志工招募／TNF100越野賽 一起在黃金淡蘭賽道上寫故事

2019-04-07 06:00 運動筆記 Run For TAIWAN



The North Face 在亞洲耕耘戶外運動將邁入第二個十年，在這深具意義的起點，「TNF100 台灣站」選擇從台灣發展史上很重要的一部分－「黃金淡蘭古道」出發，並與筆記實業攜手合作，期許將台灣越野跑這項運動做得更寬更廣。

2019 TNF100 是台灣目前舉辦過的越野賽中，首次超過 2500 位參賽者的賽事。所以我們知道，參與這場賽事志工不是件輕鬆的事，你必須服務更多人、可能需要在夜裡等待 100K 的精英選手回到終點，也要適時給予疲憊的選手鼓勵；你願意服務的熱情，比選手們的堅持還要多更多。

我們需要你！需要喜愛戶外運動的你、需要願意體貼選手們的你！如果你願意成為跟我們的夥伴，在這重要時刻一起為台灣的越野跑運動付出一些些心力，竭誠邀請你加入我們～

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期待你的加入 一起在黃金淡蘭賽道上寫故事 （圖片來源：詹偉業）

【活動內容】活動日期：2019 年 04 月 20、21兩日 (以二日皆可出勸為優先入選)工作時間：參考下方表格需求人數：依各組實際人數參加資格：對運動賽事服務有熱忱之民眾皆可。工作地點：TNF100 會場 (黃金博物館、勸濟堂停車場、勸濟堂廣場、香客大樓)志工福利：工作服、TNF帆布袋、TNF運動毛巾、裝備包、餐點、住宿、志工服務證明、保險。(住宿由大會安排勸濟堂香客大樓12-14人一間)工作內容：選手報到、賽事指引、強制裝備檢查、檢錄、維持秩序、寄物組、轉換袋組、完賽物資、完賽餐組、交管組、成績列印、晶片退費、水站及場地撤收等，實際工作崗位由大會安排。 報名時間：即日起至2019 年4 月7日 23:59截止

【注意事項】1、本活動將為工作人員投保旅行平安險。2、團體報名者，確認後請提交團體名冊於主辦單位。3、後續各組任務詳情，待全部組別確認後，主辦單位將另行聯繫通知。4、報名時可複選您屬意的工作任務，惟實際工作崗位及時段由大會安排。5、志工服務人員需自行前往會場，交通方式請參閱交通住宿懶人包。6、由於賽程長達兩日，多數工作任務需要跨夜執行，敬請評估自身健康狀況是否良好再進行報名。7. 04 月 20、21服務二日者，志工福利*2

🌱如有報名相關疑問，請加主辦單位Line@，將有專人一對一私訊回應。https://goo.gl/8sB4dp