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賽事心得／我的第二場超鐵226

2019-04-07 06:00運動筆記 Chih-yu Chen

記得2年前比了第一場226之後，就不想再比了~因為好累啊！

這兩年都在113或是51.5度過。

但~~~好景不常~朋友推坑報名226+113+51.5三個一起比較便宜下，我就又跳入坑洞中了。

依照第一場參加226的模式，我11月~3月每個月都各報了一場全馬來以賽代訓。

金門馬隔天立馬發燒

但就在2月的金門馬過後~~我竟然發燒了，看了醫生，吃了退燒藥竟然繼續燒，然後喉嚨越來越痛，只好再去回診，竟然病毒感染了，淋巴結發炎了，於是~我整整吃了兩週的抗生素，也代表我的訓練要暫停了。

抗生素跟了我兩週

此時的我~只有沮喪、沮喪、再沮喪~距離226就剩下一個月了~~

每天吃東西都有如刀子再割我的喉嚨~牙齦~更不可能下水游泳了~~整個嘴巴都是傷口化膿。

兩週後古都馬，我也在24公里毫不猶豫地選擇了棄賽~畢竟重點在226啊！

而當我想出門再去練單車長距離時，爆胎了，換完胎，原本想應該至少要繼續拼鬥超過100公里才行啊！

但~~~~~停紅綠燈時~發現~~我的外胎剛剛是被割破了一個洞啊~~~

心想~繼續騎~可能內胎會被擠出來~~。

好吧！還是趕快騎回家吧！里程數只有85公里。

回到家~安慰自己~老天爺這樣安排必有祂的原因的。

就這樣，我的外胎毀了

接著好幾個禮拜假日天氣都不穩定，我也都只能在家踩踩訓練台。

時間終於到了要比賽的日子了，我依照往例～提早兩天到了台東。

比賽的前一日，騎著車往台１１去晃了一下。

終於到了比賽的當日了～我從前一日就告訴自己完賽就好～不要有壓力。

布置完了轉換區（太暗了，我竟然忘記拍照），我走到了活水湖等待，拍了這張很帥氣的背影照。

拍完就一堆人擠進來了。

天色還是昏暗的

接著，我按照自己的速度到了１小時20分能游完的牌子前等待。

還好我選擇了前面下水，沒被影響太多。

游泳３８００公尺要游活水湖兩圈，畢竟游泳練的太少，冬天我家附近的游泳池休息，到了３月勉強游了３次的３０００公尺，所以游的很不耐煩。

第一圈上岸，看了手錶，嗯！在我預估的時間３９分鐘上岸。

突然岸上了人喊了一句～是女生ㄟ～～～

原來～我是第一位女生上岸的。

第一位上岸總是可以得到歡呼聲

接著，跳下水繼續我的第二趟～一樣游得很不耐煩啊！

游泳的確是我最能掌握的項目，在自己的目標時間內１小時２０分完成。

接著，就是我最遜的項目了，單車～～～～

更慘的是～～風就是剛好這天特別的大啊！我就是個膽小鬼～只要風大我就畏縮了！

本來單車就是弱項了～遇到風大～～只有更弱啊！

單車要騎台１１線到八嗡嗡折返後兩圈共計１８０公里。

去程上坡多～～又是逆風～這讓人好痛苦。

單車真的是我最大的罩門，逆風到八嗡嗡要折返的這４５公里竟然要花了我將近２小時。

還好，回程的順風還能補回來一些。

第二圈的風～～～～～又更大了～～～～～～

我快崩潰了啊！

第二圈的逆風更加慘烈～～只有更慢～～沒有再慢了～～

最後單車花了我７小時１３分，比第一次２２６用公路車出賽還慢，真糗！

終於到了我最愛的跑步了。

一出Ｔ２轉換區～我就輕快的步伐跑著，每公里都維持在６分內，感覺還不賴。

輕鬆地的跑著

前半馬只用了２小時８分，但～～好景不常啊！

我開始覺得腳好沉重～～開始覺得厭世～～

分享

ZIＶ俊瑋哥拍的照片都超級讚的啦！

而這馬亨亨大道～～第一次覺得好難跑～～～～

天黑了～～我想～～要破自己１３小時的紀錄是不可能了～～

那就想辦法跑完吧！

最後一圈的馬亨亨大道～～

我的第二場２２６要完成了～～也沒看自己到底已經花了多少時間了！

進終點的那刻～～落淚了～～

因為這次真的好辛苦～～

跑步：４小時４０分

總成績：１３小時３２分

３５～３９歲組第二～～

感謝同事幫我做了屬於我自己的圖案～還能貼在獎牌後面。

回來的沒幾天～～我馬上就又入坑今年ironman澎湖的226了啊！

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