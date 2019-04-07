親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

直播主嗆新北角頭 引黑衣人凌晨總統府周邊放炮

服務處被恐嚇 謝龍介：北港花生只是小菜後面還有大的

運動筆記兒童節瘋跑北橫100k【賽事】永不停歇的探索：越野賽前的訓練與準備攻略（進階篇）
健行筆記再訪我的初山~里龍山清水岩.十八彎古道.橫山【古寺.古道.生生不息的生態之旅】
NBA今日最佳好球- Eric Bledoe (4月7日)今日最佳灌籃- Jarrett Allen (4月7日)

志工招募／TNF100越野賽 一起在黃金淡蘭賽道上寫故事

2019-04-07 06:00運動筆記 Run For TAIWAN

The North Face 在亞洲耕耘戶外運動將邁入第二個十年，在這深具意義的起點，「TNF100 台灣站」選擇從台灣發展史上很重要的一部分－「黃金淡蘭古道」出發，並與筆記實業攜手合作，期許將台灣越野跑這項運動做得更寬更廣。

2019 TNF100 是台灣目前舉辦過的越野賽中，首次超過 2500 位參賽者的賽事。所以我們知道，參與這場賽事志工不是件輕鬆的事，你必須服務更多人、可能需要在夜裡等待 100K 的精英選手回到終點，也要適時給予疲憊的選手鼓勵；你願意服務的熱情，比選手們的堅持還要多更多。

我們需要你！需要喜愛戶外運動的你、需要願意體貼選手們的你！如果你願意成為跟我們的夥伴，在這重要時刻一起為台灣的越野跑運動付出一些些心力，竭誠邀請你加入我們～

分享

期待你的加入 一起在黃金淡蘭賽道上寫故事 （圖片來源：詹偉業）

【活動內容】活動日期：2019 年 04 月 20、21兩日 (以二日皆可出勸為優先入選)工作時間：參考下方表格需求人數：依各組實際人數參加資格：對運動賽事服務有熱忱之民眾皆可。工作地點：TNF100 會場 (黃金博物館、勸濟堂停車場、勸濟堂廣場、香客大樓)志工福利：工作服、TNF帆布袋、TNF運動毛巾、裝備包、餐點、住宿、志工服務證明、保險。(住宿由大會安排勸濟堂香客大樓12-14人一間)工作內容：選手報到、賽事指引、強制裝備檢查、檢錄、維持秩序、寄物組、轉換袋組、完賽物資、完賽餐組、交管組、成績列印、晶片退費、水站及場地撤收等，實際工作崗位由大會安排。 報名時間：即日起至2019 年4 月7日 23:59截止

【注意事項】1、本活動將為工作人員投保旅行平安險。2、團體報名者，確認後請提交團體名冊於主辦單位。3、後續各組任務詳情，待全部組別確認後，主辦單位將另行聯繫通知。4、報名時可複選您屬意的工作任務，惟實際工作崗位及時段由大會安排。5、志工服務人員需自行前往會場，交通方式請參閱交通住宿懶人包。6、由於賽程長達兩日，多數工作任務需要跨夜執行，敬請評估自身健康狀況是否良好再進行報名。7.   04 月 20、21服務二日者，志工福利*2

🌱如有報名相關疑問，請加主辦單位Line@，將有專人一對一私訊回應。https://goo.gl/8sB4dp

大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

賽事心得／越野賽前的訓練與準備攻略

2019-04-07 06:00

賽事心得／兒童節瘋跑北橫100k

2019-04-07 06:00

賽事心得／我的第二場超鐵226

2019-04-07 06:00

賽事心得／香港逆走100越野挑戰賽 我的初越野

2019-04-06 06:00

賽事心得／SKECHERS團體賽 激發潛能無極限

2019-04-06 06:00

大阪馬拉松報名步驟教學

2019-04-06 06:00

賽事心得／墾丁XTERRA 上帝送給我的幸運

2019-04-06 06:00

賽事心得／奮起湖超級馬 每一個人體內都住著一隻九尾妖狐

2019-04-05 06:00

賽事心得／台中資訊盃公益馬 大專兵回娘家跑入成功嶺

2019-04-05 06:00

訓練心得／鍛鍊自己成為「反脆弱」的跑者

2019-04-05 06:00

賽事心得／XTERRA越野跑 小短腿2019初體驗

2019-04-05 06:00

賽事心得／人生不斷的挑戰自已 Ironman 70.3

2019-04-05 06:00

訓練分享／初階越野賽前的訓練與準備攻略

2019-04-05 06:00

賽事心得／中年大叔初馬夢

2019-04-04 06:00

賽事訓練／8成的人都做錯伸展？論拉筋伸展的重要性

2019-04-04 06:00

《強風吹拂》箱根驛傳的青春追想曲

2019-04-04 06:00

賽事心得／跑進成功嶺 可是可以不要跑後山嗎！

2019-04-04 06:00

賽事介紹／回到馬拉松起源地 別具意義雅典馬

2019-04-04 06:00

三鐵／2019再次心越野 野放南國山林秘境

2019-04-04 06:00

賽事心得／追風媽祖路跑 為畢業而跑

2019-04-03 06:00

賽事心得／Xterra Taiwan越野跑 徜徉純天然山徑之中

2019-04-03 06:00

賽事心得／TNF 100越野跑 和超馬只有一線之隔

2019-04-03 06:00

賽事心得／Xterra Taiwan越野跑 痠痛會去、回憶永存

2019-04-03 06:00

朝聖最美風景賽事 關島國際馬拉松即將開跑

2019-04-03 06:00

大阪馬拉松 人生初次海外馬的首選

2019-04-03 06:00

賽事心得／再戰萬金石 讓陰影變PB

2019-04-03 06:00

賽事心得／名古屋女子馬拉松 終於完成夢幻賽事

2019-04-02 13:49

賽事心得／萬金石馬拉松 人生二馬破不了四

2019-04-02 13:00

賽事心得／鹿野馬拉松 小犬添丁的初馬

2019-04-02 10:56

賽事心得／海風馬拉松 棄賽須要很大的勇氣

2019-04-02 10:48

跑步知識 ／四格漫畫：PB靈龜

2019-04-02 10:41

曾廷瑋五千破大會紀錄 下一步直指全大運

2019-04-02 10:38

田徑好手齊聚大專盃 全力拚搏四月底全大運

2019-04-02 10:26

賽事心得／海風馬拉松 逆風之下凸一下

2019-04-02 09:52

日本人跑遍台灣／海風馬拉松 逆風很大、能不能拿總排？

2019-04-02 09:44

帶小比旅跑台灣／鹿野馬拉松 跑在武陵綠色隧道

2019-04-01 09:39

賽事心得／基隆市市長盃馬拉松 雨中漫步五分山

2019-04-01 09:31

2019 XTERRA墾丁越野跑 醫護鐵人全紀錄

2019-04-01 09:19
看更多

熱門文章

日職／王柏融第5打席對廖任磊出局 收單場雙安表現

2019-04-06 17:43

大馬羽賽／3連霸只差1步 戴資穎退陳雨菲晉決賽

2019-04-06 12:46

NBA／楊恩領戒全隊嗨過頭 勇士遭裁判警告延誤比賽

2019-04-06 16:45

日職／王柏融打擊率、安打數 都是火腿全隊最高

2019-04-06 18:44

NBA／坦承本已不願再戰1季 韋德歸功安東尼勸說

2019-04-06 17:30

日職／王柏融連兩天長打 日職打擊率首破3成

2019-04-06 17:49

羽球／預定東奧後退休 戴資穎：付出10年已足夠

2019-04-06 17:39

NBA／柯瑞飆40分相助 勇士驚險挺過騎士反撲

2019-04-06 14:25

NBA／2019名人堂名單曝光 韋伯、班華勒斯落選

2019-04-06 15:19

大馬羽賽／晉決賽 戴資穎笑答：怎麼到哪都在拚3連冠

2019-04-06 15:52

日職／此王非彼王 火腿洋投虧王柏融是王建民

2019-04-07 08:29

NBA／總結轉投湖人首季表現 詹姆斯：令人失望的一季

2019-04-06 14:52

MiLB／被清出40人名單 曾仁和遭小熊指定轉讓

2019-04-07 06:21

NBA／卡盧索打出代表作 湖人末節三分砲火擊沉快艇

2019-04-06 16:30

MLB／林子偉本季首升大聯盟 出戰響尾蛇未先發

2019-04-07 05:54

大馬羽賽／戴資穎東奧後退休？ 戴爸：支持女兒

2019-04-07 10:25

NBA／雙方比賽時交談引熱議 詹皇推特再提杜蘭特

2019-04-06 14:30

日職／王柏融3成13打擊率 暫居洋聯洋將第4

2019-04-07 08:12

NBA／連三季平均大三元 喬治讚衛少準名人堂成員

2019-04-06 14:45

NBA／告完創辦人 鮑爾和經紀人分手

2019-04-07 09:21

中職／王柏融在日職好表現 昔日隊友陳傑憲發簡訊恭賀

2019-04-06 16:59

中職／史上最強洋投 獅隊王漢難以撼動

2019-04-06 16:10

NBA／末節回神力壓拓荒者 金塊確定登頂西北組

2019-04-06 16:15

大馬羽賽／戴資穎今戰山口茜 挑戰三連霸

2019-04-07 00:49

日職／王柏融打擊率首破3成 火腿唯一

2019-04-07 00:46

NBA／登西區龍頭 勇士差一步

2019-04-07 00:56

NCAA／0.6秒驚奇逆轉 維吉尼亞闖冠軍戰

2019-04-07 08:47

MLB／紅襪添傷兵 林子偉本季首度升上大聯盟

2019-04-07 03:26

中職／索沙被稱最強洋投 陳鏞基：目前應該是

2019-04-06 16:05

中職／中信兄弟4連勝 目前戰績排第一

2019-04-06 20:30

NBA／希臘怪物缺席 公鹿搶60勝籃網擋路

2019-04-07 07:57

日職／火腿3成打者僅王柏融 教練看好串連攻勢

2019-04-07 10:13

MiLB／遭中信解雇的短命洋砲 艾銳克首場就開轟

2019-04-07 09:32

NBA／威廉森投入選秀？球探：他好比是屁股裝火箭的格林

2019-04-07 10:50

MLB／楚奧特撐火力 天使不急著讓大谷翔平歸隊

2019-04-07 08:19

NBA／脫離老爸當家作主？ 外媒對鮑爾未來看法不一

2019-04-07 10:30

SBL／例行賽明封關 達欣、裕隆將爭第四名

2019-04-06 21:15

中職／林智勝開轟2分砲 全壘打送給女兒

2019-04-07 00:27

中職／曾智偵45歲還出賽 認為彭政閔太早退休

2019-04-06 13:50

MLB／今日戰績表 水手輸球菊池雄星勝投仍未開張

2019-04-06 13:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top