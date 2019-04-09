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賽事心得／無錫馬拉松 張智銓海外第一馬

2019-04-09 10:21運動筆記 遠征旅跑

「張智銓」外號蛋殼，對跑步擁有一顆比石頭還堅硬的心，初馬選在國內歷史最悠久的曾文水庫馬拉松，路程中高低落差近200公尺，熱愛跑步的他，反而覺得這是一個磨練自己的機會，最終以2:53:36榮獲國內第一。

2019第35屆曾文水庫馬拉松 圖片來源：運動筆記/樂咖叔叔

無錫馬拉松被譽為「最懂跑友的馬拉松」超級美景賽道，宛如生境山水畫中，為IAAF銅標、中國金標賽事，路況平緩、天氣涼爽，遊江南挑戰個人成績，此賽絕對不會失望。

圖片來源：無錫馬拉松官網

4:30起床盥洗後，在房裡伸展一下讓身體消除緊繃感，帶上前晚整理好的裝備下樓，飯店準備許多早餐採自助式，選擇較習慣的食物，拿著一杯咖啡，盤子裡裝了兩片白吐司、一個水煮蛋和一根香蕉，稍微填飽肚子後。

圖片來源：張智銓

5:30從飯店出發前往會場，抵達會場後，由於我號碼簿分排在A區，通過安檢首先看到F區經過10分鐘左右的路程終於抵達A區，過程中想起昨天臺灣體大的夥伴們幫我加油，約定好要用三分速賞櫻。

6:30抵達A區，因為要提早進入賽道排隊，避免排在A區的後段，馬上開始熱身及寄存行李。

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圖片來源：張智銓

7:30（2019/3/24）鳴槍出發後，經過20秒通過起跑拱門，瞄準預設目標3:30-35前進，通過第一個5公里17:39，約7公里一陣風從我身旁畫過，是女子全馬集團！！！感覺身體狀態還不錯，加入集團以3:30配速前進。經過第一個海綿站，拿起一塊粉色櫻花狀的海綿讓身體降溫，前半程通過時間74:43，通過30公里真正的比賽正要開始，32公里處小腿抽筋，不得以放慢速度，抵達36公里處抽筋更加嚴重，配速來到6分速，停下拉拉筋稍微緩和一下，告訴自己沒有問題，一定可以抵達終點，最後6公里平均以5分速完成，完賽成績2:48:41。

Sub3精美小禮物 圖片來源：張智銓

最後特別想感謝：

ASICS讓我擁有這次寶貴的經驗，非常感謝ASICS的夥伴們、總經理、姚哥以及學姊的日常照顧，感謝許績勝老師、鐘瓊珠老師以及臺灣體大的戰友們日常的訓練及陪伴，我會帶著大家的支持繼續努力。

最佳成績:

項目成績賽事
3000MSC9:46.48107年全國秋季田徑公開賽
10000M32:36.20107年全國秋季田徑公開賽
馬拉松2:48:412019比佛利無锡馬拉松

田徑
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