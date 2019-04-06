賽事心得／香港逆走100越野挑戰賽 我的初越野

2019-04-06 06:00 運動筆記 游明樺



2019.3.16&17 香港逆走100公里越野賽序曲 對發票都沒中過幾次的我來說這到底算幸運還是被詐騙集團坑了？怎麼也沒想到居然會讓我抽到香港逆走100公里越野賽的免費公關名額，在動一動帥氣小編陳宥文的通知下趕緊完成錄取確認程序，回過神來才發現越野一百公里完跟平地一百公里完全是不一樣的概念，到底該準備哪些裝備自己也都還一頭霧水，加上脛後肌的傷到現在還沒痊癒這樣貿然參賽『甘厚』。就算真的到了香港我有辦法上場比賽嗎？我自己都很懷疑。

老實說這一趟到香港參加逆走100公里越野挑戰賽對我來說真的很掙扎，尤其近期正在接受復健治療的關係根本沒有辦法規劃完整的課表練習，只好藉著以賽代訓的方式來進行調整，還好在二月份還有參加台北超級馬拉松24小時賽，只是賽後橫紋肌溶解的症狀讓我不小心住院三天，也提醒自己肌力不足的缺點，更不敢輕忽水分補充的重要性。

賽前一週特地到超越復健診所詢問過凃俐雯醫師的意見，凃醫也是苦口婆心的勸我不要下場比賽，也是啦，畢竟我這雙玻璃腳的脛後肌已經是出了名的脆弱，不要說越野100公里，恐怕連跑標馬都會有傷勢復發的風險，硬要下場跑好像是在找醫生麻煩，更何況四月還有一場夸父追日的210公里長征，我想只要是正常人應該都不會出現參賽的念頭吧。 但是回歸現實面，自己還是不想浪費已經支付的機票跟住宿費用，就算不能下場跑也得去現場感受一下賽會的氣氛才能甘願，帶齊裝備真的只是基於對比賽的尊重............嗯，我知道沒有人會相信啦，總之人先到香港至於能不能上場比賽就看當時的狀況再說吧。 裝備的部分在兩位越野男神級的代表人物宥銓跟建宏的提醒下總算是湊到了比賽該有的各項裝備，反正我暫時也沒做好下場比賽的心理準備，屆時如果真的想跑裝備不夠的部分到香港再來採買就好，好在宥銓非常貼心的幫大家整理了必要裝備跟建議裝備的清單、路線圖及各站CP點的距離，在兩位有經驗的高手協助下我想就算不能順利參賽也會是一次不錯的經驗交流啦。

啟程 3/15日我跟宥文約在機場碰面一起踏上前往香港的旅程，在通關前還巧遇正要去首爾參賽的最速獸醫謝佳晉，彼此互道加油預祝順利完賽後分別展開自己的旅程，我想這也是素人跑者之間的特殊情誼啦，看著大家都在為了夢想努力著，這是一件多麼幸福的事呢。只是不知道這一趟他有沒有把恐龍裝帶在行李裡頭啊。飛往香港的時間很短暫，但是扛著身上的行李不停的轉車還是有點折騰，到了住宿飯店跟宥銓、建宏碰面時已經下午快五點了。

很快的將行李放在旅館之後就準備外出用餐及裝備採買的行程，這次出發前越野偶像錢哥特別交代我幫他帶頭燈回去，多虧錢哥的好人脈，幫大夥爭取到的折扣更讓大家在店裡買到失心瘋，店裡販售的品項多、價格公道，店員專業有問必答不買也好禮的說謝謝，我眼睛一直盯著「速度羊」心裡也不斷的在掙扎，最後還是放棄了買鞋的念頭，還好我定性夠不然這一趟回家免不了要挨皇后一頓罵了。準備 回到旅店後四個人很有默契的開始整理自己的裝備，然後一項一項確認必檢裝備，我也將幫大家準備的32Gi咖啡因、能量軟糖等補給一一分送給大家，出門交朋友，更何況我們是一起來香港參賽的臺灣選手，再怎麼樣都得要互相幫忙才是，盥洗過後三位夥伴休息得早，我則得將部門下週的班表排完之後才能就寢，這一忙又忙到了凌晨一兩點，還不小心吵醒了夥伴們真的很不好意思，睡這麼少的狀況下我隔天還有體力玩這場100公里嗎？不管了，到時候就知道了。

出發 五點起床到麥當勞用餐，準備面對今天的賽事，託最帥小編陳宥文的福讓我們享有專車送抵比賽現場的禮遇，也感謝菲菲的專程接送，比賽的起點設在大棠郊野公園，到了賽會現場感受到的是跟臺灣全然不同的氣氛，它更像是一場嘉年華，很難想像前一週才結束一場GARMIN 的100公里越野賽，今天居然還有將近1600人來參加逆走100，人數多到讓我覺得有點誇張，真的沒想到香港越野跑的風氣會這麼盛行。

選手分成三個梯次出發，宥銓跟建宏等菁英選手排在8:00，我跟宥文則是8:10分，起跑之後之後我也要開始好好享受這場越野的初體驗，只不過得抱著隨時都會棄賽的心理準備來面對，畢竟下個月還有一場長距離賽，今天就是來鍛鍊肌力，測試身體的狀況，維持住跑感就好，沒有期待就沒有傷害，能多跑一站是一站，香港逆走100越野挑戰賽，我來囉。

逆走100的賽道路線全程都在「麥理浩徑」上，聽說是香港著名路線「毅行者」的反方向，才剛步出大欖郊野公園就是一段長上坡招呼過來，看來這回肯定會累的不要不要的，或許是比賽剛開始宥文刻意的保留體力，這讓我本來想跟他跑在一起的念頭頓時煙消雲散，為了避免被彼此的節奏干擾很快的選擇跟他斷捨離，兄弟登山各自努力，搞不好最後會在回收站相會也說不定。

開賽

CP1在11.2公里外的大欖涌水塘，剛開賽體力還不錯，所以不管面對一連串上下坡交錯的階梯、沙地、不規則的地形我都還能夠輕鬆應付，感覺才沒一會時間就到了第一個補給點，開玩笑我是山貓欸，專門跑山的，我從沒有見識過越野的補給站，是不是都這麼熱鬧、工作人員都這麼熱情啊，所有的事都主動幫忙舉凡倒水、裝飲料、吃熟食盛熱湯、包含幫忙拿個人的隨身餐具等，光這一個補給站就讓我對大會舉辦比賽的用心敬佩不已，沒有認真的吃好吃滿感覺對不起這些志工啊。

CP2大帽山扶輪公園

CP2在9.5公里後的大帽山扶輪公園，出發前一度因為喝了太多杯可樂、吃了太多鳳梨冰片所以跑起來一直在打嗝，雖然路程中上下坡道綿延但是跑起來還不算太吃力，也許是自己一直有隨時棄賽的準備所以玩起來沒什麼壓力，只是一連串的上坡對腿的負擔還是蠻大的，不如開始練習使用登山杖也當作這趟越野初體驗的另一項收穫。

CP3鉛礦坳 離開CP2之後緊跟著是4公里非常抖的長上坡，地形有點類似橫越台灣昆陽到武嶺牌樓那一段，一直到25公里的氣象雷達站之後就是2公里的陡降，27公里之後的山徑雖然是下坡，但是地形狀況又好似陽明山的十連峰，很多碎石的那一段，其實不是很好跑，某些路段感覺又好像擎天崗，跑步的時候必須注意腳底下的狀況，一不注意容易打滑確實有點危險，還好各站的補給做得都很棒，志工也很熱情，期待下一個補給站的到來好像成為我繼續往前的動力。

CP4城門水塘主壩 離開CP3之後又是接近2公里的山徑，很陡、很陡，我看很多跑友都跑到『掘屎臉了』，但2公里後就接到一般的產業道路裡面還是可以小小的跑上一段但是一連串的山徑、碎石、上下坡的道路狀況對於兩腿來說確實還是有點吃力，更不說遠遠的就看到那條直通天際的山徑小道，媽呀，這是我待會要走的路嗎？反正今天的目標很簡單，只要確認身體狀況OK，腳的感覺也還行的話那能跑多少是多少囉令人期待的CP4，到這邊已經完成了36.4公里，打鐵要趁熱，繼續往下走吧。

CP5畢架山 離開了CP4突然感覺到身體極度的不舒服，從早上開始肚子就不是很舒服，現在又是噁心想吐的感覺一直往我腦門裡竄，這讓我不免有點擔心是不是又『橫紋肌溶解症』了，我選擇用步行的方式前進，透過降低強度讓身體休息一下，因為不確定是不是能量飲泡太濃的關係所以我決定暫時停掉所有的能量補給，單純靠大會的補給站試試看，還好距離CP5只有8.2公里跑走跑走的也讓我給撐到了，總算完成了44.6公里，身心俱疲的我決定在獅子山郊野公園補給站多休息一會，進了廁所徹底解放了一番，坐在地上好好的思考一下到底是哪裡出了問題，呆呆的看著不知道什麼時候破掉的襪子，淡淡的問自己：我怎麼會來這樣的地方啊。

因為還有想吐的感覺所以也不敢再多吃點什麼，趕緊取出賽前準備好的胃藥服用看看狀況會不會好一點，簡單的喝了碗玉米濃湯然後傳了訊息給宥文『我盡量撐到CP6等你，說不定到那邊我就要棄賽囉』。

CP6基維爾營地 稍早在前往CP6的途中碰見8:00出發的男神建宏，他正陷於不斷嘔吐的狀態中，感覺得出來身體變得有點虛弱，離開前提醒他要注意安全，到了設置在馬鞍山的補給站再好好休息一下，說不定在CP6我們會一起放棄也有可能喔，在天色變暗之前我抵達基維爾營地，現場另外備有急救站跟提供按摩服務的帳篷，雖然還是不太敢吃東西但是身體的感覺明顯好多了，在這裡休息了快十分鐘還沒等到建宏進站，宥文則還在遙遠的CP4，心想已經完成了52.3公里了，好像可以再堅持看看，完賽或許還是可以期待的。

CP7企嶺下 離開CP6之後天色開始轉暗，在蜿蜒的山徑中眼前的世界只剩下頭燈投射出來的範圍，道路狀況不是很理想，泥濘地、碎石坡，因為長距離賽的關係，入夜之後大多數的時間週遭沒有跑者同行，在前進的同時必須特別注意沿途設置的反光標示，隨時注意地面狀況，真的很佩服在麥理浩徑走跳的牛隻，沿途都有他們的排泄物，這麼糟糕擁擠的路況牠們是怎麼辦到的？如果不是帶著登山杖我應該早就撐不住了，跑到這邊身體開始有點累了，晚間的7;10建宏傳來棄賽的訊息，嗯，還是替建宏覺得可惜，雖然是這場比賽才認識的朋友。抵達65.1公里的補給站我決定睡個十分鐘讓身體休息一下再出發。

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CP8北潭坳 從CP7離開之後繼續在麥理浩徑的路線上掙扎著，每每進入補給站時都會被風凍得直打哆嗦，但一回到賽道進到山的另一邊時氣溫又變得特別溫暖，不斷的調整風衣外套的拉鍊，時不時的拉筋伸展，盡可能地跟著跑者們一起移動，我們爬上層層堆疊的石頭階梯、注意落地時採的石塊是不是牢固，我們攀上了陵線卻沒有心思欣賞無敵夜景，心裡期盼的是堅持到下一個補給站的到來，抵達之後顧不得自己就坐在馬路旁的人行道上，頭一低又是十分鐘的休息，75公里了，對於完賽好像可以期待了。

CP9西灣村 離開北潭坳我的精神跟身體狀況都還不錯，這裡的路況也是整場賽事最最溫和的一段，我嘗試著小跑一段，然後狀況越來越好，我慢慢加速，那種可以跑起來的感覺真的很好，也不知道跑了多久意外還是發生了，左腳膝窩突然出現一陣拉扯感，我知道這下慘了，拉傷、發炎這下暫時是跑不了了，想要放棄也等撐到下一個補給站才行，怎麼辦，拖著左腳一掰一掰的走著，當下告訴自己只能慢慢走回去了，屋漏偏逢連夜雨，人工步道結束沒多久又開始進入山徑，這下麻煩了，只能忍著痛跟著爬上爬下的非常難受。總算完成了83.9公里離終點不遠啦。

CP10西貢東郊公園 離開CP9往CP10前進的沙灘上多虧香港跑友借我的冷凍噴劑才讓我頂過這一段6.4公里難捱的時光，因為靠海所以風大氣溫也比較低，路上也看見有選手因為失溫而棄賽，披著救命毯等待賽道上的賽巡人員的救護，走過沙灘聆聽一波一波海浪朝岸邊拍打的聲音，我一直鼓勵自己，加油，你一定可以做得到，進到補給站趕緊到醫務站跟現場志工要了彈性繃帶將左腳膝窩的部分纏好纏滿纏得緊緊的，醫務站的志工還提供醫務帳篷讓我進行十分鐘的睡眠，時間一到還來叫我起床，真的很感謝，已經完成了90.3公里，再撐一下下，我可以完賽的。

終點西貢北潭涌 只記得最後這段路大部分都是用步行的方式前進，最後的兩、三公里天空漸漸亮了起來，天亮了精神也來了，沒一會的時間看見周遭的跑者開始跑了起來，雖然左腳不是很舒服但我還是跟著大夥一起跑，就這樣跑進了終點，照例轉身向賽道鞠躬、感謝為這場賽事付出的工作人員，逆走100真的是場優質的比賽，真的很適合推薦給臺灣的朋友。逆百雖然是我的第一場越野賽，但是跑完之後沒有特別的興奮，或許跟自己沒有期待完賽有關吧，比賽的過程還有很多需要調整跟改進的部份要檢討，身體的疲勞跟傷勢要給一點時間修復，接下來就等待四月的夸父追日了。

麥理浩徑小檔案by龔宥銓 麥理浩徑是香港最長的遠足徑，全長100公里，共分10段。2016年曾獲選國家地理頻道嚴選全球最佳行山徑「夢想之路」，啟用初期主要用作訓練英軍。據說當時的英軍必須在24小時內走畢全程，最快的尼泊爾軍只用了12小時多。此條山徑也因為香港100越野賽(俗稱港百)，受到世界越野選手的矚目，每年都必須抽中籤才能參加。逆走100越野賽，總爬升5000m，逆走麥理浩徑，在舊有港百賽道上玩出新花樣，因為無需抽籤，也是這一兩年香港的熱門賽事之一。#VIRUS

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