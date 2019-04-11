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賽事心得／濟南國際越野賽 跨出2019第一步

2019-04-11 10:58運動筆記 陳包柏

去年底跑完一場賽事後就處於日常跑的狀態，準備四月中旬的80K的賽事，雖然新的一年經濟大環境不好，但大陸的越野賽事似乎沒有受到影響，除了原本知名賽事外，中小型的賽事也崛起（大多50K以下）。這次很難得不用周車勞頓與安排住宿的煩惱，只要騎個5分鐘的電動車就可以去參賽了，於是就臨時多報了這場，也是山東濟南第一場50K的越野賽事。

起終點場地超大的

第一屆人數不多

在去年底裡就參加濟南一場越野賽，一般人可能對山東的山有印象的可能就是泰山跟嶗山了，其中青島嶗山越野的知名度跟口碑都不錯，東嶽泰山越野賽也在去年辦了第一屆;濟南雖然是省會也有南部山區（山勢不高）但越野賽事也總算開始有了。

從山體公園進入主賽道

 

想到返程又是階梯就累了

不知道是不是被開發才長成這樣

起跑點在奧體中心距離山區並不遠，這兩天的天氣不錯甚至有點熱但是有大風，整體上算是舒服的天氣，奧體中心的場地很大，對於這小型的賽事來說顯得有點空洞，賽事分成三組（50K/25K/10K）感覺上人不是很多，在耽誤了幾分鐘的致詞後不分組別的一起出發了。很快的過了個馬路就上了山體公園也就是小山坡形成的公園，基本上這些小山坡並不高，這次的路線經過的最高的山大約也就6百多公尺的高度，賽道路線以碎石路面和防火道為主，也可能是因為城市在發展的關係經過很多的施工工地，讓許多原本看起來應該是不錯的山體充滿挖掘的痕跡，加上能見度不是很好看上去滿山的霧霾，感覺到山里的空氣比家裡的還遭。老實說也許是春天才剛開始，山上還是許多枯枝，有點後悔沒穿腿套，小腿很快的被枯枝與荊棘刮花了。

空氣實在不怎麼好

這種樹林小徑是這賽道最舒服的

在第一站吃包子

賽道的風景很一般，沿路穿過幾個小村，大多都是老人與小孩，越過起起伏伏的山坡也穿梭在城市與農村之間，看著自然景色被城市開發破壞，心中不免感慨人類的自私。補給站的志工都很熱心主動幫選手裝水和提供食物。沿路下來在補給站吃了包子/麵條/水餃/香蕉/橘子/可樂/運動飲料…難怪每次跑完體重都胖了。

山裡的空村建築體應該是等著拆遷賠償

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荒涼中的一美景

又進另一村

村裡的荒涼是時代的變遷

濟南72名泉中最高海拔的斗母泉

這站吃了湯麵

吃完繼續爬坡去

起風能見度好一點了

來一張到此一遊照

山坡上點綴著新裝

又是一顆饅頭

這站吃現煮手工水餃

是霧還是污已經分不清

原本預計10個半小時跑完的也因為兩次跑錯路線而浪費了一點時間，最後到了終點後發現沒什麼人了，終點的補給被發一碗泡麵打發了，還好騎車5分鐘就可以到家洗澡躺在沙發上了。

回到終點已經沒什麼人了

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