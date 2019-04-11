賽前情報／台新女子半馬 150列車配速策略

2019-04-11 10:23 運動筆記 李彥晴



2019 TAISHIN WOMEN RUN TPE 4/14(日) 即將開跑，這次官方1小時50分列車指定配員共4位Pacer型男帥哥們來為各位女孩配速服務。

pacer陣容：彥晴、啟祥、羿漢、家興。

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半馬1小時50分是很多中段跑者想跑到的成績，再設定好這個目標後，在受過一定的訓練，4月14只要穩穩跟著我們Pacer姐姐妹妹們配速交給我們來配。

Taishin Women Run Taipei路線圖

2019台新女子NB半馬是一個相當平坦的路線，主要上坡段會有-新生高架及麥帥一橋 ，要注意的只有路上的貓眼石，所以要特別小心；出河濱後要注意的是逆風，所以起跑後就要穩穩的，不要忽快忽慢。

配速計畫

以半馬1小時50分完賽， 均速大約是5:12秒左右(含補給)，現在4月天氣忽冷忽熱也可能會下雨，在地形上都是以平路為主但如果遇上下雨的話，對於訓練不足的跑者是有點吃力的路線，所以希望各位跑者都跟在pacer後方，可以降低逆風的風阻，也可以減少一些體力上面的損失，這次全程會以均速跑完半馬，預計完成時間：會再1:48-1:49:30左右。

補給策略

台新女子半馬水站共有7站，平均每3-4公里就有一個水站可以補給，列車進站時我們Pacer會提醒大家慢慢的進站(進站補給不停留)，要是當天過熱氣溫高達30度以上，建議每站都要補充水分及水果。

PS:本週末的天氣可能不太好，大家要有心理準備會在雨中跑步，因此防雨的裝備是必須的，以免無法給攝影師拍到美美的照片喔❤️

賽前提醒

賽前幾天請睡飽，減少強度訓練，才不會受傷，比賽當天記得要吃點東西然後不要吃太油膩，然後最好在比賽前把肚子東西排空比較好，這樣比賽比較不會有突發的狀況發生。

最後祝大家都能順利達標，無傷完賽。

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