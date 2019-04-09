跑步知識／神一般的恢復─睡眠

2019-04-09 09:33 運動筆記 謝佳晉



對於睡眠，透過先前的文章我們已經了解到睡眠共分為非快速動眼期(NREM)，包含Stage1-4，快速動眼期(REM)等，以及透過用Garmin手錶監控睡眠品質。同時也不斷聽說過睡眠是最好的恢復，究竟睡眠對於運動表現和恢復究竟是哪個環節起作用呢？

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延伸閱讀：你作了場美夢嗎？淺談透過Garmin手錶監控快速動眼期(Rapid Eye Movement)

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Stage1為剛從清醒轉為入眠時期，為最淺層的睡眠容易被喚醒，大約占整體睡眠的5%；接下來進入到Stage2，大約占整體睡眠的50%，對於記憶的建立非常重要，還記得年幼讀書時老師常常告訴我，躺在床上睡著前將所學的回想一遍可以更有助於記憶，看起來還真的有科學依據存在；Stage3、4為最深層的睡眠，除了記憶的建立，同時也有記憶片段的篩選和修補，去除不必要的記憶，生長激素和雄性激素的分泌強化身體的修復，有研究顯示每晚睡眠時數僅有5小時的年輕男性，雄性激素的濃度較平均值低10-15%；快速動眼期(REM)對於動作類的記憶格外重要，以運動員來說包含技術性的和自體感覺方便的動作，REM會隨著睡眠的拉長而同步延長，反之睡眠不足將會剝奪REM的過程，對於運動原來說格外的重要。同時也有研究證實較充足的睡眠在重量訓練的表現上也會有更佳的表現。

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至於怎麼樣的睡眠才是充足的呢？現行穿戴裝置大多有偵測睡眠品質的功能，多數透過偵測翻身來評估深淺，較進階的可以透過心跳的變化來偵測，具備一定的準確度。然而，有許多人太過相信穿戴裝置的數據結果，而忽略的身體的感受，過度在意而影響睡眠品質，造成本末倒置。在這裡建議大家，應該多注意於自身對於前晚睡眠品質的滿意程度，而不是百分之百相信穿戴裝置的數據。每個人適合的睡眠時數不盡相同，普遍來講是約莫7-8小時，只有少數人是真的只需4-5小時睡眠就足夠的族群，很多宣稱只需少數睡眠的人，並不是真的只須睡那麼少，只是他們長期忍受睡眠不足的能力比正常人好些罷了。該書作者建議可以連續幾天不設定鬧鐘並且記錄自己的睡眠時數和運動表現去評估合適自我的睡眠時數(但我是認為在現代社會可行性偏低)

很多跑者在大賽前，不論是過於緊張或者興奮導致失眠，往往很擔心對於比賽表現的影響。在這裡建議可以想像成為期一週的”Sleep budget”(睡眠預算)，週間保持充足睡眠的前提下，賽前失眠，並不若你想像的那麼嚴重。最後，睡前觀看電子產品被證實會減少褪黑激素的分泌影響睡眠，想要擁有好的恢復和好的表現，先把你的手機放下吧!

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睡眠睡得好，PB沒煩惱(圖片來源：本人XD)

參考資料：Good to Go