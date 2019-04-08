賽事心得／XTERRA越野跑 醫鐵人曠野心

2019-04-08 09:47 運動筆記 沈順正



跑跑跑，向前跑？錯了吧！這是一場不只向前跑，還要向上爬，向下跳，更是不能一刻分心，因為稍不謹慎就會一路滾下去.....

1.賽事名稱：XTERRA 亞洲錦標賽 in 台灣 越野路跑

a. 近2年評分：平均分數 4.45

2018 2019 平均分數 4.3 4.6 評分人數 6 65

b. 2019年運筆評分：

參賽費用 補給品 紀念品/衣服 賽道/風景 報名流程 成績/證書 4.4 4.5 4.8 4.9 4.6 4.7

從評分上升與參與人數的增加，顯現國人逐漸參與並喜愛Xterra所舉辦的越野賽事

2.活動日期：108年3月31日

3.舉辦屆數：第2屆

4.主辦單位： XTERRA Taiwan

5.地點：屏東縣恆春鎮墾丁六福山莊

6.報名日期：2018/12/10 18:00 ~ 2019/03/05 23:59

7.賽事特色：賽道風景優美，補給站設置充足，非常試合初越野跑者的參與

8.報名相關連結：官方網站 http://www.xterrataiwan.com/

9.特殊事項：途經國家風景區，一般人平常很難到達的賽事場地

10.參賽費用：

11. 競賽組別及路線圖：26 km、10 km、5 km

筆者參加的26ＫＭ爬升高度圖 （圖片來源：官方網站競賽規程）

12. 氣象資訊：天氣晴偏熱，2019/03/31當天開賽氣溫約攝氏25度C

13. 賽事介紹：

開賽前一晚主辦單位在凱撒飯店舉行選手之夜，並進行30日越野三項的賽事頒獎典禮及參賽影片回顧，其效率之高及用心程度令人嘆為觀止！

醫鐵創辦人陳彥良先生接受主辦單位表揚 (圖片來源：筆者自行拍攝)

隔日清晨七點左右，參與越野跑項目的醫護鐵人夥伴們，懷抱著與懸掛當空的太陽一樣的熱情，在墾丁青年活動中心搭乘接駁車前往六福山莊，九點開賽前選手與原住民舞者們一同熱舞暖場祈求一切平安！緊接著醫鐵夥伴們開始討論今天的賽事戰略，由於去年９月是XTERRA第一次在台辦越野賽事，也是筆者的第一次參與越野跑，所以傻傻的穿著一般慢跑鞋就上場了，當時遇到雨季賽道積水泥濘不堪，好幾次差點踩滑滾下山坡去…而且筆者不曉得山區的連續爬升原來比平路賽事還要累上許多，因此去年在不到10K時就成為步兵走走停停了；於是今年決定捲土重來，除了穿上專門的越野跑鞋，更是以全馬的應對心態遇補給站一定喝水，定時每5Ｋ補充塩錠，每10K吃諾狀ＢＣＡＡ，更在最後２０-２３Ｋ的直線爬升時服下一包能量核糖，所幸一路能夠精力充沛平安衝回終點，雖然今年半馬多出5公里路程，但筆者所花費時間甚至還比去年還縮短了近半小時，賽後證明一回生二回熟，越野要跑裝備要有，而XTERRA所規劃的賽道路線風景更是無與倫比，雖讓人苦不堪言卻又令人回味無窮，密集的補給站跟沿途的醫護人員都十分充足，在在顯現要辦出精彩賽事的企圖心，實在是踏入初越野最值得推薦的一場盛事。

開賽前選手與原住民舞者們一同熱舞暖身 (圖片來源：運動筆記)

本次醫護鐵人團隊參與越野跑26km (圖片來源：筆者自行拍攝)

賽事基本裝備：越野跑鞋、太陽眼鏡、越野水壼腰包、諾狀ＢＣＡＡ、醫鐵核糖及塩錠（圖片來源：筆者自行拍攝）

沿途賽道及選手們，前幾Ｋ路況還算平坦寛闊（圖片來源：筆者自行拍攝）

沿途賽道及選手們，爬完一山又一山開始氣喘呼呼（圖片來源：筆者自行拍攝）

進入山區後會經過幾個斷木或較低樹幹，若只顧衝太快會被Ｋ的滿頭包（圖片來源：筆者自行拍攝）

下坡時地上都是落葉，不小心也是會大滑一跤（圖片來源：筆者自行拍攝）

沿途遇到在赤牛嶺行軍的阿兵哥（圖片來源：筆者自行拍攝）

終於跑上門馬羅山的棱線，這段路側風很強 （圖片來源：筆者自行拍攝）

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少數跑友開始不適，給予撒隆巴斯噴劑舒緩 （圖片來源：筆者自行拍攝）

少數跑友開始覺著吃力，給予醫鐵塩錠補充流失的電解質 （圖片來源：筆者自行拍攝）

今年３月因非雨季賽道都是乾沽的碎石路 （圖片來源：筆者自行拍攝）

相較去年９月的賽道充滿泥濘感，今年真的比較好跑 （圖片來源：筆者自行拍攝）

去年的賽道，鞋子乾了又濕好幾回 （圖片來源：運動筆記）

每個補給站都有熱情的志工端上充沛的水及運動飲料 （圖片來源：筆者自行拍攝）

終點工作人員認真迎接辛苦衝線回來的選手 （圖片來源：醫鐵夥伴自行拍攝）

連續兩屆XTERRA越野跑的完賽獎牌及紀念帽都很漂亮 （圖片來源：筆者自行拍攝）

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