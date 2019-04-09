賽事心得／ZEPRO CITY RUN 彰化場 10K路線試跑活動

2019-04-09 10:29 運動筆記 小光



早上05:50於體育場拱門集結，先說明賽道路徑應注意事項與工作分配，熱完身後，照團體照即準備起跑。

06:00準時體育場起跑，隨即轉入復興路，沿路商家尚未開門營業故一路順暢，過彰鹿路進復興南路果菜市場(早市)可能是清明節剛過，市場休市，原本擔心的狀況解除，右邊是文武廟左邊是鹿港八景之一的楊橋公園。

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過青雲路後到媽祖路，此路段因國家歷史風景區舊鹿港溪整治工程，路況需多注意，但因車輛不多還蠻順暢，唯三民路、菜園路與復興南路、沿海路路口為賽道最複雜的五叉路口，比賽當天應特別注意交管維安。

進入媽祖路後即為四線寬敞大道，沿路的田園景色讓人心曠神怡，選手們置身其中盡情享受路跑的樂趣，更可以衝一波直線加速揮汗排毐飈快感~

轉入台17線沿路行道樹遮蔭，海風徐徐吹來又是另一番景象，賽道單純筆直悠遊其中暢快無比。

鹿草路右轉後進入最後一里路，在建國路段綠草如茵、景色怡人、車輛稀少容留駐足拍張美照以茲紀念，沿著中正路體育場外圍最後500米輕鬆慢跑，愉快進入終點結束10K鹿港樂跑之旅。

結語:

整條10K賽道筆直順暢、景色怡人、平整無坡、路線親民，適合全家來共襄盛舉，對跑者來說無疑是種享受，唯應注意有三：

復興南路果菜市場(早市)試跑日因清明節剛過，攤販休市者眾，若7月28日正式開跑日仍否如此順暢尚待觀察，微調避開早市亦是一個選項。

復興南路、三民路、菜園路交叉路口此五叉路口，當日應列為交管重點，此路口交通複雜，車輛進出頻繁，應配置更多的交管人力，以策安全。

鹿草路、自由路交叉路口，因選手轉入無人行道道路會有人車爭道之虞，若沿鹿草路直至中正路再左轉直行，路徑或許會更順暢，只是建議尚待評估。

#参與人員踴躍，致30個試跑名額不夠用，但仍歡迎参與試跑。

#感謝二鹿慢跑及友會人員参興。

#感謝鹿夜愛跑團三台機動補給與交管。

#感謝鹿夜愛跑團專屬攝影師美拍賜照。