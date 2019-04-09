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賽事心得／日月潭馬拉松暖身跑 全台最美的團練場地

2019-04-09 10:03運動筆記 淦哥(金田雙鈿)

每年10月底有一場不容錯過的優質賽事~日月潭環湖馬拉松即將在5月初開放報名，會不會造成秒殺呢？讓我們期待～運動筆記配速列車車長特地為這場賽事舉辦了一場暖身跑，為的就是讓有意參賽的選手們先熟知日月潭賽道的路況！

4/6正值清明連假，但有一群熱愛跑步的俊男美女，一早來到伊達紹停車場前廣場精神奕奕的談笑著，也互相推坑是不是今天就練個全馬路線（這次規劃有29K及全馬路線），日月潭環湖馬拉松主辦單位也很貼心的幫我們喬好二大補給～阿婆茶葉蛋及哇拉蜜冰棒，讓淦哥只要準備好跳站式的行動補給就可以～哲緯第一回當行動給車，一路很緊張的擔心沒補到跑友，阿暖跟美雲雖然也是第一回當行動補給，但是幫跑友遞水也先把糖果餅干拆掉包裝，一整個很專業。

（哇拉蜜冰品老闆娘很活潑但又害羞）（阿婆茶葉蛋老闆好年輕）（小藍帥哥補給很緊張）（大灰補給超專業）

起跑後全馬組的不知道為什麼一下子就看不到車尾燈了，29公里環湖組則是幾前幾後的跑著，LINE傳來～淦哥你們跑到哪裡了？原來是愛好攝影的跑友粉紅哥（岩武博醇），今天得知淦哥有開團練特地從鹿港騎機車到日月潭（揪甘心，愛你唷）。團練路線到12公里處補給車兵分二路，一台補全馬一台補29公里，因為是團練我們就放鬆心情邊跑邊拍（當然精實組的完全海放淦哥），就在賽事知名的大魔王坡上坡時，忽然傳來一聲，淦哥加油，疑～是誰在叫我？二輛自行車就這麼刷我卡騎上去了，邊跑邊呼喊著：你是誰？但他沒回應我就一直往上再往上，過了大會主會場～向山行政中心到了霸頂，粉紅哥出現了，除了自拍外沒想到一個小團練還引出攝影師，實在感動～

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正跑到玄光寺前的雲品酒店，一位穿著日月潭環湖馬拉松ＰＡＣＥＲ的螢光綠背心的配速員居然刷我卡了！天啊！他是全馬耶，明明離我們有十公里之差，就這麼被刷卡好不甘心呀！不管了，一步一步往前跟運筆攝影大師維維帶若南湖社大悠活樂跑的主任邱一峰往剩下的六公里前進。經過烈日的折磨終於來到了終點，這裡29公里及全馬組已有不少人休息已久等著我們回來。

結束團練我們來到這次賽後補給贊助廠商育正紅茶的店裡，每人享用好喝的紅茶也品嘗各式手工蛋捲及小米捲，全馬的跑者一個接一個的也回來了，在店裡大家聊著今天的跑況，什麼你海放我、什麼都沒練、什麼我變胖了，我覺得這些人講的都是鬼話～跟著淦哥跑就是這麼的開心這麼的歡樂，期待下次再開團！

～要來唷～

＃跟著淦哥跑　#bijipacer　#RunForTaiwan　#跑步學堂RunForChange　#日月潭環湖馬拉松

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