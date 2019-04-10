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賽事心得／PUMA螢光夜跑 4大特點讓你愛上跑步！

2019-04-10 09:41運動筆記 Nico Huang

螢火蟲們的一期一會

有人問我妳為什麼又報名PUMA螢光夜跑，其實我也不知道耶！就好像著了魔一樣的報名了！哈哈！之後回想從2015到2019這五年裡，PUMA的路跑賽事竟然也參加了三場，到底是為什麼呢？怎麼這麼莫名其妙的就被控制住了。認真想想發現PUMA路跑有以下幾項特別的地方：

1.抗性小

綜觀各大運動品牌主辦或是協辦的賽事，大多是在清晨一大早5點那種逼死人的時間，相對PUMA螢光夜跑就親切許多，一樣是5點多起跑但是是在傍晚，對於要進入跑步界的超級初學者，踏出門第一步的抗性變的超級小(我就意外發現我表妹有參加5km組的)。

志工們辛苦了!!

2.選擇多

有5km、10km、21km三種不同強度的組別可以選擇，適合跑者們各種不同目的需求，可以走親子野餐路線跑個5km之後，野餐墊上邊休息邊喇低賽等體驗組10km或是21km挑戰組的親友回來。

2015年21KM，2018年10KM，2019年21KM，後來發現還是跑21KM最好，因為照片比較多！對~我就是膚淺~~~

3.娛樂性高

除了跑步之外，一年比一年還精采，今年跑步回到會場氣氛超HIGH，女DJ在舞台上放音樂，我還以為到了甚麼電音趴。另外今年場邊新增了扭蛋機給5km公益組的參賽者，讓我21km的參賽者好生心羨啊！

而且今年的完賽禮好澎湃啊！黑色購物袋我超愛的！

4.跑季即將結束的最後驗收

台灣的跑季通常落在9月初到隔年的3月底，大多快要入秋天氣開始轉涼之際，那時候的氣溫對跑者來說比較適合訓練，沒有意外的經過4個月(16週)之後，就會開始報名賽事驗收成績。在台灣通常以台北馬敲響第一聲的戰鼓，之後接連渣打、金門、高雄、台南、國道馬，一直持續到3月中的萬金石就差不多要包袱款款準備回家休養身心靈，因為天氣漸暖夏天要到了。

還是很喜歡跑步的自己啊！ 地點：彩虹河濱，攝影：張廖旭君

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確認復健治療有沒有效就是跑看看就知道了，結果左大腿後側還是不妙，代表左髖還在鬧。OK！那就繼續治療吧！ 終點前500M，攝影：貢丸

我想這應該就是每年有人問我要不要加一，然後我就像小蟲看到燈火一樣的喊了加一的原因吧！

2015 PUMA螢光夜跑心得→ https://reurl.cc/VYlKn

五年了!!!這隻豹身材保持得很好呢!!!

不得不說2019年的姓名牆比去年的好多了！豹造型的雷雕還可以當書籤~

在終點又巧遇丹尼

萬金石
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

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