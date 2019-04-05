賽事心得／台中資訊盃公益馬 大專兵回娘家跑入成功嶺

2019-04-05 06:00 運動筆記 陳琪峰



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跑完，走進台中國際展覽館，老婆笑瞇瞇得迎面走過來說：你跑完了啊！我說：最後幾k超熱的！看來老婆的初半馬已經順利完成，早就回到終點，盥洗完畢、換好衣服等很久了。在等完賽證書列印時，大會舞台上正要準備開始摸彩抽獎，才想起原來兩張摸彩券還在自己的寄物袋裡，沒拿出來投進模彩箱，而寄物區在另外一頭，想說算了，自己從小就沒什麼偏財運，把機會讓給別人。還晶片退款時，有社福團體在一旁募款，便直接把晶片捐了出去，跑馬順道做點小善事也好。領了寄物、盥洗換好衣物，喝碗綠豆湯，消消暑、休息一下，碩大的臺台中國際展覽館通風不錯，在裡頭很涼爽。

老婆說道，這場比賽她一共拉了兩次肚子。一起跑沒多久就跑進了一間加油站上廁所，後來下成功嶺後，最後剩幾k肚子又痛了起來，趕快跑回終點上廁所。我聽了，嘲笑她，該不會因為急著要上廁所，所以跑得特別快吧！記得之前有一場河濱馬，也是在半路上突然肚子絞痛，狂衝一段路，尋找路邊的流動廁所解放，所以這種情況，也能感同身受。

昨天上午參加完小女兒在小學最後一次園遊會後，下午就跟老婆開車下台中，逛逛幾個月前新開幕的台中港 三井OUTLET、喝喝下午茶，傍晚再到大肚山台地上的台中都會公園散散步，晚上再入住台中市區的飯店。大女兒今天參加高中社團的社遊，小女兒遊園會完，下午跟同學去逛街，兩個女兒都不想跟老爸、老媽出門，我們也樂得清閒。上一場馬是在二月底的日本靜岡馬，這次回到我們寶島台灣，除了把老婆推坑下場跑馬外，另外就是好久、好久沒進成功嶺了。印象中在1996，還是1997年的時，那時候正在就讀二專，曾到成功嶺，大專集訓一個月。轉眼間，二十幾年頭過去。當年的毛頭小子，現在俗稱的『小屁孩』，現在都已經變成四十四歲的中年大叔了。很想看看現在成功嶺的模樣，於是便報名了這場馬。

早上六點起跑，四點半起床，五點多退房，開車前往起終點會場。停好車、寄完物，走到出發拱門，剩不到十分鐘開賽，時間算得剛剛好。全馬、半馬組一起起跑，跟一旁的老婆說：順順跑就好，就照妳平常在公園跑的速度就可以了，一開始不用衝太快。其實老婆也跑不快，頂多七、八分速（7~8分鐘/公里），才剛練習跑步幾個月而已。覺得她的身材似乎日漸發福，便拖著她一起跑步、減肥。平常下班後，晚上到自家附近公園一起練跑，每次大概一小時左右。上個月還被我用到宜蘭吃吃、喝喝的名義，參加了她生平第一場的自行車挑戰賽，用小折騎了四十公里。不管如何，能多多運動、保持身體健康總是好事。

六點一起跑，全馬組立即迴轉，半馬組直行，分道揚鑣。這時候天氣陰陰的、氣溫還可以，算是蠻適合跑步的溫度。從台一乙集泉橋過了筏子溪右轉，經過74號東西向快速道路快官霧峰線下，再左轉沿著環河路三段、二段、一段到全馬10k左右的折返點，原路折返。這段路程比較無聊點，折返後大馬路旁車輛漸漸變多，空氣不太好。水站有著大腳ㄚ團隊一貫的水準，跑歡樂馬、喜歡吃補給的跑友應該都會很『佮意』（台）。前幾年前跑了幾次也是由大腳ㄚ主辦的府城星光馬，跑友們的評價都不錯，這也是為什麼幫老婆選這場賽事，當她的初半馬的原因之一了。

跑回到會場前，里程數快20k，接近半馬，主持人拿著麥克風幫全馬組的選手加油，繼續向前跑著。看到隔壁拱門半馬組前段的跑者跟9.8k組陸續回到起終點。我們全馬組沿著環河路五段、健行路經過台中市烏日區旭光國民小學、烏日林新醫院，右轉高鐵路一段再左轉三榮路二段，三和路轉進中山路三段。要過大馬路到對面的高鐵二路時，遇到紅綠燈，被交管的志工擋了下來等紅燈，讓車輛先行。沒辦法，在台灣的地方小賽事大多是實施機動性交管，很難有完全路權，這也算是台灣跑馬的一種特色了吧！

過高鐵二路的地下道，迎面而來很多半馬組的跑者，看看有沒有老婆的身影，沒看到她，不知道她是不是已經過了或是還在成功嶺上。跑到學田路時，覺得肚子脹脹的、不太舒服，一陣便意從肚子裡發起，幸好前面不遠處有一間加油站，趕緊衝到廁所，一脫褲子，放了幾個連環響屁，放完後，舒坦多了，根本沒有想要大便的意思，原來是我前面半馬，在水站裡喝可樂，喝太多杯，導致脹氣腹痛，害我虛驚一場。加油站廁所外洗把臉、整理服裝儀容，打起精神、繼續上路。後來由學田路轉進341巷小路，我個人比較喜歡跑這種路，第一個車輛比較少，第二就是比較有田野風。從條路接到成功嶺的大門口前。大門前設有一個水站，吃吃東西，西瓜很甜、好吃！28k左右，從這裡開始進入今天的重頭戲『成功嶺』。

沿著緩坡而上，跟記憶中二十幾年前來這裡大專集訓的印象好像都沒變。經過介壽台前的校閱場，當年大專集訓重要的就是開結訓典禮，尤其是結訓，都有部長級的大官來校閱。那時候因為身材矮小，被分發到所謂的『地虎』連。難得可以遇到一整個連，一百多個弟兄都跟自己身高差不多的哈比人在一起，也算是十分有趣，另外身高過人、超過180公分的連隊，被稱作『天龍』連。當時我們的『地虎連』在介壽台校閱場照身高排，排在最後方。當然最大的好處就是站久了，可以摸魚，亂動一下、扭來扭去，都沒人會發現。

繞了營區一大圈，已經忘記當年的連宿舍在哪了，因為每一棟建築物都長得很像。成功嶺內也設了一個水站，吃著水站食物，聽著廣播大聲公傳來的成功嶺軍歌，也十分有味道！怎麼也沒想到，過了二十幾年後，我會跟老婆因為跑馬拉松，再度進入成功嶺。從五百障礙旁草地跑過，沿著長長的緩上坡跑去，一旁是單兵作戰訓練場、手榴彈投擲訓練場、震撼教育訓練場，大概男生有當作兵的，腦袋應該都會很有畫面才對。成功嶺營區五號門出來是烏日區第九公墓，剛好遇到清明節前夕，一堆來掃墓的車潮，跑在上坡的車陣中，汽車廢氣的味道，真的不太好聞。好險到了墓園上方後，車潮漸少，便好多了。

此時天氣越來越熱，而且一路爬坡，咬折牙、慢慢跑著。快到清新溫泉飯店這邊，拿了信物，開始爽快跑下坡，一路加快速度狂奔，下頭的水站還有烤乳豬，可惜跑得正爽快，喝杯水後，不遲疑、立馬上路。經過嶺東科技大學、彩虹眷村 ，剩最後3、4k，跑在王田圳邊的水田小路上，路旁完全沒有遮蔽物，這段超級熱的，真奇怪！還沒到夏天就這麼熱。還有一位攝影大哥在這邊幫大家拍照，趕快假裝擠出笑容拍一下。再次經過高鐵二路的地下道，涼爽了一下下。剩下不到1k，衝刺一下，完成了這場回顧成功嶺的跑旅。

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