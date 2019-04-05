訓練心得／鍛鍊自己成為「反脆弱」的跑者

2019-04-05 06:00 運動筆記 余文彥



「反脆弱」（Antifragile）的概念來源於塔雷伯（Nassim Nicholas Taleb），在《反脆弱：脆弱的反義詞不是堅強，是反脆弱》一書中提出，他的另一本著作是《黑天鵝效應》。

雖然本來主要用在經濟上，但反脆弱的概念可以擴大到各種事物，特別適合於訓練。例如號稱「最強市民跑者」的川內優輝，就是一位深具反脆弱特性的選手。不論是身體或心理，反脆弱是一個很好的個人努力目標。會比賽、懂得應對不確定性帶來的壓力，對於我自己來說，反脆弱是個最好的代名詞。

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什麼是「反脆弱」？

反脆弱是一種描述、衡量事物屬性的方式。我們可以把事物區分為：「脆弱」、「堅韌」、「反脆弱」。

脆弱：對變化沒有抵抗力，力求「穩定」，害怕不熟悉。

堅韌：可以抗拒震撼，抗壓保持原狀。

反脆弱：可以表現得更好。對不確定的狀態保持興奮，願意放手去做。

我們的身體設計是反脆弱的，適當地給予刺激，就能夠變強。過度保護，反而會變弱。「一般適應症候群」（GAS，General Adaptation Syndrome）描述身體不僅從壓力中復原，而是會因為壓力變得更好，超越原有的表現。

脆弱與否，指的不只是身體，更是內心。我們的內心都希望自己是反脆弱的，但卻很容易變脆弱，特別當遭受過挫折與打擊。

例如我自己；大學時膝蓋韌帶斷裂，帶來最可怕的傷害不是身體，而是對激烈動作感到恐懼的內心。

跑初馬時沒有長跑訓練觀念，加上天候不佳，不僅嚴重受傷，還連續生病一個月。有一段時間，根本不敢靠近初馬的比賽地點。

「勇氣」是培養反脆弱的第一步

為新書《越跑越勇敢 - 聖母峰馬拉松全記錄》撰寫的序中，提到「對於我而言，最難訓練的是『突破的勇氣』」。具備勇氣才能正視問題，找到方法，邁出改變的步伐。

那怎麼培養反脆弱呢？有三個原則：

1.降低不利因素邁向反脆弱性的第一步是減少不利因素，而不是增加有利因素。常見的長跑訓練原則中，以「不要」開頭都屬於降低不利因素。例如：「不要連練兩天高強度」「不要讓週跑量高於上一週10%」「不要忽略熱身與收操」「不要忽略睡眠與恢復的重要性」通過降低自己暴露在負面影響，避免負面的不可預料結果，讓反脆弱性順其自然地發揮作用。

2.槓鈴策略把「積極」與「保守」兩種策略組合在一起。例如《最強市民跑者》的作者津田教練訓練川內的方式，就符合這樣的邏輯。每週以輕鬆跑為主的保守訓練，搭配週六參與競賽的積極訓練，建構出川內的極具反脆弱的特質。將兩種截然不同的策略組合看似突兀，卻正符合反脆弱的培養原則。一端非常保守，一端非常激進，擯棄了模棱兩可的中間路線策略，形成一種有利的不對稱性。

3.主動失敗測驗或是訓練課表，難免跑不好，遭受失敗打擊的時候。失敗並非壞事，適時的失敗反而對自己有利，甚至有時候主動讓自己增加失敗的機會。例如測驗或比賽中使用積極策略，挑戰自己，追求突破機會。定期主動挑戰自己，是許多高手共通之處。即使失敗也沒關係，檢討修正，反而更強化自己反脆弱的特性。

反脆弱的跑者

面對「訓練」；脆弱容易懈怠，追求一時的刺激；而反脆弱謹慎保守，張弛有度。面對「比賽」；脆弱避免壓力，排斥不適；而反脆弱能夠運用壓力，趁勢抓到突破的機會。面對「失敗」；脆弱一覺不振，難以平復；反脆弱總結吸收後，繼續邁進。面對「傷痛」；脆弱無法接受，糾結懊悔；反脆弱坦然面對，從傷痛中看到正面的意義與希望。

脆弱的反義詞不是堅強，是反脆弱。只要願意，我們都能成為反脆弱的跑者。