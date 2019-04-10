賽前情報／台新女子半馬 200列車配速策略

2019-04-10 10:58 運動筆記 林丹尼



2019 TAISHIN WOMEN RUN TPE

4/14(日) 即將開跑

這次官方2小時列車指定配員共6位Pacer型男美女來為大家配速服務

分別為

(A車)Pacer 素雅、彼得、丹尼

(B車)Pacer 旻建、馬兒、黑哥

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一般來說半馬2小時是很多跑者想突破的目標門檻

在預定這個目標後，想必一定經過一番訓練，

來到4/14 這天，姐妹們只要穩穩跟著我們列車~

專心在自己的呼吸跟節奏

配速就交給我們來~~~! Go~~!

2019台新女子路跑

路線屬平緩好跑路線，沒有陡升的坡道

起點台北市政府，終點大佳河濱公園，

也千萬別忘了起跑時間是AM5:30 (台北市政府)

半馬全程賽事共有7個補給站，2小時列車預計每站，停留補給15~20秒，

分別在4、6、10、12、15、17、19公里處。

主要上坡段會有-新生高架及麥帥一橋

進入河濱自行車道，路面較為窄小

所以2小時列車分別開A、B，2班列車，

讓跟車的姐妹們不會太過擁擠

預計完賽時間如下:

A車 1時57分 (均速5'33") ， (不含進站配速5'25"/1km)

B車 1時59分 (均速5'39") ， (不含進站配速5'30"/1km)

也預祝大家跑開心順利，達成自己心中的目標