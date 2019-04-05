親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑
運動筆記【賽事】永不停歇的探索：越野賽前的訓練與準備攻略（初階篇）人生不斷的挑戰自已 Ironman 70.3
健行筆記有神靈所在的特富野古道，一路上帶著不同的美麗風采呈現❤ 感受濃濃芬多精的「特富野古道」，順訪「鹿林神木」
NBA精彩演出- Alex Caruso 飛身補扣 (4月5日)精彩演出- Joel Embiid 大三元 (4月5日)

賽事心得／XTERRA越野跑 小短腿2019初體驗

2019-04-05 06:00運動筆記 李庭萱

2019年3月31日 

一個值得紀念的日子~

若想要完成一些很冷門但完成後會被認為帥到炸的運動項目，首先你身邊必須要有一個很會推坑的壞(誤)朋友~😆

其次~自己的腦波要夠弱才會勇氣極佳(因為無知)的跟著入坑 XD

掉入此坑要先追朔到1月時，朋友很開心的參加了運動筆記的抽福袋活動- XTERRA越野跑賽事名額*3 

他自己很開心的把我給標註進去  寫著: 「就讓這活動帶領我們進入野跑的世界吧~豬年就得像野豬一樣馳騁山林！跑著跑著就會碰到心儀的男朋友／女朋友了！我已經準備好戴上帥到沒朋友的太陽眼鏡了！」

一開始打心底覺得他一定抽不中，就讓他把我標註進去沒關係

沒想到～運動筆記就在朋友的留言下方通知他恭喜中獎，還沒忘記提醒他記得戴上帥到沒朋友的太陽眼鏡！（都忘記問他~說好的👀鏡咧？？）

上帝啊～菩薩阿～當我看到朋友抽中的那剎那　我多想裝作不認識他~

但是基於我是個答應了就會做到的爛個性（在其他地方是優點，在這種時候真的很想把自己敲昏阿），我還是排除萬難的把假給排出來了。本來當時還在猶豫是否報個歡樂5K就好，朋友就開始建議應該挑戰個10K！腦波有夠弱的我就真的報了10K.... = =!!天知道這10公里是我接觸跑步後，費時最久的10公里……

照著大會的建議，訂了墾丁青年活動中心的住宿。賽前一天先抵達墾丁，很愜意的逛逛墾青內的步道，玩玩水，晚上逛完墾丁大街，裝著滿滿一肚子的食物  開心的跟周公約會去~

真的不得不稱讚一下墾青的床  超好睡阿~ 有好好的休息到，隔天的比賽才能拿出最好（有好過嗎？冏）的體能去挑戰！

 （👆墾青一隅）

（👆身上裝備，一個曬戰利品的概念）

賽事當天，一到會場就看到一堆選手在廣場上，熱愛運動的朋友開始跟我一一指出旁邊的某某名人，某某是去年冠軍，某某又是越野跑界的常勝軍~很抱歉 真的一個都不認識 XD 我就是個打醬油的小短腿~~

9:00 參加26K的一堆神人們(包括我朋友)起跑後，輪到10K的跑者站上起跑線！對~ 再次罵自己腦波為何這麼弱！跟人家報什麼10K  T^T  。等待中真的是無敵緊張霹靂煎熬~ 終於~ 9:10鳴槍起跑，就跟著一群看來一個比一個厲害的跑著一起邁步向前。

說真的 一路上跑了哪些地形真的沒概念，我只知道風很大，路上很多石頭跟沙子，還有因為大風而迎面撲打來的風沙。平常跑步即使風再大，也不會有被風沙吹到臉痛眼痛喉嚨痛的狀況，但比賽當天可以讓你一次滿足所有體驗XD。除卻特殊的氣候需要慢慢適應外，起起伏伏不平整的道路更是讓人不得不打起12萬分的精神，留心每個落腳點。一開始總是眼睛跟不太上腳步，常常沒注意到落腳點周遭的狀況，踩不穩而差點扭到腳踝，呼吸沒調好所以超級喘，開跑不到10分鐘，就開始當步兵了~

邊走，才有機會好好的觀察周遭的環境，入目所及，是沒有被人為過多干預的自然景觀不得不說，充滿了原始之美，可惜我沒有專業相機，也沒有攝影師之眼，拍不出我看見的美麗 。

慢慢調整好呼吸，走到比較沒這麼陡的路段後，又開始邁開步伐再度跑起來，這次速度放的更慢，留心著前面其他跑者的跑步方式，學習怎樣跑在斜坡路上更省力。漸漸的會發現，跟自己差不多體力及速度的那些人，會一直出現在自己前後附近，基本上就是跟著他們一起跑~大家會一起互相關心互相加油打氣，在需要自己獨立完成的運動中，反而不覺得孤獨（我痛你也痛，我累你也累的概念 😆😆）

賽道上，最讓人感動的，就是那些工作人員了~想到他們必需把那些重翻了的補給運到那些即使用走的也累喘的不行的地方，有些人員還要站在沒有遮蔽的地方風吹日曬，為了指引跑者跑在正確路段，以及為了幫跑者拍出美美照片的攝影師們，在路邊一蹲點就是幾個小時……就覺得他們真的超令人敬佩超辛苦阿~😣，看在你們這麼辛苦的份上，原諒你們善意的謊言~“快到了呦”“前面就是補給站囉~”還有兩個可愛的小朋友在我跑了一半路程後告訴我“加油！還剩10公里而已”，姊姊我只報10K好嗎？前面已經跑過的那段應該不是國王的新路吧~😆😆😆 謝謝你們讓我放鬆不少。

分享

（👆告訴我還有10K要跑的兩個小朋友 😆）

（👆好喝的運動飲料~）

有別於一開始的擔心心情，越跑到後面就越能享受跑在石頭跟沙地上，最後面的那段路，我基本上都跟在贊助商玉山銀的一隊行員身後跑，可惜沒有拍到他們也沒合照到。路上還遇到一個身材爆好，曬的好健康的小鮮肉，感謝有你的短程陪跑，讓短腿姊姊我能有機會跟帥氣小鮮肉同框😝

（👆跟小鮮肉同框~開心♥）

終於~看到終點就在我眼前，大會好大心 ♥，竟然每個人都有機會感受衝過布條的禮遇，太開心~

拿到成績單跟美美的獎牌真的無敵開心，完全佩服自己竟然也能完賽越野跑！雖然跑完後腿一樣痛了三天，但整體來說，ˋ這個活動還是挺好玩的，很開心解鎖新技能，人的潛力果然無窮盡~👍朋友笑著問明年再挑戰一次，直接報26K 哈哈哈哈 照我平常的練跑量，報26K就不會像這次這麼幸運了，一定會被關門😝 ，就看哪天我又腦波弱沒思考就給他報下去。（堅定心意中~😆）

這不愧是高評價的賽事，不論是網路上查詢或是輾轉聽去年參賽的朋友提起，都是好評不斷！自己參加後的感覺，就是大會真的很用心，讓參賽者既能享受越野跑的樂趣又能感覺安心。是非常值得參加的活動呦~

國王
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

賽事心得／奮起湖超級馬 每一個人體內都住著一隻九尾妖狐

2019-04-05 06:00

賽事心得／台中資訊盃公益馬 大專兵回娘家跑入成功嶺

2019-04-05 06:00

訓練心得／鍛鍊自己成為「反脆弱」的跑者

2019-04-05 06:00

賽事心得／人生不斷的挑戰自已 Ironman 70.3

2019-04-05 06:00

訓練分享／初階越野賽前的訓練與準備攻略

2019-04-05 06:00

賽事心得／中年大叔初馬夢

2019-04-04 06:00

賽事訓練／8成的人都做錯伸展？論拉筋伸展的重要性

2019-04-04 06:00

《強風吹拂》箱根驛傳的青春追想曲

2019-04-04 06:00

賽事心得／跑進成功嶺 可是可以不要跑後山嗎！

2019-04-04 06:00

賽事介紹／回到馬拉松起源地 別具意義雅典馬

2019-04-04 06:00

三鐵／2019再次心越野 野放南國山林秘境

2019-04-04 06:00

賽事心得／追風媽祖路跑 為畢業而跑

2019-04-03 06:00

賽事心得／Xterra Taiwan越野跑 徜徉純天然山徑之中

2019-04-03 06:00

賽事心得／TNF 100越野跑 和超馬只有一線之隔

2019-04-03 06:00

賽事心得／Xterra Taiwan越野跑 痠痛會去、回憶永存

2019-04-03 06:00

朝聖最美風景賽事 關島國際馬拉松即將開跑

2019-04-03 06:00

大阪馬拉松 人生初次海外馬的首選

2019-04-03 06:00

賽事心得／再戰萬金石 讓陰影變PB

2019-04-03 06:00

賽事心得／名古屋女子馬拉松 終於完成夢幻賽事

2019-04-02 13:49

賽事心得／萬金石馬拉松 人生二馬破不了四

2019-04-02 13:00

賽事心得／鹿野馬拉松 小犬添丁的初馬

2019-04-02 10:56

賽事心得／海風馬拉松 棄賽須要很大的勇氣

2019-04-02 10:48

跑步知識 ／四格漫畫：PB靈龜

2019-04-02 10:41

曾廷瑋五千破大會紀錄 下一步直指全大運

2019-04-02 10:38

田徑好手齊聚大專盃 全力拚搏四月底全大運

2019-04-02 10:26

賽事心得／海風馬拉松 逆風之下凸一下

2019-04-02 09:52

日本人跑遍台灣／海風馬拉松 逆風很大、能不能拿總排？

2019-04-02 09:44

帶小比旅跑台灣／鹿野馬拉松 跑在武陵綠色隧道

2019-04-01 09:39

賽事心得／基隆市市長盃馬拉松 雨中漫步五分山

2019-04-01 09:31

2019 XTERRA墾丁越野跑 醫護鐵人全紀錄

2019-04-01 09:19

賽事心得／東京馬後記 皇居跑步初體驗

2019-03-31 20:33

賽事心得／神岡馬場雨神同行 不畏天候健跑友情

2019-03-31 19:21

賽事心得／第一次的無錫馬 破PB一切都值得了

2019-03-31 19:10

賽事心得／初海外馬 首爾馬拉松的BQ Pacer

2019-03-31 18:53

賽事心得／富士山＆首爾馬 女兒陪跑牽繫著「跟隨」

2019-03-31 18:41

推廣關廟旺萊 大亞旺萊馬拉松周日開跑

2019-03-30 19:44

賽事介紹／緬甸蒲甘千佛塔馬拉松 探尋四百萬寶塔城

2019-03-30 06:00

賽事心得／萬金石馬挑戰SUB3 一路上都沒有放棄

2019-03-30 06:00

賽事心得／初次226 超級鐵人賽

2019-03-30 06:00
看更多

熱門文章

日職／王柏融打點機會又摃 4支0中斷連4場安打

2019-04-04 15:36

日職／王柏融再遭鄉民狠酸 不下二軍調整嗎？

2019-04-04 17:19

NBA／史上最快被逐出場 波波維奇被金塊教練調侃

2019-04-04 14:10

NBA／2010年才決定聯手 韋德透露熱火三巨頭內幕

2019-04-04 11:37

大馬羽賽／打掉「泰」妹 戴資穎8強就位

2019-04-04 13:48

NBA／球迷見面就飆罵詹姆斯 格林：我會把你轟走

2019-04-04 18:35

大馬羽賽／世界第一兩樣情 戴資穎晉級、球王爆冷出局

2019-04-04 15:43

NBA／柯瑞找回神射手感 秘密武器竟是隱形眼鏡

2019-04-04 10:20

大馬羽賽／男雙全軍覆沒 戴資穎8強戰宿敵

2019-04-04 21:22

NBA／哈登31分領軍 火箭18顆三分球輕鬆退快艇

2019-04-04 13:09

SBL／達欣羅鈺群、蔡峻銘引退 新榮F4僅剩張容軒

2019-04-04 20:19

日職／陽岱鋼又挨觸身球 連兩年4月被砸中手

2019-04-04 20:01

NBA／擺脫籃網包袱 林書豪：要扮演好替補角色

2019-04-04 13:36

NBA／怒批湖人失信 伯加特：他們徹底把我騙了

2019-04-05 10:16

NBA／展開季後賽救贖 暴龍羅瑞：目標只有獎盃

2019-04-04 14:50

NBA／客場吞連敗 巴特勒告白：想念安比德

2019-04-04 17:10

日職／王柏融赴日壓力大 洪總：不用那麼大抱負

2019-04-04 18:19

NBA／再添榮耀！ 達拉斯4月定為「諾維茨基月」

2019-04-04 16:33

NBA／波總開賽63秒遭驅逐 馬刺慘遭金塊痛宰

2019-04-04 13:50

NBA／新秀年總得分破1500分 唐西奇隊史第3人

2019-04-04 16:17

MLB／退而不休 鈴木一朗三度拒絕國民榮譽賞

2019-04-05 11:07

中職／蔡齊哲7局無失分生涯代表作 兄弟賞獅3連敗

2019-04-04 20:17

NBA／拓荒者獵灰熊 為報銷諾基奇賺進3857萬獎金

2019-04-04 14:13

NBA／沒與詹皇討論過湖人 布萊恩：他自己會懂

2019-04-05 08:05

NBA／伊巴卡掌廚特製臭豆腐 邀林書豪上節目品嚐

2019-04-05 10:44

日職／陳冠宇4局強力中繼 本季投6局仍是0責失

2019-04-04 20:29

羽球／男子漢的約定！李宗偉、林丹許願東奧再對決

2019-04-04 19:25

基襪開季踢大鐵板 光芒可望殺出成美東黑馬

2019-04-05 07:00

NBA／安比德大三元無用 公鹿逆轉76人收連勝

2019-04-05 10:55

NBA／單季2000分、500助攻 里拉德隊史第一人

2019-04-04 14:30

NBA／自詡爆米花評鑑達人 柯瑞評湖人主場最糟

2019-04-05 09:55

NBA／76人補強內線 簽約前暴龍成員孟洛

2019-04-04 18:12

NBA／戈貝爾本季63場雙十 超越馬龍隊史紀錄

2019-04-04 16:00

MLB／外野金手套也出包 紅襪投打守皆失調

2019-04-05 08:21

NBA／楊恩飆33分12助攻 躍居老鷹新秀得分榜第2

2019-04-04 13:00

球團鑽制度破綻 大聯盟頂級新秀飽受不合理待遇

2019-04-05 08:52

NBA／湖人本季傷病困擾 柯爾：為他們感到沮喪

2019-04-05 08:46

網球／退休倒數？ 盧彥勳獲職網教練協會任命台灣主席

2019-04-04 20:05

日職／首周結算 王柏融表現排洋聯洋將中後段班

2019-04-05 10:21

NBA／片場搭建球場供訓練用 詹皇師法喬丹當年作為

2019-04-05 10:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top