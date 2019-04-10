全球首屆「LINE FRIENDS音樂路跑」9月7日登陸台北！

2019-04-10 09:50 運動筆記 Rebecca Hu



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今年夏天，熊大跟兔兔換上超潮音樂趴穿搭，就是要跟你動茲動茲的跑．起．來！

全球貼圖下載次數超過10億次，在世界各地每舉辦活動必引爆人潮的超人氣角色品牌「LINE FRIENDS」，今年將首次與路跑活動跨界聯名，並引進風靡國外的「音樂趴 x 路跑 x 同樂會」活動概念，在台北全球首辦，要給LINE FRIENDS粉絲們最嗨最好玩的夏日體驗！

路跑全程4公里中將會設置各種不同的「音樂站」，各站都會播放不同風格的音樂，從卡拉OK人氣點播榜再切換到搖滾、電音、抒情……讓每位跑者都能找到自己喜歡的音樂！一邊享受音樂，一邊慢跑、快走或搖擺—— 整場路跑就是一場樂跑享玩的大型派對！

LINE FRIENDS音樂路跑打破傳統的路跑模式，將路跑時間移到傍晚，避開炎炎夏陽與早起的痛苦，讓你傍晚聽著音樂輕鬆跑；而且只要報名活動，就能獲得超萌熊大或兔兔造型T-Shirt、可愛又實用的後背束口袋、還有其他更多活動限定LINE FRIENDS商品耶！

還有還有！賽道和會場還會設置許多獨家LINE FRIENDS音樂路跑拍照區，即使你是路跑新手，跑累了可以在拍照點跟超萌的熊大、兔兔和莎莉自拍一張，休息一下再跟朋友一起重回跑道，形成另類的LINE FRIENDS動態戶外展覽！

LINE FRIENDS音樂路跑還要推出額外的好康給粉絲們：只要報名活動，即可從六種LINE FRIEND獨家跑者福袋之中擇一，活動福袋包括【路跑雙玩偶組】、【熊大運動玩偶組】、【兔兔運動玩偶組】、【熊大聽音樂手機背袋組】、【LINE FRIEND好朋友運動毛巾組】、【音樂路跑經典組】購買任一個由LINE FRIENDS獨家授權的跑者福袋，即可免費參加9月7日台北場的LINE FRIENDS音樂路跑活動，除了市面上買不到的路跑福袋之外，還會有數款活動限定的加價購商品：，僅限活動報名者才能加購選購唷！

心動了嗎？揪親友團報還有運費優惠耶！一團越多人就越省，趕快發LINE給你的閨密跟親友們，今天夏天一起揪團報好報滿吧！

本活動由博恩事紀有限公司主辦。博恩事紀所舉辦的路跑，曾獲選年度500場主題路跑中人氣排名第一。

有關【LINE FRIENDS音樂路跑】的最新消息，請持續關注活動臉書粉專唷！

活動資訊

活動時間：2019年9月7日 (六) 16:30-20:00

活動地點：大台北地區

預先登記時間：2019年4月11日(四) 中午12：00至4月14日(日) 中午12：00截止

正式報名時間：2019年4月16日(二) 中午12：00至6月19日(五) 下午23：59截止

*若提早額滿將提前截止報名。

LINE FRIENDS音樂路跑 臉書粉專：www.facebook.com/linefriendsruntaiwan

LINE FRIENDS音樂路跑 官網：www.linefriendsrun.com.tw

主辦單位官方LINE：@worldshare_events