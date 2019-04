賽事心得/墾丁XTERRA 上帝送給我的幸運

2019-04-06 06:00 運動筆記 張少榑



這個故事要從去年2018年 XTERRA®️第一次來到國境之南 墾丁國家公園,在這個擁有著無敵自然美景 清徹湛藍海洋 綠意盎然原始林道裡的山徑拍下一張張充滿著野性與力量的賽道照片 深深吸引著我即將引爆脈絡熱騰騰血液 !!

在今年年初 幾位ㄧ起團戀的鐵友們 紛紛把報名連結資訊Message上來 彼此討論著這場賽事最迷人特色之處 - 越野自行車MTB & 越野跑Trail Run 越看心越癢 ﹏

什麼!?Facebook竟然還有分享活動參加抽獎越野三項亞洲錦標賽名額?

看著活動頁面 其實我想了一天一夜 ...

因為從小就沒偏財運到我 零用$僅有貳拾元銅板 總是在放學後傻傻跟著同學去雜貨店抽綠豆糕 or 打彈珠檯 厲害的同學都能贏到滿滿戰利品邊走邊吃開心回家,而我卻只能拖著沉重腳步在旁邊默默羨慕著 ... 就連人生中最窮困潦倒美髮助理時期 一個月一萬初頭的薪水 房租就吞食一半$$ 一天三餐壹貳佰元就快要見底 (還不包含手機費油錢水電費能量棒...等開銷)曾經在一個下著大雨的深夜 在頂樓加蓋的小房間裡 跪在昏暗的空間 面對著滿滿ㄧ桶即刻開期的發票 對著上帝禱告 :拜託拜託 請讓我中獎 貳佰圓 陸佰圓 都好 能夠讓我去樓下還開著的小7換一個便當就好 請給我一點點的幸運.....

事與願違 很不幸的 對完辛苦搜集所有發票 #全部摃龜(從那時刻起 就認定自己命格屬牛 必須耕耘才能有收獲 天生就是勞碌命格)。

事情過了十五年 再一次回到這個越野三鐵亞錦賽抽獎的頁面 僅僅是分享貼文的按鍵竟是如此難熬 我很希望是自己 非常想要 於是我心理再一次默默對著上帝禱告完 大膽勇敢的分享出去了~!

對! 上帝聽見了 終於輪到我(泣)﹏

恭喜張少榑 獲得XTERRA亞錦賽資格 💮

從抽中亞錦賽那天開始 看著去年十月永和游泳初級班結業才買的浮板已怖滿灰塵靜靜放在沙發後面的角落 原來自己已經三個多月沒下水了、 放在鞋櫃底層的越野跑鞋 想想近三個月跑量原來...也是0 上帝給我的是一個挑戰 一個有時間壓力挑戰 僅剩下兩個多月機會準備時間 我必須要緊緊握住它!! 開始回憶起來最刻苦銘心 但也最美好的鐵人課表規律生活 三項運動同時訓練模式 完整填滿了一天24H除了工作 睡眠以外所有時間。

2019.03.30 站上墾丁小灣的沙灘上 聽著海浪一道道打上岸頭 此起彼落的加油聲 主持人熱情高亢的帶動會場尖叫聲 其實我心理非常平靜 因為面對著我的是最愛の海洋 那片一望無際與天空連成一線湛藍的海洋 對生長在海洋城市 - 基隆的我 再熟悉不過了。

鳴槍之後 選手們紛紛奮力跳進淺灘裡 像鯊魚般迅速滑著雙臂激起大量水花向前移動 相較之下自己反而像是觀光客般低頭滑行 輕鬆愜意 觀賞著海底下的珊瑚礁岩與整群彩色熱帶魚群 「相信自己」「相信自己」這句話一直在海裡腦裡不斷Repeat ..播放著 想起教練最後一天告訴過我:只要姿勢標準 心情放鬆 速度自然就出來了~ 不要著急 要相信你自己!

漸漸的 ...就在依依不捨離開海洋心情下 如願破了自己游泳PB0035上岸了!!

看著手錶 慢跑進入T1的路上

心理是非常開心的 表情是微笑的

因為要進入我夢寐以求的越野自行車賽段門馬羅山了! 也是我最最最期待的一項 🕶

一開始就先下馬威石牛溪 大母母山 上上下下林道 河床 碎石 土堆 其實騎得非常過癮 心跳一直持續在170左右高點 因為每一個上坡總是那麼的崎嶇坎坷陡升 每一個下坡又是那麼具有速度感急下

一直不斷告訴我的伙計 KHS5000

妳可以的 妳可以的 !!

在附有KingSize的FatBike 4.8吋胎的幫忙下 十足安全感穩定的一直給它衝上門馬羅山了!此時開始漸漸覺得大腿肌群非常硬實 但又終於見到夢裡面那片極美的大草原 說什麼我也要好好騎上這一段.. (不過真的很陡啊啊啊)

就在倔強心理發作時 往上一看!?靠... 映入眼前至少二十幾位鐵人車手在牽車ㄝ! 那我到底那根筋不對 硬要騎啊?

賽前說明會2018年越野三鐵國內職業冠軍 江晏慶教練才特別說:牽車並不會怎樣啊!這是「策略策略」就算是世界冠軍在賽道上遇見極陡坡 也是會選擇下來牽車~為的是後面還有一場十二公里的越野跑賽段 避免大腿乳酸堆積過多的一個戰略。#正解

爬升一座又一座的草原山坡 一關關技術越嶺項目 沿途看見幾位選手烙鍊、破胎、車架分離、扛著單輪?? 甚至滿臉鮮血的選手從眼尾劃過 心理實在不捨 .. 阿彌陀佛自己過去五五馬&EnduroRace⑧年年參加累積寶貴經驗值 讓自己能安全下莊 順利進入T2轉換區。

這場越野自行車賽道完全顛覆了在過去鐵人三項賽事中 在鋪裝公路上追求穩定輸出 較勁著巡航均數與瓦數成績 越野OffRoad山徑 截然不同是更需要實戰控車的經驗技巧 入點選路的即刻臨場反應 可以一個閃神 一個失誤 連滾帶翻就讓人DNF提前出局 必須全神貫注 隨時應付賽道上任何一塊石頭 泥地上粗木樹根 河床上變化萬千碎石路面 草原上劇降的陡坡 急駛而來的髮夾彎道 這就是XTERRA 你永遠不會知道NEXT-即將面對如何挑戰關卡 就如同真真實實人生歷練一樣 #絕對不會是一路安穩順遂的路徑直到進入終點#

在進入野跑Trail Run 能量棒補給完 我又再次重生 像似死去一條命 吃到超級星星般的熱活過來!很甘願的以七分速龜速慢跑前進著 看著離關門時間還有四個多小時 我決定關掉手錶 好好享受這最後一個林道賽程 。

也是我最虐心的項目 - 跑步 >< 十二公里 四個小時我用爬的滾的都會到!! 很細心的主辦單位 每二三公里就是一個補給站 每三四公里就是一個行動救護站 最後五公里更像攝影街一樣 埋伏許多大炮攝影手沿途幫選手們追焦 接近中午時分 熱到一個爆點的我們每進一個水站 就是熱情又High的工作人員幫選手們從頭淋到腳冰涼的山泉水 徹徹底底降溫 本來已經把鐵衣開膛破胸 休閒模式已啟動我 意外在轉角遇到愛 ~ 不 是轉角遇到‘攝影師’!? 趕緊倒退NG 退回樹方隱蔽 ⒈先擦汗⒉穿好鐵衣⒊戴上墨鏡 大聲喊:準備好了嗎? 攝影師:好了 !好了!三十連拍ㄛ!

來來回回在山林裡玩的、拍的實在無比痛快~

問我明年還會不會再付費參加!? 我一定大聲告訴您:YES! I Do 🕶 Thanks for all the support and caring from my family and friends, I’ll join XTERRA again next year 2020。

特別感謝:#劉董三鐵社 #TMAN鐵人隊 #TNF越野訓練營 #恰恰ChaChaTrail越野 don1don 動一動 #人力引擎 吳重儀 #SimpleGravity #EnduroRaceSuper8 #XTERRA #XTERRATaiwan #儒意運動 茱莉 #永和紅十字會救生隊 周堂義 林勝峰 #中華民國水上救生協會 羅章龍 還有陪著我ㄧ起參與長距離訓練車友曾彥順 鐵友 Jeff Kan 最後感謝上帝給我這個非常難得の挑戰機會 我沒有辜負祢的旨意 Finish XTERRA Asia Taiwan Pacific Championship.