下山，違者經檢舉取消比賽資格；尿液排放，應選擇空曠處石頭上，避免在花草上，因為尿液有鹽分，動物會誤食花草；排遺請利用貓洞掩埋，盡量遠離水源、步道，可使用樹葉取代衛生紙。

冷知識： 一般人認為，果皮可以自然分解，能自然腐化於山林之中，其實這是錯誤的觀念；由於高山長期處於低溫的環境，所以果皮分解並不容易，長期下來會造成環境的髒亂，甚至會改變野生動物的覓食習慣，對他們產生危害。

講師與現場學員互動（圖片來源：運動筆記）

3. 「星星之火，可以燎原」，用火不慎可能會釀成森林大火，為了降低用火對環境的衝擊，大會嚴禁選手攜帶任何打火機、火柴、香菸等物品。

4. LNT 的原則鼓勵行走於原有的道路，只要有新步徑的形成，便會對環境產生新的危害，因此禁止選手開路、走捷徑。

大會環保措施

1. 本屆賽會強調手冊無紙化，大會不提供紙本手冊；現代人人手一機，參賽手冊全面電子化，只要將手冊下載儲存，便能輕鬆讀取，減少不必要的環保問題。

2. 為了更加落實 LNT ，主辦單位擔任領頭羊的角色，以身作則，在製作物的選擇上，盡量選用環保材質製作。

3. 一次比賽可能用到上千個布條，為了避免資源浪費，比賽中的所有路標、布條，在賽後會將其回收，下次比賽繼續重覆使用。

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賽後大會回收布條及路標避免資源浪費（圖片來源：TNF100官網）

4. 大會在賽前、賽後將進行賽道環境清理，賽道規劃時大會選擇既有的步道、整理舊有的古道；事後安排人員清理，並帶走因賽事遺留下來的垃圾。

賽前進行賽道清理作業（圖片來源：筆記實業）

越野跑，讓我們更靠近山林，然而當我們享受在山林中奔跑時，也別忘了它給與我們資源，讓我們能徜徉在壯麗的越野賽道上，因此更該抱持著敬畏及回饋的態度；「無痕山林」從你我做起，在下次走入戶外時，請記得「只留回憶，不留痕跡」，為大自然盡一份心力。

LEAVE NO TRACE（圖片來源：運動筆記）

何謂「無痕山林」 1980 年代，由美國政府結合各大環保、登山團體共同推動「無痕山林」（ Leave No Trace ，簡稱 LNT ）教導大眾如何用正確的態度面對自然環境，並配合實際的教育訓練將環保種子散播出去。而臺灣自2005 年起由林務局推動「無痕山林宣言」，正式由政府推廣這個已經擴散至全球的LNT 運動。 「無痕山林」七大準則：事前充分規劃與準備、行走與露營在可承受的地表、適當處利廢棄物垃圾、保持原有風貌、減低用火對環境的衝擊、尊重野生動植物、考量其他遊客。

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