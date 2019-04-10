跑在日本馬拉松的起源地—神戶馬拉松

2019-04-10 09:59 運動筆記 老皮



1896 年，於希臘雅典奧運會舉辦了世界第一場馬拉松，那你知道日本第一場馬拉松發源地在哪裡嗎？正是地名常與「和牛」連想在一起的神戶。1909 年，日本第一場馬拉松賽事便是在此舉行！

邁入第 9 屆的神戶馬拉松，雖然聽起來歷史不長，但它可是日本馬拉松起源地。（圖片來源：神戶馬拉松）

神戶隸屬日本關西地區，經常與京都、大阪這兩個觀光勝地齊名，也是大家到關西遊玩時會同時安排遊玩的地方，這三個城市也都各自擁有重量級的馬拉松賽事。

感謝的心 向日葵般的金色波浪

神戶馬拉松至今邁入第 9 屆！神戶馬最讓人津津樂道的就是起跑前，所有跑者一同戴上黃色手套的儀式，黃手套象徵著樂觀向上的向日葵花，代表著對當年阪神大地震災後復興的應援與感恩之情。當所有雙手朝向天際揮舞時，如向日葵花田一般的金色波浪，實在是扣人心弦啊！

跑者戴上黃手套朝天揮舞，代表向日葵的向陽感謝。（圖片來源：神戶馬拉松）

伴隨陽光、山巒與海洋

這份感謝正是神戶馬不變的主軸，神戶馬舉辦，不僅僅是「為了自己而跑」，更重要的是「為大家而跑」。「感謝與友情」的訴求也體現在神戶馬拉松的旗幟上，上頭的紅藍綠三色，代表了神戶市旗、兵庫縣旗與日本太陽旗，是團結一心的象徵。

紅藍綠三色代表了神戶與神戶馬最兼容並蓄的精神（來源：神戶馬粉絲專頁）

這三色也同時代表了山川、海洋以及太陽，也是被大自然環繞的神戶最好的寫照。神戶是日本最早的通商港，具有海港城特有的開闊，還有大自然與大都會兼容並蓄的時髦。

不僅有城市景觀、自然風情，著名的中華街更展現了神戶多元的風貌。（圖片來源：神戶馬拉松）

自然都會 兼容並蓄

恰好神戶馬的參賽路線貫穿神戶市區，幾乎將最著名的觀光景點一網打盡，包括中華街、充滿海岸風情的須磨海水浴場，以及世界最長的斜吊式大橋明石海峽大橋、神戶市地標的港口塔等，跑步的同時也療癒了身心。

做為海港的神戶馬，有開闊的海景伴隨跑者。（圖片來源：神戶馬拉松）

分享 facebook

沿著海岸線奔跑，不僅一覽城市風光也療癒身心。（圖片來源：神戶馬拉松）

全程賽道一覽

神戶馬拉松路線如往年，由神戶市政府大樓前起跑 -> 明石海峽大橋西側折返 -> 市民廣場做為終點。全程途經多個熱門觀光景點，可以用雙腳一覽湊川神社、鐵人 28 號、南京町、神戶大橋、神戶塔。要特別注意的是，去年 7 小時限時完賽的規則，今年縮短 30 分鐘，改為 6 小時 30 分關門，開心跑之餘，也要留意各路段的關門時間哦！

2018 神戶馬拉松路線介紹，與今年賽道相同。（影片來源：神戶新聞社）

銅標認證 品質更升級

去年開始，神戶馬從國際馬拉松協會（AMIS）及日本的田徑競賽聯盟（JAAF）認證，升級為國際田徑總會（IAAF）的銅標認證賽事，不管是轉播、頂尖選手參賽人數、交通管制、補給站、醫療救護等都有更嚴格的規定，參賽品質有保障。

2019 神戶馬拉松即將開報，來體會這個溫柔與堅毅並存的城市吧！（圖片來源：神戶馬拉松）

心動了嗎？來跑一趟神戶馬拉松，深刻體會這個溫柔與堅毅並存的城市吧！

2019 神戶馬拉松賽事資訊

舉辦日期：2019 年 11 月 17 日（星期日）

活動時間：9:00 a.m ～下午 16:00 p.m

時間限制：6:30 小時

人數限制：20,000 人

報名期間：2019 年 4 月 4 日（星期四）12:00 起，至 7 月 31 日（星期三）11:59 分止

報名方式：線上報名

相關網站： 神戶馬拉松官方網站 神戸マラソン 粉絲專頁

＊以日本時間為準

＊報名完成順序先後決定

＊JTB 體育台網站註冊，成為會員後即可報名參賽

參考 2018 年跑友參賽心得

【網誌】美神戶，開心跑!加油!

【網誌】新手媽媽破PB－2018神戶馬332完賽

【網誌】相隔十秒鐘的最遙遠距離─2018神戶馬拉松(比賽)

以上文章由 JTB 體育台贊助刊出。

＊跑步賽事 盡在運動筆記＊