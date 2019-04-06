賽事心得／SKECHERS團體賽 激發潛能無極限

2019-04-06 06:00 運動筆記 Shih-Wen Huang



原本只是想在萬金石之前小小練跑，不求多的10公里，沒想到卻演變成為榮譽心大爆發的奮力一搏。對於懶惰鬼附身的我，團體賽，或許是最佳的解套方案。

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【2019 SKECHERS Lay's Run】賽事日期：2019.3.10賽事距離：10KM晶片時間：44:22賽事名次：女子團體組第2名

想起多年前那101次的美津濃女子路跑，出發沒多久，周圍貌似高中體育班的女孩們，精銳盡出，而我，並無力追趕。此後下定決心，再也不要參加短距離女子賽事啦，跑得虐心，沿途揪心。原本只想維持腳力參賽，因緣際會，朋友正巧在尋覓女生組隊報名團體賽，二話不說先答應了。但聽說是要去拿獎金!!一查簡章，我的老天爺啊~~10公里團體組只取前三名，我何德何能，怕只會成為老鼠屎。打從答應起，心中無窮無盡擔憂著.....賽前，從未認真測過5000公尺的我，竟難得認真。前一天凌晨才從墾丁潛水回臺北，小惡魔揮舞翅膀說想睡到飽，但在不能拖累隊友的恥力發威下，痛苦早起，完成堪稱近期最最最痛苦的一次練跑。還不到2.5K，就想著只跑3K可以嗎? 真的撐不下去了。帶跑的蔡大哥絲毫不察我的苦痛，依然一圈一圈報著秒數......只好轉念，「這當作這輩子唯一一次測5000啦! 人生就是這一次!」靠著一生一次的念頭，撐完22分30秒。

直到跨越終點，才第一次認識所有隊友，原來有體院的妹妹幫忙追趕成績，難怪組隊的蔡大哥對於獲獎一事毫無懸念。若個人參賽，絕對無法上凸台，感謝熱心的蔡大哥號召了大夥，完成這項與有榮焉的小而美賽事。新生高架橋上，柏油路無車輛喧囂而過地難得安靜，天空的雲安靜緩慢地流動著，不管跑過多少回這條路線，每每搭車呼嘯而過時，雖然微不足道，仍覺得能頻繁地跑在這條交通要道上，是太過幸福的一件事。然後，不自覺開始想著，下次跑上這條路會是哪場賽事了。