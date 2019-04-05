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運動筆記【賽事】永不停歇的探索：越野賽前的訓練與準備攻略（初階篇）人生不斷的挑戰自已 Ironman 70.3
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賽事心得／人生不斷的挑戰自已 Ironman 70.3

2019-04-05 06:00運動筆記 辛宗秦

###人生不斷的挑戰自已###

分享自己成為Ironman 70.3的過程。經過半馬、全馬、東進武嶺、西進武嶺及51.5標準賽後其實完賽沒有捷徑，是一步步的累積錢也是累積不少給體動賽事上，哈哈去年是因為 Ironman 10週年，破萬的報名費記得是花了快8千報名，不然8千的報名費真的花不下手，看來51.5有比較高的cp值###賽前###以賽代練，1:50:00 完賽國道馬彰化經典百K練腿力及5次游泳池，不斷電的自由式40趟賽前想說保持好健健康康，不過還是感冒了###星期六 5150 比賽日###當天六點半從台中太平出發，一路南下至屏東才進休息站尿尿接著一路進南迴到台東大約快中午12點才到森林公園會場領了一下物資，逛一下EXPO(x的，每年只買到剩的衣服)當然剩的一定買不下手，IRONMAN 這個品牌真的好賺，很讓人花的下去時間也差不多了，就把我的戰車(GIANT TAR SLR2) 交出去了

當天風好大啊...晚上美家到台東市區吃個飯，就回來休息睡覺了賽前拍個高裝檢是必要的，跟去年的配備一樣沒變

###星期日 Ironman 70.3 比賽日###早上大約4點就起床了，開著車吃個早餐慢慢的往會場出發慢慢的走到TA的位置，旁邊的沒來，轉換區突然變大了(以前LAVA專業的停車格不見了)換成我的防寒衣，往會場走去我很乖的排在我會完賽的時間點，等待下水

##SWIM## 50:1307:10 職業組下水，07:17換我們下水了，結果..等到08:39 才下水原本緊張的心情也沒了，有一點想尿尿，站著也很累下水前看到專業的 JUNGO大 居然在入口處，也幫我拍了照片非常地感謝 JUNGO大因為是第三次游活水湖，其實緊張度不高因為穿著防寒衣，跳下去好浮好浮，所以腳不太需要踢靠著雙手就可以往前進一路找尋快速蛙，自由式最討厭就是定位找到一個跟自己速度相當的快速蛙是非常重要中間吃水三次，也是很平常心在游，一路跟著快速蛙往前衝最後以50:13完成游泳，非常滿意這個成績，希望下次113能在50分鐘內

##T1##13:04好長的T1，一路快速跑，也一路罵，為什麼這麼長頭也小暈，總覺得超過500公尺，從活水湖跑去進去TA再從TA跑回活水湖上車，TA還是設在活水湖旁比較實在##BIKE## 3:10:16上了車後，一路追趕，一路追下幾百台三鐵車原來一台TAR換上 KAISH 的板輪後，速度可以提升這麼多一路上是行進間補給，享受一下專業的行進補給帶給的體驗也收了兩個 IRONMAN 的水壺先一路順風向南，均速都到34左右，非常順暢自已是每 15KM 要補一包 SIS 能量，吃完真的體力會拉上來路上有一位車友，騎著三鐵車到我旁邊說你好強喔，不是騎三鐵車怎麼可以保待這麼快的速度只能回個謝謝，因為我也想著三鐵車，希望來年可以買一台，但心裡很爽回程逆風速度就降到30左右，到了70KM後準備要進入197縣道賽前一直害怕，爬山路怕會抽筋到了197後發現，其實是緩坡，這跟平常在練習的136相比這好像不算什麼坡，所以一路刷卡大家，最後的成績單項單車可排480名，也是相當的滿意80K 後就一路下坡，其實快到山下就有一點要抽要抽的只好放慢速度，也被刷卡再刷卡，深怕下車時來給大抽筋這場就完了，下車前也是小心再小心，確定自己不要抽筋

##T2## 09:25跑進又長又長的TA，放慢一點，不要抽筋就對了拿了電話傳給LINE給老婆，準備要跑步了其實他們已經在路邊幫我加油了

##RUN## 2:15:40路線是台東森林公園5K，外面馬路5K森林公園5K其實滿熟悉的，跟之前跑過的路是一樣的終於看到一家三口在路口等我了，看到時非常開心擊掌後，把我的手機交給他們，每一次遇到就是5K，加油加油外面馬路的5K等同嘉年華，一路都有人為你加油打氣非常歡樂，有的家庭就地野餐為親人好友加油這不就是FAMILY的慨念嗎，跑起來速度就是比較快居然在此時遇到 JUNGO大大，有情有義的JUNGO大大不管是工作、運動都是我的好夥伴，一路幫我錄影

讓我KEEP在5分40的速度向前，加油聲是腳步不停的動力第二次和阿弟擊掌表示來到10KM，跑回去森林公園有一種厭世這路線了，但不想讓家人等太久再加速再加速，此時速度已掉至6分30後了15K時發現一家三口不在，我猜應該是去找水喝了因為也等了三個多小時了，不渴也累了

當我想停下來時，就會有一個聲音 '不要停跑下去' 的加油聲最後的3KM真的跑的有點想死，其實已經超過自己的體能極限了很少會超過6小時的運動，一般大約是幾時就很長一路推進至轉進森林公園，最後的500公尺

分享

##FINISH## 6:38:36轉進森林公園，其實有一點感動，因為我完賽了慢慢跑著享受這最後的一刻，因為進終點後，70.3這場比賽就結束了當轉進衝線跑道時，慢慢享受這完賽的感覺也尋找到一家三口，其實如果可以跟CT一樣，讓家人一起衝線的話我覺得這才是真正的FAMILY融入三鐵生活我老婆還說，為什麼其它人可以抱小孩跟家人一起衝進終點我回說，大會有規定不行，怎麼還是有人做(所以我下次...)進終點時雙手高舉，大叫一下YA，開心終於完賽了拿到了人生第一面70.3的獎牌，珍惜這一個得來不易的獎牌賽後喝了台啤，跟家人拍拍照，身體很累，但心裡很開心

想著226，真的要來嗎.....還有報名4/14 普悠瑪51.5，再去台東一趟，希望能拿到分6人生不斷的挑戰自已，證明我還活著...

台啤
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