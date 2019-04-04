賽事介紹／回到馬拉松起源地 別具意義雅典馬

2019-04-04 06:00 運動筆記 知行合逸



生活需要儀式感，馬拉松也是如此。

世界六大馬拉松賽事、地球三極馬拉松等等，每一個目標背後，我們追求的不僅僅是完成42.195公里，更是世界最高水準的賽道體驗、是對自我潛力和勇氣的挑戰，而去馬拉松的起源地跑一場42.195公里，將2,500多年的馬拉松歷史化為獎牌掛在胸前，完全可以視為馬拉松儀式感必備之選。

馬拉松為什麼是42.195公里？當你在30公里還到撞牆期時，多少次在心裡怒吼：為什麼馬拉松不是30.195公里？馬拉松為什麼叫馬拉松？42.195公里的路是從哪來的？

也許你曾聽說：在西元前490年，一萬名雅典軍在希臘的馬拉松（Marathonas）一帶，擊退入侵的近三萬波斯大軍，相傳雅典只戰死192人，但波斯則有超過6,000人陣亡。若不是士兵菲迪普斯（Pheidippides）先來回斯巴達討援軍，再於戰勝後跑四十公里，回到雅典報喜訊後斷氣而死，或許我們還沒有現在的馬拉松比賽。

親自跑完一場雅典馬拉松，你一定會對馬拉松更有感覺！

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而除了42.195公里的起源、馬拉松的來歷，在這場雅典馬拉松上，還會感受到滿滿的儀式感，這種儀式感包括——

1. 馬拉松路線

無論是1896年的首屆奧林匹克運動會，還是2004年重回雅典舉辦的奧林匹克運動會，路線都是從馬拉松鎮到雅典，保留了最初的42.195公里馬拉松路線：在馬拉松發源地——馬拉松鎮起跑，跑過安葬士兵菲迪皮德斯的墓地，終點在現代奧運的發源地——泛雅典娜大理石體育場，如果要選一場最能代表馬拉松的賽事，沒有比雅典馬更適合的了！

2. 馬拉松聖火

西元前490年馬拉松戰役結束後，為了紀念當時犧牲的戰士，人們在烈士墓前燃起聖火。而現今，每年比賽日前一天的周六中午，一群穿著古代士兵服飾的當地人，跳著古代舞蹈，利用太陽的照射點燃起聖火，聖火將透過一群熱愛運動的人接力傳遞到比賽起點。比賽當日，每個運動員都會在火炬台前出發！

3. 獨特的完賽獎牌

從馬拉松小鎮到雅典，菲迪皮德斯曾經走過的這條路，他帶來的勝利消息，激發了二千年前希臘人的民族之魂，這條路，希臘人格里戈里斯•蘭布拉基斯也走過，他是一個出色的政治家、醫生也是田徑運動員，他手持反戰旗幟，從馬拉松小鎮走到雅典，呼喻人們愛好和平，啟迪希臘人的民族精神，為了緬懷這位偉大的政治家，雅典馬拉松將他的頭像刻印在獎牌的背面。

2015年獎牌正面

2018年獎牌背面

在馬拉松日益大眾化、逐漸增多的時代，我們或許可以去雅典找尋最原始的馬拉松精神，體驗最初、最有儀式感的馬拉松。

當然，在這個誕生了蘇格拉底、柏拉圖、亞里士多德的城市；在這個修建有帕特農神廟、伊瑞克提翁神廟的城市，還有很多需要駐足停留、細細咀嚼的畫面和歷史。讓你的身體在根根石柱間遊走，讓你的靈魂在歷史與現實中穿梭，讓你用腳步去體會。

雅典之所以為雅典，不僅僅是因為蔚藍的愛琴海；而馬拉松之所以為馬拉松，不僅僅是因為菲迪皮德斯。

報名資訊

雅典馬拉松比賽時間：11月10日比賽地點：希臘 雅典比賽組別：全馬：8小時關門。 18歲以上可以報名。 9點起跑。10公里: 1小時55分關門。 12歲以上可以報名。 8點45分起跑，跑全馬的最後五公里折返。5公里：1小時30分關門。 12歲以上可以報名。 7點45分起跑，在雅典的歷史中心內跑(含帕特農神廟) 。

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