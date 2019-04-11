賽前情報／台新女子半馬 140列車配速策略

2019-04-11 10:15 運動筆記 Alex Shiu



一年一度的台新女子路跑即將在2019.04.14(日)開跑，此次賽道有AIMS國際賽道認證，雖然在首都台北市跑步已經很多場，數都數不完，擔任女子路跑的配速員還是第一次，非常的高興，也有很大的壓力，畢竟是配1小時40分完賽的時間(均速4:44/km)，希望最後還是有女孩子能夠跟上運筆配速列車第一班車，有可能可以上【配速列車】2019台新女子半馬1小時40分配速策略總排喔！擔任配速員除了平時的練習之外，對賽道的了解，才能穩穩的配速成功，此次同班配速的列車長葉凱翔(速哥)、蘇蒼柏與我共3位列車長，有我們的帶領協助下，來完成這場配速任務。

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配速策略

由於2019 Taishin Women Run Taipei地處台北盆地，現在4月天氣忽冷忽熱也可能會下雨，東北季風也有可能會來攪局，在地形上，都以平路為主，前8km跑在市區應該風阻不會很大，後面的13.1km跑在河濱步道，如果下雨又有東北季風的話，對於訓練不足的跑者是有點吃力的路線，全程以均速完成半馬，一路帶大家回到終點(合計：21.1k，均速：4.40-4:44/km)，目前規劃以不超過三分鐘為原則(預計完成時間：1:39:32)，各為跑友再視體力狀況選擇要搭乘的班車，可以盡量跑在列車長後方，可以減低一些風阻，減少體力耗損。

Taishin Women Run Taipei路線圖

21.0975公里組

臺北市政府前市民廣場（起點）→仁愛路4至2段→右轉金山南路→新生高架(南往北) →下北安匝道→北安路→明水路→樂群一路→右轉（基16）美堤疏散門→美堤河濱公園→彩虹河濱公園→上麥帥一橋至左岸→觀山河濱公園→迎風河濱公園→大佳河濱公園-龍舟看台(終點)。

補給策略

Taishin Women Run Taipei水站共有7處，前10km，每3-4km1個水站共3個，後面4個水站分布約2-3km，1個水站，140的配速水站不停留拿了就走，但靠近水站時會提醒大家，並且放慢速度靠近水站，由於當天溫度超過30度，水分的攝取一定要充足(建議一站每一站都要補充)，不然恐會造成脫水，在固體食物的補給上，10K處可以準備能量膠(磚)或BCAA使用，每一站水站可以補給一點水果(香蕉最好)。

賽前提醒

距離賽事只剩下幾天，高強度的訓練可以減緩，避免受傷，可以多吃點碳水化合物(比正餐的量多三分之一即可)儲備能量。

訓練很重要，休息更重要，絕對要睡飽，賽前千萬不要熬夜。

賽前晚上可以泡個熱水澡，讓肌肉舒緩，早早就寢。

賽前晚上將所需要的裝備及補給品準備好，不要到會場慌亂尋找，影響參賽心情。

早餐一定要吃，起跑前3~2.5小時吃完，吃自己習慣的早餐即可，忌油膩、高刺激性的食物。

賽前排空也很重要，等廁所跟上廁所很花時間。

面對逆風及上坡可以將身體往前傾，也可以節省一點體力。

最後也是最重要的，賽中如果身體不適甚至有暈眩的狀況，請立即停下，尋求大會人員協助，如果狀況無法恢復不要硬撐完賽，跑馬是為了身體健康，賽道永遠都在。

祝大家都能順利達標，無傷完賽。

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