賽事心得／XTERRA越野跑 小短腿2019初體驗

2019-04-05 06:00 運動筆記 李庭萱



2019年3月31日

一個值得紀念的日子~

若想要完成一些很冷門但完成後會被認為帥到炸的運動項目，首先你身邊必須要有一個很會推坑的壞(誤)朋友~😆

其次~自己的腦波要夠弱才會勇氣極佳(因為無知)的跟著入坑 XD

掉入此坑要先追朔到1月時，朋友很開心的參加了運動筆記的抽福袋活動- XTERRA越野跑賽事名額*3

他自己很開心的把我給標註進去 寫著: 「就讓這活動帶領我們進入野跑的世界吧~豬年就得像野豬一樣馳騁山林！跑著跑著就會碰到心儀的男朋友／女朋友了！我已經準備好戴上帥到沒朋友的太陽眼鏡了！」

一開始打心底覺得他一定抽不中，就讓他把我標註進去沒關係

沒想到～運動筆記就在朋友的留言下方通知他恭喜中獎，還沒忘記提醒他記得戴上帥到沒朋友的太陽眼鏡！（都忘記問他~說好的👀鏡咧？？）

上帝啊～菩薩阿～當我看到朋友抽中的那剎那 我多想裝作不認識他~

但是基於我是個答應了就會做到的爛個性（在其他地方是優點，在這種時候真的很想把自己敲昏阿），我還是排除萬難的把假給排出來了。本來當時還在猶豫是否報個歡樂5K就好，朋友就開始建議應該挑戰個10K！腦波有夠弱的我就真的報了10K.... = =!!天知道這10公里是我接觸跑步後，費時最久的10公里……

照著大會的建議，訂了墾丁青年活動中心的住宿。賽前一天先抵達墾丁，很愜意的逛逛墾青內的步道，玩玩水，晚上逛完墾丁大街，裝著滿滿一肚子的食物 開心的跟周公約會去~

真的不得不稱讚一下墾青的床 超好睡阿~ 有好好的休息到，隔天的比賽才能拿出最好（有好過嗎？冏）的體能去挑戰！

（👆墾青一隅）

（👆身上裝備，一個曬戰利品的概念）

賽事當天，一到會場就看到一堆選手在廣場上，熱愛運動的朋友開始跟我一一指出旁邊的某某名人，某某是去年冠軍，某某又是越野跑界的常勝軍~很抱歉 真的一個都不認識 XD 我就是個打醬油的小短腿~~

9:00 參加26K的一堆神人們(包括我朋友)起跑後，輪到10K的跑者站上起跑線！對~ 再次罵自己腦波為何這麼弱！跟人家報什麼10K T^T 。等待中真的是無敵緊張霹靂煎熬~ 終於~ 9:10鳴槍起跑，就跟著一群看來一個比一個厲害的跑著一起邁步向前。

說真的 一路上跑了哪些地形真的沒概念，我只知道風很大，路上很多石頭跟沙子，還有因為大風而迎面撲打來的風沙。平常跑步即使風再大，也不會有被風沙吹到臉痛眼痛喉嚨痛的狀況，但比賽當天可以讓你一次滿足所有體驗XD。除卻特殊的氣候需要慢慢適應外，起起伏伏不平整的道路更是讓人不得不打起12萬分的精神，留心每個落腳點。一開始總是眼睛跟不太上腳步，常常沒注意到落腳點周遭的狀況，踩不穩而差點扭到腳踝，呼吸沒調好所以超級喘，開跑不到10分鐘，就開始當步兵了~

邊走，才有機會好好的觀察周遭的環境，入目所及，是沒有被人為過多干預的自然景觀不得不說，充滿了原始之美，可惜我沒有專業相機，也沒有攝影師之眼，拍不出我看見的美麗 。

慢慢調整好呼吸，走到比較沒這麼陡的路段後，又開始邁開步伐再度跑起來，這次速度放的更慢，留心著前面其他跑者的跑步方式，學習怎樣跑在斜坡路上更省力。漸漸的會發現，跟自己差不多體力及速度的那些人，會一直出現在自己前後附近，基本上就是跟著他們一起跑~大家會一起互相關心互相加油打氣，在需要自己獨立完成的運動中，反而不覺得孤獨（我痛你也痛，我累你也累的概念 😆😆）

賽道上，最讓人感動的，就是那些工作人員了~想到他們必需把那些重翻了的補給運到那些即使用走的也累喘的不行的地方，有些人員還要站在沒有遮蔽的地方風吹日曬，為了指引跑者跑在正確路段，以及為了幫跑者拍出美美照片的攝影師們，在路邊一蹲點就是幾個小時……就覺得他們真的超令人敬佩超辛苦阿~😣，看在你們這麼辛苦的份上，原諒你們善意的謊言~“快到了呦”“前面就是補給站囉~”還有兩個可愛的小朋友在我跑了一半路程後告訴我“加油！還剩10公里而已”，姊姊我只報10K好嗎？前面已經跑過的那段應該不是國王的新路吧~😆😆😆 謝謝你們讓我放鬆不少。

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（👆告訴我還有10K要跑的兩個小朋友 😆）

（👆好喝的運動飲料~）

有別於一開始的擔心心情，越跑到後面就越能享受跑在石頭跟沙地上，最後面的那段路，我基本上都跟在贊助商玉山銀的一隊行員身後跑，可惜沒有拍到他們也沒合照到。路上還遇到一個身材爆好，曬的好健康的小鮮肉，感謝有你的短程陪跑，讓短腿姊姊我能有機會跟帥氣小鮮肉同框😝

（👆跟小鮮肉同框~開心♥）

終於~看到終點就在我眼前，大會好大心 ♥，竟然每個人都有機會感受衝過布條的禮遇，太開心~

拿到成績單跟美美的獎牌真的無敵開心，完全佩服自己竟然也能完賽越野跑！雖然跑完後腿一樣痛了三天，但整體來說，ˋ這個活動還是挺好玩的，很開心解鎖新技能，人的潛力果然無窮盡~👍朋友笑著問明年再挑戰一次，直接報26K 哈哈哈哈 照我平常的練跑量，報26K就不會像這次這麼幸運了，一定會被關門😝 ，就看哪天我又腦波弱沒思考就給他報下去。（堅定心意中~😆）

這不愧是高評價的賽事，不論是網路上查詢或是輾轉聽去年參賽的朋友提起，都是好評不斷！自己參加後的感覺，就是大會真的很用心，讓參賽者既能享受越野跑的樂趣又能感覺安心。是非常值得參加的活動呦~