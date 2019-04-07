賽事心得／越野賽前的訓練與準備攻略

2019-04-07 06:00 運動筆記 阿寬（Mong Kwung Wong）



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夜野跑是進階跑者須具備的能力（圖片來源：安格斯）

山林的魅力迷人，讓越野跑運動近年來在台灣持續發展；越野賽事從早期 10K 、 20K 的規模，演變至今日動輒 50K 、 100K 的水準。近年來，賽事主辦單位藉由 ITRA 認證點數的取得，讓號稱越野賽事終極殿堂的「 UTMB 」，不再是跑者們遙不可及的夢想，因此鼓勵了許多越野菁英追夢，勇敢踏上國際舞台，挑戰極限。

筆者本身約莫從六年前開始接觸越野跑，期間累積了多次長距離的越野經驗，譬如自主陽明山 50 公里越野團練、野性中級山的雪唐稜一日、極限百岳的中央尖山一日，以及去年完成的棲蘭林道越野賽 100K 與福爾摩沙越野賽 104K 等等，因而對於進階的越野訓練與準備，略有心得。本文希望對有志於投身50公里以上長距離越野的跑友們能有些許幫助。

進階越野跑的裝備建議

進階到 50 公里以上的越野跑者，想必已經過了某種程度的淬鍊，故而對於該攜帶怎樣的基本裝備就不再贅述（詳細可參考前一篇文章：初階篇）。而對於這個階段的跑者，筆者在裝備上的建議以下列三個方向來建議：

輕量化：長距離賽事的越野跑者所需背負的基本裝備更多，以 2019 年即將舉辦的 TNF 越野賽為例（參考：TNF100報名網），強制裝備就多達了 13 項。因此如何在重量上錙銖必較，降低肌耐力的耗損，譬如一件單純防風保暖外套，可能就有 200-300g 以上的差異。長時間下來，成了決勝的關鍵因素。在此建議可以選擇知名品牌的戶外服飾，通常會有許多不錯的輕量化裝備。

功能性：功能性強大的裝備能讓我們在長距離賽事的過程裡，有著更好更舒適的體驗，提升完成的可能性。以下就自己的經驗，整理出筆者認為長距離越野時必須考量的功能性及其對應裝備，供讓大家參考：

長距離越野裝備所考量的功能性（表格來源：Mong Kwung Wong自行整理）

舉例而言，一雙具備良好緩衝的越野鞋，可以適度延長使用者的肌力。在 20 公里以內的賽事可能還無感，但當距離來到 40 甚至 80 公里以上的領域之後，裝備專精與否的差異便會立即明顯。筆者對此的建議是：一分錢一分貨，不該省不要省。

自身的喜好與習慣：當然，裝備的使用在人，自己喜不喜歡與習不習慣，也是必須考量的因素。譬如我自己並不習慣使用登山杖，也不喜歡用水袋，而是直接用水瓶。這個部分沒有絕對，都是相對的使用偏好。

上述三個因子沒有必然的先後順序，皆為綜合考量。影響長距離賽事的因素相當多，必須經歷多次的訓練與淬鍊，方能找出自己的裝備使用之道。

進階越野裝備因人而異，盡量講求輕量化與功能性（圖片來源：冠影）

長距離越野賽事的訓練準備

在上一篇文章中已然提及對於越野跑訓練的基本功：月跑量、月爬升量、下坡跑，以及基本的路徑與離線地圖 APP 運用。在此基礎上，筆者認為對於想要進階到長距離越野賽事的跑者們而言，應該進階到更多所謂越野專項訓練準備上，而不是一昧地用一般路跑的觀念來應對。建議如下幾點：

離心肌力收縮訓練。離心肌力關乎到身體對於各項反作用力乘載能力，具體化在越野跑裡，就是下坡跑所對面到的各種衝擊。在長距離的賽事裡，其實最令跑者難以承受的往往不是爬坡，而是長陡下。一段海拔驟降 500 公尺以上的下坡之後，你的雙腿可能會因此就無力了（甚至受傷），而被迫中止賽事。

筆者建議，適度的重量訓練，如硬舉與 Lunge 的動作，搭配下坡配速跑的訓練，對於離心肌力的訓練是相當有幫助的。

核心肌群訓練。越野跑的運動方式相較於路跑，更在於平衡而非慣性，尤其到了比賽的後半段，因體力下降而身體姿勢開始出現各種「走鐘」時（譬如：走起路來歪七扭八），肌肉的使用效率下降會讓越跑越累的惡性循環更加明顯。因此關乎著到全身的穩定度核心肌群訓練，其重要性不可言喻。

筆者建議，越野跑者可以多練「登山者( Mountain Climber ）」這個動作，搭配四到五個核心肌群的動作為一組，一組多次循環。以我自己的狀況，我會將 棒式 結合登山者再加上 Burpee 這三個動作作為一個訓練組，然後練三個循環以上。

核心肌群訓練是越野跑技術重要的一環（圖片來源：運動筆記）

下坡技巧訓練。下坡跑是越野跑運動的靈魂，也是最難跑的項目。良好的下坡技巧可以節省許多肌力，讓我們在長距離的賽事裡能走得更遠。筆者對於下坡技巧的訓練建議如下：

將下坡跑與跟爬升訓練結合：選擇一個適合的場合做定點式的訓練，走上去，跑下來，反覆操作。同一個地方跑久了，自然會延伸出更進階的跑法。 經驗的累積：接觸各種不同的路面，多認識各式各樣的山林場域，自然會對各種不同的路面與地形有因應策略，譬如看到青苔的石頭跟樹根就知道不能踩，諸如此類。 心魔：有的時候，不敢下坡只是一種心理障礙，當心魔克服跨越之後，接下來的動作就會順多了。

下坡跑要能得心應手，必須克服心魔加上經驗的累積（圖片來源：冠影）

長距離與長時間訓練。這點也是絕大多數從事長距離越野跑的跑者們都會進行的訓練，就如同跑全馬要練 LSD 。而筆者認為， 50 公里以上賽事的準備，基本上一定得具備超過 10 小時以上的運動經驗。這樣的訓練有如下好處：

肌力與肌耐力的訓練，這點毫不諱言。 習慣半夜出發，或者熬夜沒睡的身體狀況。只要看看 50 公里以上賽事的起跑時間，就知道為什麼了。 增強黑暗中行走的能力。當然也可以單獨將這個項目挑出來做純粹的夜訓。 知道適合自己的補給品。自己習慣或者適合吃什麼樣的補給。一定得有長時間的訓練來獲取。以筆者自身而言，我就非常不喜歡能量棒或能量膠之類的化學產品，盡量以真正的食物為主（麵包、飯糰之類的）。 補給時間點的掌握。承上，除了知道自己適合吃什麼補給，也要知道自己的間隔多久就得吃東西。長距離越野賽事各個補給站的間隔時間，可能高達 2-5 小時以上。因此知道自己多久時間得吃東西，就成了賽事補給策略的關鍵因素。

進階越野跑者需增強黑暗中行走的能力（圖片來源：安格斯）

要去哪裡訓練？筆者建議，諸如陽明山大縱走15連峰加強版，又臭又長的中級山（如谷關七雄），或者高山百岳的一日行（奇萊南華、南湖大山等），在安全為優先的考量之下，都是很好的訓練行程。

負重能力訓練：長距離越野很多時候是處於負重跑步的狀態，而對於如何增強此一能力，筆者自身的經驗是：重裝爬山。當背習慣了重裝後，在轉為輕裝單攻時身體會突然有種變輕的感覺；這聽起來雖然有點像是土法煉鋼，不過確實是有用的。建議可以嘗試兩到三天的重裝行程，或者自己負重走走自家附近的郊山也可。

良好的作息與睡眠：這點算是極限運動領域的老生常談，畢竟 50 公里以上的越野賽事基本上是種超越自我挑戰的行為，倘若平時沒有良好的保養，那麼就算練再多，恢復得不夠，到頭來也只是在消耗自己的身體罷了。早睡早起，每天盡量睡足七小時，持之以恆。超級越野運動除了需要熱情的投注之外，也需要規律生活的展現。

賽事的準備與策略制定

相較於 20 公里以下的短距離， 50 公里以上的長距離越野賽，對於賽道的認識必須更加詳細，如此一來才能明確我們的訓練方向及賽事策略，故官方網站所提供的資訊就顯得更加重要。以下就以 TNF100 的 50 公里組為例子說明，請見下圖：

50 公里組賽道地圖（圖片來源： TNF 官網）

當我們在研究長距離的賽道時，以下幾點必須要知道：

實際距離、總爬升，以及關門時間，此點關乎到自己的訓練方向。這三個要素同時也是 ITRA 在審核一條越野賽道應為幾點的重要憑據。 這次 50K 組官方所公佈的實際距離式 47.9K ，總爬升 2850M ，限時 14 小時。承襲在《初階篇》時所說的，在準備上，月爬升量至少要有 5700M 以上的訓練質量，較為妥當。

50 公里組各 CP 點時間（圖片來源： 整理至 TNF 官網）

3. CP 點的距離位置，包含各點的關門時間。以上圖為例， 4 個 CP 點，平均間隔 10 公里，各點的關門時間從 2-4 小時不等。以筆者自身的經驗為例，越野賽中補給量的多寡，考量的要素在於時間，距離次之。當你知道到達下一個點可能會需要耗費你四小時的時候，加上平常訓練時對於自己身體狀況的了解，自然就可以知道應該要吃進多少的熱量才足夠。

4. 這次的 50K 組還有設置轉換區，跑者們可以在那個點放置自己在比賽中可能需要用到的東西，一定要善加利用。

5. 高度圖＋各點的關門時間，這點關乎到了比賽中的配速策略。雖然是越野跑比賽，但我們不可能每一段都用跑的。以長陡上的區段為例，這時一定是採取快走的策略，可能過了高點之後下坡再用跑的。

6. 筆者自己的經驗是，先以比賽的限時來計算出每公里所需要的均速。這次的 50K 組實際 47.9K ，限時 14 小時，換算時速，至少需要 3.4K/Hr 以上。即使都用走的，一個小時 3.4 公里會很難嗎？答案並不一定，都得根據自己的狀況來擬定戰略。

7. 賽道的軌跡檔下載，此點是為了安全起見。理論上，一場正式的越野賽事，主辦單位應該會將路線整理及方向指引做得非常清楚。但是長距離賽事的變數實在太多，為了安全起見，建議還是要下載軌跡檔，確保萬無一失。

8. 長距離的賽道充滿了不確定性，因此提前探勘場地，也是擬定賽事策略的重要依據。雖然，筆者自己的習慣是不喜歡探路，如此一來才能對於賽道充滿新鮮感，不過平心而論，賽前多去試跑個幾次，其實是比較保險的做法。

提前探勘場地有備無患（圖片來源：冠影）

人生的第一場超野賽事

要完成人生的第一場的超野賽事，所仰賴的不僅僅是決心與熱情，更需要因地制宜在平時訓練的內容，以及對於賽道掌握所產生因應策略。對於想要進階到長距離越野的跑者而言，在平時應投注更多在專項的訓練上。而若以賽事為目標，訓練的質與量則端視實際賽道狀況，諸如距離、爬升，與限時等。研究之後再依據自己實際的訓練狀況來擬定賽事策略，補給該吃多少，配速應該如何等等。甚至實際去探路，研究地圖，來讓自己更了解現場狀況。

以上這篇文章是經由筆者自身的經驗與觀察，所累積出的心得與建議，提供給有志於 50 公里以上長距離越野賽事的跑友們參考，些許拙見，希望能有所助益。

延伸閱讀：

【賽事】永不停歇的探索：越野賽前的訓練與準備攻略（初階篇）

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