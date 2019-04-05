賽事心得／奮起湖超級馬 每一個人體內都住著一隻九尾妖狐

2019-04-05 06:00 運動筆記 Jui-Chang Yang



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原已借宿宣和國小，貪圖一時方便，臨時決定夜宿會場。

七點就寢，發電機持續的高亢聲、路上行經的汽車聲、現場工作的機械聲、隔壁帳篷跑友喝酒嘻鬧的玩笑聲，聲聲環繞著帳蓬，傳進薄薄一隔的帳內，真的不是睡覺的好環境！

不斷提醒自己：眼觀鼻，鼻觀心，不論帳外有甚麼樣的聲音，也不論是不是能睡的著，一定要放鬆自己，讓肌肉能好好的休息，才能應付明天的百K超馬賽事。

九點後，發電機關閉；慢慢的，跑友嘻鬧的聲音也漸漸地淡了；逐漸寧靜的夜，帳內彷若還聽到自己的鼾聲！感覺才剛入睡，惱人的鬧鐘，卻已響起陣陣刺耳的鈴聲，催人不得不早起，即刻清醒！

今年百K和50K一同起跑，大家一起上攻奮起湖車站，50K的再搭車回來。在朦朧的夜色中，大隊人馬以雷霆萬鈞的氣勢出發。帶著三分睡意，跟著大家的腳步向前。因為不怕迷路，放縱自己慢慢的跑。

過了第一個補給站後，只覺得就算是在市區，賽道也是起起伏伏，跑的很費力。過了第二個補給站，總算有平路可以跑。低著頭享受著這難得的破曉前寧靜，因為等進了山區，就會有無盡的上坡要克服。只是，時間怎麼過的這麼慢，數度抬頭遠望，只有昏暗的天色，卻遲遲見不到第三個補給站。

離開第三個補給站後，就開始往半天岩的上坡路段。髮夾彎一個接一個，坡道不斷。路還很長，試著傾聽著身體的聲音，覺得累了，就下馬步行，不強迫自己一定要一口氣持續跑上去。

半天岩的最高點，就是第四個補給站，由此開始進入山區。天漸漸地亮了起來，遠望山下城鎮，在霧氣消散中，越來越清晰。想著在舒服的室內，還在好夢中鼾睡的市民，羨慕之情，油然而生！

山路蜿蜒而上，一個坡接著一個坡，毫不手軟。雖然勉強的保持著緩緩的均速，但是很明顯的，呼吸越來越混濁。看來，今天的靈魂，真的跟不上腳步！過了20K以後，沒有睡飽的後遺症，終於顯現！眼皮下垂，腦袋空空的好想睡覺，體力也出現急遽下降的無力感，不禁沮喪了起來：看來今天是無法完賽了！看著許多跑友不斷的超越而過，心裏有著些許酸楚的不甘！

勉強半走半跑來到25K的補給站，正思慮著該如何進食，竟然在一堆食物裡，發現了跑馬界的黑色料理：綿綿冰！甜而不膩，清爽的口感，一下子就喚醒了所有的知覺，彷若剛剛的疲憊只是一場誤會，精神正主已經回來了！舀了滿滿的一杯，邊走邊吃；珍惜的享受著嘴中融化了的每一口，讓舒暢傳送到每一個細胞！

往下，就是長達3公里的下坡。調整著步伐，只要感覺到有些吃力，就再縮短步幅，呼應著吐吶的節奏；慢慢地，速度就像機械般的固定住，在勻稱的呼吸之間，雙腳只順勢往前踏，完全沒有出力的壓力感，跑的好輕鬆！

又開始爬坡後，不一會兒功夫，已經超越過好多步兵。雖然步伐不大，速度不快，但是無論是甚麼樣的坡，都可以慢慢的、輕鬆的踏上去。迎著微風，身輕體暢，真是舒啊！

賽前從路線圖上研究，看的到的是蜿蜒的賽道；等身在其中，這才發現：看不到的是上上下下，起伏的坡度。

彎彎繞繞的賽道，沿著山勢變幻，就像畫中的彩筆，隨意勾勒，就是賞不盡的美麗景色。每一個彎道，都有著獨特的景觀，有的是彎彎曲曲的小徑，有的是一棵聳立在轉彎處的高傲神木；又或是幽雅的竹林，寧靜的綠色隧道。眼睛隨著優美的線條跳躍，心中有著滿滿的幸福感，不禁沉醉在這美麗的曲線中。起伏的陡坡處，伴隨著翠綠的茶園，更能襯脫出上坡的險峻！等到了坡頂，回頭一看，多長的坡啊，多嚴厲的考驗啊！不禁深深的吐了口氣，卻有著濃濃的驕傲味道！

除了原始的山林，進入村落，也都可以看到村民經營環境的用心。有的保留了古厝，讓歲月遺留在牆角瓦磚間；有的在不起眼的石塊、牌板中，加了小小的巧思，會心的驚喜，讓人感動；有的雖然豎立了現代藝術品，卻是低調的和四周融合在一起，完全沒有違和感；而過了頂笨仔露營區旁的一棵神木級的苦苓大樹，樹幹直挺挺的孤立在透空的藍天白雲下，引人側目；枝葉則繁榮的頂住一片風景，在風中，招搖的兀自飄曳著婀娜多姿，吸引了所有的目光，讓人驚訝的不得不將它攬入相片紀錄中！

山林、曲徑、茶園、竹林、群山、溪壑；村落、老屋、彩畫、雕塑、橋樑、造景，形成了一條景色怡人，人文景觀豐富的公路。不斷變化的風景，深化了視覺的享受，但是不斷上上下下的坡道，卻又跑到力竭，讓人又愛又恨！

159甲大華公路盡頭，就是阿里山公路。出了交叉口，馬上左轉169號阿里山公路中和支線。才轉了個彎往上，志工已經好整以暇，遠遠地就要大家再右轉。哇！好陡的一個上坡小徑，這樣的坡，怎麼可能跑的上去！邊走邊罵，看來主辦單位存心整我們的冤枉就是了！

上得坡來，哇！哇！哇！好漂亮的景色啊！山城高落差的綠色景緻，展現了清新的風華；小路兩旁團團圓圓的茶園，整齊且泛著清翠的嫩芽；兩棵伸展向天際的枯木，恰巧和茶園蓬勃的朝氣成了強烈的對比；彎曲小徑帶來的視覺效果，讓人彷若置身在畫中，美的令人一下子精神全部都放鬆了！

沿途，幾株櫻花開在翠綠的田園中，不強眼的粉色花朵，嬌而不艷，像是剛沐浴完畢，穿著浴衣的鄰家女孩，在風中輕飄衣衫，清新而脫俗！

過了吳鳳廟後，下面就是櫻花巷。整條步道兩側，櫻花開的燦爛，吸引了朝拜的人潮。路兩旁停滿了車輛，剛到的車輛，徘徊中正困擾著找不到停車位。不像我們這些跑者，既不用忍受上山的塞車之苦，也不用擔心無處停車的窘境；只要扭動身驅，就能在最佳的觀賞點，沿路由遠而近，慢慢地、悠閒地前進，美景就能盡收眼底。

通過櫻花巷後，就是本賽事的最高點，之後下坡，接回169號阿里山公路中和支線。雖然已經儘量跑在路旁，但是狹窄的道路上，旁邊呼嘯而過的汽機車，還是令人膽顫心驚！原來主辦單位是基於安全考量，才讓我們往上繞了一圈，既欣賞到了櫻花美景，又避開了危險，這麼貼心的安排，真的值得鼓掌感激！

離奮起湖車站只剩將近5公里的路程，平整的公路上跑來並不吃力。在老街前往下，離折返點不到1公里，卻是陡上陡下，在古城老街的巷弄中左鑽右繞，連番轉折，跑的好無奈！看到折返點時，才如釋重負；等看到時間，發現只花了6小時46分，簡直不敢相信自己的眼睛！

折返點只有熱湯，沒有飯麵或其他能填飽肚子的食物。邊吃一些點心，邊看著記時器，在7個小時內，趕快踏上歸途。還有整整8小時的時間，心中慶幸著：有這麼充裕的時間，應該可以輕鬆完賽！

離開奮起湖老街，轉上公路，一陣風迎面而來，不禁打了個冷顫！檢視衣著：短衣短褲的單薄衣衫，不禁後悔剛剛在折返點時，沒有從轉換袋拿出長袖衣來。趕緊把套在脖子上的頭巾拉上來，套住鼻子，一股暖氣隨即溫暖了身軀。

離開公路，左轉跑往吳鳳廟方向的上坡。接近山頂時，右腳大姆指和第二指間夾住夾腳拖的地方，突然疼痛了起來。

已經穿夾腳拖跑了超過100場的全馬和超馬，最困擾的是：鞋子總會單邊磨損。一雙鞋子，跑個20場標馬後，就會傾斜一邊：一邊已經磨損到薄薄的快要接近鞋面，另一邊則還厚厚的沒有甚麼損壞。某天，突發奇想：如果把鞋子對調穿，是不是可以改善這種狀態。有這種想法時，最擔心的是：會不會造成腳掌受傷，那就得不償失了！所以就從5公里、8公里慢慢地往上加，直到確認腳部沒有受到影響後，才在花博的繞圈賽帶了3雙夾腳拖，測試性質的反著穿，每20公里換一雙，結果發現鞋底真的漸漸趨於平整。本場賽事就是想試試能撐完百K嗎？看來單一鞋子，56公里是目前腳能忍受的最長距離。

把夾腳拖換回正常的穿法，腳間的壓力突然釋放；抬頭一望，已身在賽道的最高點，有一種利空出盡，勝利在握的愉快感覺。

往下跑，和風帶著沿路的櫻花美景迎面而來。賞不盡的花團錦簇，團團翠綠的茶樹，吸睛的蜿蜒山路和青山綠谷，都讓人暫時忘了這一路的辛苦。

享受了16公里左右的下坡，終於又回到3公里的長上坡。體力已經到了耗竭的臨界點，而這樣的坡，最怕舉目遠望，望不到盡頭的長坡，總讓人沮喪。低頭邊走邊跑在這孤寂的賽道上，有著複雜矛盾的心情：既想趕快跑完，又想永遠不斷的跑下去！

「只有練不到的速度，沒有跑不到的距離」，跑馬手則早已開宗明示。只要堅持，距離不是問題，跑完，只是給自己和主辦單位一個交待。

即使是在這荒山野嶺，即使是一人踽踽獨行，別人看到的是苦行僧似的磨練，只有自己知道，我們享受的是那一份心靈的寧靜。

「狼才成群結隊，獅子總是獨來獨往！」

超馬跑者臉上總是掛著獨立的堅毅表情和無畏的眼神，經常孤獨而驕傲的環視著空無一人，獨屬於自己的山林獵場，就算沒有臨淵怒吼，心中那份君臨天下的氣概，從來沒有消逝過！

跑超馬時，就是在呼吸與腳步的對話中，孤獨的面對著赤裸裸的自己。舉目四望，只有孤寂的自己，遇到不如意的心情，就算要找人開罵，也沒有對象！而且還不能動怒，一旦有了脾氣，動了肝火，怒氣就會像灼熱的熱氣往上衝，只會讓自己越跑越累，完全無濟於事！既然生氣解決不了問題，就會開始思索，該用什麼樣的角度來看事情？該用什麼樣的態度處理好事情？慢慢地，就養成了看淡很多事情的角度和釋然的心情。

每一次的自我對話，都能讓自己真誠的面對問題；把事情想通時，會有以前怎麼這麼傻的頓悟，不禁莞爾一笑，一切的不如意就讓山風帶走。常常上演著：放下過往塊塊壘壘的不愉快，不是原諒別人，而是要饒了自己；唯有把這些陳舊的包袱丟在山林間，才能樂的一身輕鬆的繼續往前行。

好不容易回到75K的補給站，吃喝完畢，卻有著不想再跑的疲累。勉強出發，平路和下坡就慢步輕跑；遇到上坡就安步當車，慢慢走。到後來，只要心中覺得是坡，就用走的，管它是不是真的是坡。

不知花了多少時間，終於又到了補給站，經過這一段路程的休養，體力似乎恢復了一些，不再有那麼強烈的疲累。

再起跑，竟然是下坡連連的賽道。開始把要完賽的嚴肅態度拿出來，調整著步伐，調整著呼吸，認真的一如剛剛起跑時的心情。

剛開始跑馬拉松的時候，遇到體力下降，速度變慢時，總會卯足了力，想要再把速度拉上來，結果就是越跑越累，有幾場還因而落馬！經過200多場賽事的歷練，現在對於疲累的應對方式，已經能夠了然於胸。越是疲累，越是速度減緩時，越要注意的是：把步幅減小，把身體放鬆，讓呼吸慢慢的配合著腳步，不用著急。當呼吸勻稱了，當腳步與呼吸同調時，速度自然就會出來，身體自然就不會那麼的疲累。

心中隱隱擔心的是：會不會被關門！一直怕破梗，不敢詢問志工時間。離開半天岩的第四個補給站前，終於忍不住問了這個問題。

「現在時間是下午2點半，離終點19公里，距離關門時間還有4小時30分。」

哇！好專業喔！只是問個時間，竟然把我心裡所想要問的問題，一次回答完畢，夠乾脆的，想來是被問過好多次了吧！

也就是說：只要保持每小時5公里，就一定能完賽！有了這麼肯定的答案，心中踏實多了。

半天岩下到平地，足足有4公里的下坡。把步幅控制在不會急喘的頻率中，心，早就已經飛回到了會場。

平心而論，大會提供的飲料不僅多樣化，而且足夠。只是，老覺得缺少了什麼！來到半天岩的紫雲寺時才恍然大悟：缺了可樂！趕緊在寺前的商家買了一瓶，一口喝下，氣泡馬上就奔馳在口腔之間，往上刺激著腦門，精神為之一震；熟悉的甜蜜，不知不覺就把嘴角往上拉，連呼吸都彷若充滿了滿滿的甜味。一時貪嘴，把整瓶一咕嚕喝完，好舒暢啊！等到要再奮力起跑時才發現：帶著一肚子的水，根本跑不動！

從紫雲寺到番路，不是下坡就是平地，心想：待會兒還有長長地上坡要克服，這種下坡和平地，絕對不可以步行！儘量放緩腳步，但是絕對不准用走的。

一路行來，約20公里就會吃一份乳清蛋白。按距離計算，倒數第二個補給站，應該要吃第五份。但是身體已經累到吃不下東西，還有反胃的現象。吃與不吃，頓時陷入了掙扎！基於讓身體能夠迅速修補的想法，抱著吃完準備吐的覺悟，最後還是勇敢的把這一杯喝下。感覺沒有想像中的糟，打了幾個空嗝，氣，在呼吸道中可以自由交換後，整個順了，也就沒有不舒服。

離開補給站後，道路開始起起伏伏，一共經歷了6上6下的考驗，不得不淪為步兵，走路走到感覺寒冷！一直注意著天色的變化，只要天還沒有暗下來，就不怕被關門。

最後一個補給站的志工不斷熱情的鼓舞大家：「還有將近2小時，只剩5公里，前面都是平路和下坡，堅持下去，一定要完賽！加油！」

往前才跑不到1公里，長長的上坡就出現在眼前！跑馬拉松人說的話，果然不能相信！還好，走完這個坡，真的就都是平地和下坡。看著越來越熱鬧的街道，腳步不禁更加輕盈了起來。

低著頭，堅持小步伐的節奏，彷彿進入了自我封閉的小空間。不論超越別人或被人超越，頭抬都不抬，只讓路邊的白線，在機械式的步伐中，慢慢地往後退去，直到進入了終點。

主辦單位不但給了一條終點紅毯，更給了大家一個高台，讓大家可以在舞台上衝線、照相，享受屬於個人的榮耀時刻！

賽後贈品中有一個帶著木頭香氣的完賽獎牌，正在欣賞這可貴的成果時，志工興高采烈的說：「可以當杯墊喔！」

心，整個往下墜！花了14小時，跑了100公里，卻得到一個杯墊，真是令人英雄氣短，情何以堪！

百K超馬的賽事，沒有到終點，都無法確認是否會完賽，每一場賽事都充滿了不確定性的因子，讓人既掙扎又期待！

一場眼看就要落馬的賽事，硬是被我支撐住了，不但完賽，而且還比去年進步了26分鐘！至於是如何完賽的，心中不是很篤定，還需要透過賽事，更進一步的從中學習。只是不得不相信：每一個人的體內，都住著一隻九尾妖狐！只要用對了方法召喚，牠就會在重要的時刻出現，讓人生獲得了救贖！