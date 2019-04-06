親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

NBA文字轉播／林書豪次節早早被換下 暴龍半場領先8分

衣航空難致命6分鐘！波音系統「死亡迴圈」 機師再神也GG

運動筆記香港逆走100越野挑戰賽 我的初越野【賽事】永不停歇的探索：越野賽前的訓練與準備攻略（初階篇）
健行筆記能高安東軍我們來了世界第三大洞穴，直擊史前怪獸，你不知道的恆恩洞大解析
NBA今日五大好球 (4月5日)賽事精華- 勇士 vs. 湖人 (4月5日)

大阪馬拉松報名步驟教學

2019-04-06 06:00運動筆記 Chang Erica

舉辦了8年的大阪馬拉松，在第九屆(2019)這年變更路線了，從原本終點在大阪國際展覽會場換到大阪城公園。

曾在2017年去應援過大阪馬的我，對於變更路線感到非常開心，因為舊終點要回大阪市區真的是超級遠，而且11月底的大阪港邊的海風根本也是吹到你不要不要的。

以下廢話不多說直接進入報名步驟吧。

大阪馬拉松小檔案

2019年12月1日(日)8:55／輪椅馬拉松出發9:00／馬拉松第1組出發9:10／馬拉松第2組出發9:25／馬拉松第3組出發

組別：全馬(42.195km)，限時7小時

抽籤報名：2019/04/05 ~ 05/17 日本時間下午5時截止

中籤mail通知：2019年6月中旬，繳費期限：2019年6月底

 

大阪馬拉松報名步驟

分享

直接進入大阪馬拉松官方網站

其實大阪馬拉松從很多年前報名頁面就有繁體中文化了，直接點選語言的繁體中文，進入報名頁面。

海外選手絕大多數沒有註冊日本田徑競技連盟，所以請點非註冊選手報名。

大阪馬拉松報名帳號註冊

如果是過去有抽過大阪馬拉松的朋友，可以直接登入當初的帳號密碼進行報名。

第一次報名的話就必須先註冊帳號，由於我2016年就有報名過大阪馬拉松了，所以我是直接登入我的頁面報名。

登入後請先點選變更個人資訊

這裡請填入護照上的姓名羅馬拼音，名字的拼音中間不需空格，華人普遍沒有中間名，所以中間名請空白。

完成之後回到我的頁面，就會看到報名的選項。

前面提過由於海外跑者絕大多數沒有註冊日本田徑競技連盟，所以請點馬拉松 (一般) 進入報名頁面。

大阪馬拉松報名畫面

基本上都已經中文化了，報名上應該不會有太大問題。

第一階段是填過去完賽成績及預估完賽時間，這個會跟出發分區有關，麻煩照實照能力填寫囉。

再往下的頁面是視障跑者是否需要陪跑以及寄物與否，今年大阪馬也試辦不寄物服務，選不寄物的朋友賽後會得到一個小禮物，小禮物還不知道是什麼，所以不要誤傳有斗篷喲。

不過大會在不寄物選項誤植成伴跑者，但看內文是可以理解是否要寄物的。

寄物不寄物送出報名後就不能修改，所以麻煩大家自己好好思考一下，不要報了才在那吵著要改。

大阪馬最著名的就是以七種慈善分組為名，所以報名時一定要選擇組別，最後也會有團體競賽，可以選自己想支援的項目，另外要加選其他項目支援也是可以的，一單位500円，這個就由大家自由決定要斗內多少囉。

再往下拉就是加購項目，有慈善T恤、慈善帽、慈善外套、慈善手臂套，同樣也是依個人需求加購囉。

最後會來到報名費確認表，大阪馬報名費是中籤後再支付，所以這個頁面也不會有任何付款的按鈕可以點選。如果費用無誤就請點進入下一步，到報名確認畫面。

大阪馬拉松報名確認頁面

報名確認頁面請好好確認自己的資料後再送出，因為送出後是無法修改任何資料的。

加上大阪馬拉松也是抽籤制，真的不用急著送出報名啊。

以上，祝大家順利中籤，12月賽道上見囉!!!

田徑
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

賽事心得／香港逆走100越野挑戰賽 我的初越野

2019-04-06 06:00

賽事心得／SKECHERS團體賽 激發潛能無極限

2019-04-06 06:00

賽事心得／奮起湖超級馬 每一個人體內都住著一隻九尾妖狐

2019-04-05 06:00

賽事心得／台中資訊盃公益馬 大專兵回娘家跑入成功嶺

2019-04-05 06:00

訓練心得／鍛鍊自己成為「反脆弱」的跑者

2019-04-05 06:00

賽事心得／XTERRA越野跑 小短腿2019初體驗

2019-04-05 06:00

賽事心得／人生不斷的挑戰自已 Ironman 70.3

2019-04-05 06:00

訓練分享／初階越野賽前的訓練與準備攻略

2019-04-05 06:00

賽事心得／中年大叔初馬夢

2019-04-04 06:00

賽事訓練／8成的人都做錯伸展？論拉筋伸展的重要性

2019-04-04 06:00

《強風吹拂》箱根驛傳的青春追想曲

2019-04-04 06:00

賽事心得／跑進成功嶺 可是可以不要跑後山嗎！

2019-04-04 06:00

賽事介紹／回到馬拉松起源地 別具意義雅典馬

2019-04-04 06:00

三鐵／2019再次心越野 野放南國山林秘境

2019-04-04 06:00

賽事心得／追風媽祖路跑 為畢業而跑

2019-04-03 06:00

賽事心得／Xterra Taiwan越野跑 徜徉純天然山徑之中

2019-04-03 06:00

賽事心得／TNF 100越野跑 和超馬只有一線之隔

2019-04-03 06:00

賽事心得／Xterra Taiwan越野跑 痠痛會去、回憶永存

2019-04-03 06:00

朝聖最美風景賽事 關島國際馬拉松即將開跑

2019-04-03 06:00

大阪馬拉松 人生初次海外馬的首選

2019-04-03 06:00

賽事心得／再戰萬金石 讓陰影變PB

2019-04-03 06:00

賽事心得／名古屋女子馬拉松 終於完成夢幻賽事

2019-04-02 13:49

賽事心得／萬金石馬拉松 人生二馬破不了四

2019-04-02 13:00

賽事心得／鹿野馬拉松 小犬添丁的初馬

2019-04-02 10:56

賽事心得／海風馬拉松 棄賽須要很大的勇氣

2019-04-02 10:48

跑步知識 ／四格漫畫：PB靈龜

2019-04-02 10:41

曾廷瑋五千破大會紀錄 下一步直指全大運

2019-04-02 10:38

田徑好手齊聚大專盃 全力拚搏四月底全大運

2019-04-02 10:26

賽事心得／海風馬拉松 逆風之下凸一下

2019-04-02 09:52

日本人跑遍台灣／海風馬拉松 逆風很大、能不能拿總排？

2019-04-02 09:44

帶小比旅跑台灣／鹿野馬拉松 跑在武陵綠色隧道

2019-04-01 09:39

賽事心得／基隆市市長盃馬拉松 雨中漫步五分山

2019-04-01 09:31

2019 XTERRA墾丁越野跑 醫護鐵人全紀錄

2019-04-01 09:19

賽事心得／東京馬後記 皇居跑步初體驗

2019-03-31 20:33

賽事心得／神岡馬場雨神同行 不畏天候健跑友情

2019-03-31 19:21

賽事心得／第一次的無錫馬 破PB一切都值得了

2019-03-31 19:10

賽事心得／初海外馬 首爾馬拉松的BQ Pacer

2019-03-31 18:53

賽事心得／富士山＆首爾馬 女兒陪跑牽繫著「跟隨」

2019-03-31 18:41

推廣關廟旺萊 大亞旺萊馬拉松周日開跑

2019-03-30 19:44
看更多

熱門文章

日職／王柏融狂打3安2打點 首長打首盜加猛打賞

2019-04-05 20:03

日職／猛打賞首登賽後英雄訪問 王柏融：想建功

2019-04-05 20:12

大馬羽賽／戴資穎速勝依瑟濃 晉四強保球后

2019-04-05 15:55

NBA／年度MVP看好 字母哥：布萊恩改變我的心態

2019-04-05 13:44

NBA／怒批湖人失信 伯加特：他們徹底把我騙了

2019-04-05 10:16

NBA／卡珍斯迎生涯首次季後賽 柯爾：他很興奮

2019-04-05 14:48

NBA／伊巴卡特製臭豆腐 邀林書豪上節目品嚐

2019-04-05 10:44

NBA／官方首允完整呈現鬥毆 亞泰斯特新紀錄片受囑

2019-04-05 14:30

NBA／自詡爆米花評鑑達人 柯瑞評湖人主場最糟

2019-04-05 09:55

NBA／卡珍斯雙十領軍 勇士轟垮湖人收三連勝

2019-04-05 12:50

MLB／退而不休 鈴木一朗三度拒絕國民榮譽賞

2019-04-05 11:07

NBA／林書豪次節早早被換下 暴龍半場65:57領先

2019-04-06 08:04

NBA／李文斯頓萌生退意 有意轉戰管理階層

2019-04-05 12:01

NBA／沒與詹皇討論過湖人 布萊恩：他自己會懂

2019-04-05 08:05

NBA／片場搭建球場供訓練用 詹皇師法喬丹當年作為

2019-04-05 10:53

日職／首周結算 王柏融表現排洋聯洋將中後段班

2019-04-05 10:21

中職／富邦悍將索沙控球好 球探一看就愛

2019-04-05 20:49

大馬羽賽／克服風勢問題 戴資穎3連霸差最後兩勝

2019-04-05 16:42

NBA／安比德大三元無用 公鹿逆轉76人收連勝

2019-04-05 10:55

中職／林益全曾有機會去火腿 勉勵王柏融放開打

2019-04-05 16:36

NBA／湖人本季傷病困擾 柯爾：為他們感到沮喪

2019-04-05 08:46

球團鑽制度破綻 大聯盟頂級新秀飽受不合理待遇

2019-04-05 08:52

NBA／湖人華頓去留 女老闆巴斯拒透露

2019-04-05 13:51

中職／少了王柏融的猿隊 林宥穎覺得更難打

2019-04-05 17:00

MLB／開季17打數吞11K 金鶯主場噓爆戴維斯

2019-04-05 11:43

NBA／塞克斯頓寫隊史菜鳥紀錄 騎士不敵國王吞7連敗

2019-04-05 14:00

中職／陳子豪致勝一擊斬猿 兄弟3連勝

2019-04-05 20:52

大馬羽賽／小戴克宿敵晉4強 今戰陳雨菲

2019-04-05 23:51

日職／投手再好也會失投 曹竣崵相信王柏融會更好

2019-04-05 15:44

網球／邁阿密因傷不敵費爸 伊斯納確診左腳疲勞性骨折

2019-04-05 09:26

中職／少了王柏融的猿隊 萊福力認為打線一樣強

2019-04-05 18:24

MLB／托瑞斯雙響領洋基 派克斯頓收首勝

2019-04-05 09:11

中職／悍將隊主場首戰火力旺 統一獅吞下4連敗

2019-04-05 20:16

中職／關鍵安敲回單場MVP 陳子豪嘆「客場的命」

2019-04-05 21:35

日職／王柏融猛打 日媒標題：台灣大王本領發揮

2019-04-06 08:08

棒球／江仲豪領軍北工6年 台將10人北漂

2019-04-05 15:01

中職／悍將猛打攻勢 鑼總：好球掌握度夠

2019-04-05 21:51

日職／王柏融初猛打賞、長打、盜壘 再當火腿「英雄」

2019-04-05 23:37

NBA／今日戰績表 湖人勇士今對決毫無懸念

2019-04-05 12:52

NBA／理查森腹股溝拉傷 不利熱火搶季後賽門票

2019-04-05 11:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top