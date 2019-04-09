帶小比跑旅台灣／北頭洋馬拉松 謝謝大會的特別獎

2019-04-09 10:26 運動筆記 陳嘉齡



昨天早上去參加了早起鳥協會及台南蕭壠社北頭洋發展協會聯合舉辦的2019北頭洋馬拉松。

賽事的會場位於佳里北頭洋文化園區。佳里古稱蕭壟社，乃歷史上著名之飛番程天與的故鄉，北頭洋路跑即在發揚西拉雅族飛番勇士的長跑精神。

西拉雅族蕭壟社的信仰為崇拜阿立祖，奉祀阿立祖的地方稱為公廨。北頭洋路跑路線出發點是從北頭洋公廨，途經番仔塭公廨及角帶圍公廨兩地，所考量的即是這個慎終追遠的道理。台南平原各地散佈著木棉花，佳里將軍一帶道路尤其眾多。每年三月中旬盛開的木棉花，放眼望去，猶如枝頭上的紅色火焰，長長的街好像在燃燒。木棉花很早即伴隨著西拉雅族一同生活，平埔語斑芝花即指木棉花，在今日台南也有以木棉花為名的部落。

因此，木棉花猶如西拉雅族的象徵。今年走標路跑路線即結合「飛番程天與」、「公廨」與「木棉花道」等眾多西拉雅族文化特色的景點。（資料來源賽事簡章）

一大早，我們便前往賽事會場，到了會場，看到小乖，雷米正在擺攤，跟他們打完招呼，怕妨礙他們擺攤，所以就到一旁等候賽事的開始。

在開賽之前，遇到了很多認識的朋友，他們都來跑這場，大家愉快的拍照，並互相加油打氣，期許大家都有好成績。

而顧育瑞大哥，更是仿傚平埔族的飛番，赤裸上身準備完成這場賽事。昨天早上的氣候涼爽，是適合跑步的好天氣，現場大約有2000多位跑友，其中更有美國的一位七十幾歲阿姨，特地到台灣來齊聚一堂參加這場賽事。

主持人Bao Bao一大早在現場忙進忙出，一再提醒大家賽事的開始時間，並熱情的與大家互動，現場也熱絡了起來，昨天真是辛苦她了。當鳴笛聲響起，現場也放彩色禮炮，恭送各位跑友有個漂亮的好成績。

賽事一開始，姜慶祥陪著我們一起跑，因為我們跑的慢，跑了一段距離之後，他猛然回頭發現後面快要沒有人了，我怕擔誤他的時間，叫他先跑別管我們，他便加快速度彌補原先的不足。可能是前一天捐血的關係，昨天整個人跑不起來，一跑就覺得想吐，頭也有點暈，試好幾次之後，還是一樣，所以我選擇用快走的方式，準備推小比回終點。可能是平常沒練習的關係，在前面1-2K的時候，我的小腿其實是酸麻的，過了2K才好一些…這次的補給站大約3.5K一個，在第一個補給站時，大會更準備了蛋餅及蔥油餅供各位跑者食用，真令人感到貼心。

沿途也有熱情的志工和警察為大家指揮交通。更有機巡人員，來回穿梭賽道為大家服務。在前往終點的途中，沿途更有跑者及開車經過的駕駛和路過的阿公阿嬤為我們加油，讓人實在感動。在離終點約2K的時候，我遇到吉雷米從我旁邊經過，因為他是自主練習，所以這次他不趕時間，便幫忙我推小比一段路，我們一路上聊著很快便到達終點，在這裡很謝謝雷米。回到終點時，大會給了我一個大驚喜，他們特別製作了特別獎，頒發給我，讓我實在受寵若驚，在這裡真的很謝謝貼心的主辦單位，特別做了這個獎牌給我。

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再一次，謝謝辛苦的志工、警察及攝影師為各位跑者服務。

謝謝一起拍照及沿途幫我們加油的跑者。

#2019北頭洋馬拉松 #為不能跑的人而跑#用雙腳帶小比跑旅台灣