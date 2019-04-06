大阪馬拉松報名步驟教學

2019-04-06 06:00 運動筆記 Chang Erica



舉辦了8年的大阪馬拉松，在第九屆(2019)這年變更路線了，從原本終點在大阪國際展覽會場換到大阪城公園。

曾在2017年去應援過大阪馬的我，對於變更路線感到非常開心，因為舊終點要回大阪市區真的是超級遠，而且11月底的大阪港邊的海風根本也是吹到你不要不要的。

以下廢話不多說直接進入報名步驟吧。

大阪馬拉松小檔案 2019年12月1日(日)8:55／輪椅馬拉松出發9:00／馬拉松第1組出發9:10／馬拉松第2組出發9:25／馬拉松第3組出發 組別：全馬(42.195km)，限時7小時 抽籤報名：2019/04/05 ~ 05/17 日本時間下午5時截止 中籤mail通知：2019年6月中旬，繳費期限：2019年6月底

大阪馬拉松報名步驟

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直接進入大阪馬拉松官方網站

其實大阪馬拉松從很多年前報名頁面就有繁體中文化了，直接點選語言的繁體中文，進入報名頁面。

海外選手絕大多數沒有註冊日本田徑競技連盟，所以請點非註冊選手報名。

大阪馬拉松報名帳號註冊

如果是過去有抽過大阪馬拉松的朋友，可以直接登入當初的帳號密碼進行報名。

第一次報名的話就必須先註冊帳號，由於我2016年就有報名過大阪馬拉松了，所以我是直接登入我的頁面報名。

登入後請先點選變更個人資訊

這裡請填入護照上的姓名羅馬拼音，名字的拼音中間不需空格，華人普遍沒有中間名，所以中間名請空白。

完成之後回到我的頁面，就會看到報名的選項。

前面提過由於海外跑者絕大多數沒有註冊日本田徑競技連盟，所以請點馬拉松 (一般) 進入報名頁面。

大阪馬拉松報名畫面

基本上都已經中文化了，報名上應該不會有太大問題。

第一階段是填過去完賽成績及預估完賽時間，這個會跟出發分區有關，麻煩照實照能力填寫囉。

再往下的頁面是視障跑者是否需要陪跑以及寄物與否，今年大阪馬也試辦不寄物服務，選不寄物的朋友賽後會得到一個小禮物，小禮物還不知道是什麼，所以不要誤傳有斗篷喲。

不過大會在不寄物選項誤植成伴跑者，但看內文是可以理解是否要寄物的。

寄物不寄物送出報名後就不能修改，所以麻煩大家自己好好思考一下，不要報了才在那吵著要改。

大阪馬最著名的就是以七種慈善分組為名，所以報名時一定要選擇組別，最後也會有團體競賽，可以選自己想支援的項目，另外要加選其他項目支援也是可以的，一單位500円，這個就由大家自由決定要斗內多少囉。

再往下拉就是加購項目，有慈善T恤、慈善帽、慈善外套、慈善手臂套，同樣也是依個人需求加購囉。

最後會來到報名費確認表，大阪馬報名費是中籤後再支付，所以這個頁面也不會有任何付款的按鈕可以點選。如果費用無誤就請點進入下一步，到報名確認畫面。

大阪馬拉松報名確認頁面

報名確認頁面請好好確認自己的資料後再送出，因為送出後是無法修改任何資料的。

加上大阪馬拉松也是抽籤制，真的不用急著送出報名啊。

以上，祝大家順利中籤，12月賽道上見囉!!!