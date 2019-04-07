賽事心得／兒童節瘋跑北橫100k

2019-04-07 06:00 運動筆記 黃世賢(鹹鴿)



兒童節瘋跑北橫100k

2019.04.04 四

你是否曾經瘋狂過？或有個夢想 ？如果你有夢想就計劃實踐它，不然有一天一定會後悔沒去做它？

規劃北橫100公里超馬路線的念頭計劃，我準備了好長的一段時間，一直希望能夠成行，還有可行性！考量到北橫100k自助馬的行程能夠折返，在規劃的時候希望終點能落在羅東火車站，這樣結束之後才能夠坐車返回！在這樣的一個前提之下，我規劃了從角板山開始起跑的北橫超馬100k路線！標註了每一個區間區段爬升高度，以了解配速還有時間的控制。參與的朋友有：仁鴿、漢唐、還有我 (鹹鴿)、小寶(保母車)

起跑前0K處

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在凌晨3點，溫度大約14度 ，我們開始從角板山路口的萊爾富便利商店，很舒服的開始起跑，前往我們的第一個目標30km/爬升900m的拉拉山入口，在起跑沒有多久就發現沿路都是沒有路燈，隨行的漢唐&仁鴿有帶手電筒就這樣摸黑的前進了大約2～3hr/20k， 還要一路很小心的怕原住民養的狗出來咬人XD，在到達拉拉山之前天色逐漸變亮,溫度還是非常的舒服！

隧道口

15K路邊補給

拉拉山入口前吊橋

預計到達拉拉山入口的時間約6點30分預期相符，在拉拉山入口的停車場，我們在這裡停留了大約20分鐘在這裡充分的吃了吐司、香蕉、水煮蛋、蠻牛等！

30K拉拉山入口停車場補給

吃飽喝足往下一目標挑戰,拉拉山入口

下一個目標是50km/爬升約1000m的明池國家森林遊樂中心，這一段是最大的考驗，因為在前面已經跑了30公里，再加上這一段累積爬升不少.

交界處

兩位勇腳，奔馳中！

明池前小瀑布

快到明池精神特好

美景

明池山莊前

終於到了明池

的確這一段路我們吃足了苦頭 到達的時間9點30分，比預期的時間慢了30分鐘！這一段路風景特別的優美，也讓我開始不刻意的去考量當初計劃的時間，就好好的去欣賞周邊的美景！明池到棲蘭前50～59k/總爬升100m這一段路，基本上是在山的頂端稜線上跑步， 跑起來的感覺特別的舒服 ，這時候的天氣逐漸的感覺變得炎熱！

沒多久後......

開始不行了,不是演的

這時候有人不知在做什麼?

59K到68.5k 這一段棲蘭北橫公路，沿路的下坡跑起來的感覺和觀霧很相似，沿路的林木類型也相近， 這一趟旅程芬多精最豐富的路段.

在大約67.5 K的地方，達漾咖啡山莊我們在這邊停留下來喝啤酒休息一會，這時候11點多， 到達北橫出口大樹下休息後，時間大約12點30分，這時候的天氣非常的炎熱，比預期的時間大約慢了1.5hr！ 因為我們 休息時間有拉長！

在休息之後起跑，遇到俊隆鴿，正在挑戰一日雙北實在太厲害了，還特地來找我們^_^， 大家互相加油打氣之後，各自繼續挑戰！

剩下大約不到32公里的距離， 但是開始感覺到右腳膝蓋外側開始有疼痛感，不得已，啟動了跑走的模式， 整體的速度也因為我的關係開始落後了！

泰雅大橋前的店好吃,茶免費

在83k泰雅大橋前遇上了羅姐夫妻( 慶祝結婚週年旅遊)，他們一開始也沒有發現是我們，只是因為他們好奇的發現有神經病也在跑步，想要照相！當我們回頭的時候，才發現原來是我們^_^

下一個目標86k吃三星蔥餅& 杏仁茶，大家都累了，在這裡排隊吃東西都不太想走了，這裡停留了大約將近40分鐘！

剩下14k感覺不遠的距離 ，對我來說卻是漫長的 ，因為這時候的我已經不太能跑了，腳底開始疼痛，還有只要一跑膝蓋外側就發作！

這一段距離正常用到的大概只需要一個半小時以內，而我用走的大約花了2~3hr，看著逐漸變黑的天氣，才到達了終點的羅東火車站，這時候看了一下手錶101km，看到同行的夥伴們，在這裡等待許久，心裡有一些愧疚，不好意思我盡力了，讓你們久等了！

完成了101K北橫自助超馬

原本計畫中並沒有保母車的計劃，在安全和各方面的考量下，感謝小寶參與！

在長程的自助馬，還有炎熱的天氣下，沒有保母車，相信會跑的非常痛苦，甚至放棄！而我終於完成了兒童節瘋跑北橫100公里的自助馬拉松，算是完成了我一個夢想，一個里程碑的目標！

跑步里程：101.5km跑步時間 ：11：14跑步旅程 ：15：15實測總爬升：1750m

一路吃吃喝喝，想停就停 真的和賽事，玩的感覺就是不一樣！謝謝一起幫我圓夢的同行的夥伴們！有你們真好，由衷的感謝你們！#堅持到底#相信我可以#築夢踏實#無傷歡樂跑#楊梅樂跑#朝下一個目標努力前進

2019.04.05 黃世賢(鹹鴿)pen