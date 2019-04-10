賽前情報／台新女子半馬 230列車配速策略

2019-04-10 10:56 運動筆記 吳佳哲



路跑活動在世界各地舉行，但專屬女性且具規模，又有國際能見度的路跑賽事少之又少，日本最有名的女性賽事就是名古屋女子半馬，賽後還有帥哥執事幫跑者掛上Tiffany項鍊，台灣最大型專屬女性路跑賽就是每年四月的台新女子半馬了，雖然我們沒有帥哥執事，但依照過往經驗有男性跑者自主發起帥哥西裝加油團，一樣不輸日本的帥哥執事。有著豐富配速經驗的運動筆記配速列車今年首次在這場盛宴為大家服務，規劃從1小時40分到2小時45分完賽的6班列車，滿足所有跑者的需求，我這次擔任半馬2小時30分配速員，該列車一共配有3位車長，將一起穩穩地將大家帶回終點。[路線]台新女子半馬路線與其他台北市舉辦的半馬賽事路線差不多，都是從台北市政府出發，跑仁愛路後右轉金山南路與新生高架橋往大直方向前進，之後從美堤疏散門出水門跑河濱步道上麥帥一橋後直到終點大佳河濱公園，出河濱前都跑在市區街道，要注意的應該只有路上的貓眼石，常常看到跑者跑在市區道路因為踢到貓眼石而跌倒，所以要特別小心；出河濱後要注意的是迎面吹來的逆風，因此前半段要保留體力，以利後半段逆風高飛。

配速策略

若以半馬2小時30分完賽，均速將會是7'06/km(含補給時間)。考量到讓所有跟車跑友都能夠在此時間內進終點，因此當天預計均速將為 7'03/km（含補給時間）前11KM在台北市區內因風阻不大，會配得稍快一點，將以6'55-7'00/km前進，後10KM因逆風，故將放慢速度，以7'05-7'10/km奔向終點，特別提醒在16-17K上下麥帥橋時因賽道較窄，須留意腳步。

跑友可以盡量跑在列車長後方，讓我們為妳擋風，減低一些風阻，保留體力以期在目標時間2小時30分內完賽。

補給策略與裝備

依照官方網站公布，本次補給站的距離大約是每3km一個補給站，建議跑者們要注意每站補給，千萬別因為不渴或不餓而跳過補給站，至少要喝杯水或運動飲料以維持基本體能，靠近水站時列車長會提醒大家，並放慢速度靠近補給站。去年台新女子半馬在雨中舉辦，依照中央氣象局的預報，本周日天氣也不會太好，大家要有在雨中完賽的心理準備，防雨裝備例如帽子必不可少，這場也是眾多攝影師紛紛拍照的熱門賽事，因此防水妝也不可或缺，以免因為下雨太狼狽，拍出不滿意的照片。

賽前提醒

1.睡飽很重要，賽前千萬不要熬夜，更不要吃陌生的食物，以免腸胃不適影響表現。

2.比賽當天的早餐一定要吃，最好在起跑前2小時(半馬5:30起跑)吃完，千萬不要吃油膩的早餐。3.賽前記得上廁所，因為賽道上的廁所不多，要等很久。4.出水門在河濱步道時可以跑在列車長後方，讓我們為您擋風遮雨。5.如果身體不適的狀況，請立即停下腳步，尋求大會人員協助，不要硬撐，比賽永遠都在。