親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

大馬羽賽／打掉「泰」妹 戴資穎8強就位

暌違1年復工錄「國光」 孫鵬哽咽「真的很辛苦」

運動筆記【海外賽事】回到馬拉松起源地 別具意義的雅典馬【活動】新北運動中心有好康 兒童4月限定驚喜
健行筆記❤ 感受濃濃芬多精的「特富野古道」，順訪「鹿林神木」下雨天的錐麓古道
NBA焦點對決- James Harden vs. Shai Gilgeous-Alexander (4月4日)賽事精華- 金塊 vs. 馬刺 (4月4日)

賽事介紹／回到馬拉松起源地 別具意義雅典馬

2019-04-04 06:00運動筆記 知行合逸

生活需要儀式感，馬拉松也是如此。

世界六大馬拉松賽事、地球三極馬拉松等等，每一個目標背後，我們追求的不僅僅是完成42.195公里，更是世界最高水準的賽道體驗、是對自我潛力和勇氣的挑戰，而去馬拉松的起源地跑一場42.195公里，將2,500多年的馬拉松歷史化為獎牌掛在胸前，完全可以視為馬拉松儀式感必備之選。

馬拉松為什麼是42.195公里？當你在30公里還到撞牆期時，多少次在心裡怒吼：為什麼馬拉松不是30.195公里？馬拉松為什麼叫馬拉松？42.195公里的路是從哪來的？

也許你曾聽說：在西元前490年，一萬名雅典軍在希臘的馬拉松（Marathonas）一帶，擊退入侵的近三萬波斯大軍，相傳雅典只戰死192人，但波斯則有超過6,000人陣亡。若不是士兵菲迪普斯（Pheidippides）先來回斯巴達討援軍，再於戰勝後跑四十公里，回到雅典報喜訊後斷氣而死，或許我們還沒有現在的馬拉松比賽。

親自跑完一場雅典馬拉松，你一定會對馬拉松更有感覺！

分享

而除了42.195公里的起源、馬拉松的來歷，在這場雅典馬拉松上，還會感受到滿滿的儀式感，這種儀式感包括——

1. 馬拉松路線

無論是1896年的首屆奧林匹克運動會，還是2004年重回雅典舉辦的奧林匹克運動會，路線都是從馬拉松鎮到雅典，保留了最初的42.195公里馬拉松路線：在馬拉松發源地——馬拉松鎮起跑，跑過安葬士兵菲迪皮德斯的墓地，終點在現代奧運的發源地——泛雅典娜大理石體育場，如果要選一場最能代表馬拉松的賽事，沒有比雅典馬更適合的了！

2. 馬拉松聖火

西元前490年馬拉松戰役結束後，為了紀念當時犧牲的戰士，人們在烈士墓前燃起聖火。而現今，每年比賽日前一天的周六中午，一群穿著古代士兵服飾的當地人，跳著古代舞蹈，利用太陽的照射點燃起聖火，聖火將透過一群熱愛運動的人接力傳遞到比賽起點。比賽當日，每個運動員都會在火炬台前出發！

3. 獨特的完賽獎牌

從馬拉松小鎮到雅典，菲迪皮德斯曾經走過的這條路，他帶來的勝利消息，激發了二千年前希臘人的民族之魂，這條路，希臘人格里戈里斯•蘭布拉基斯也走過，他是一個出色的政治家、醫生也是田徑運動員，他手持反戰旗幟，從馬拉松小鎮走到雅典，呼喻人們愛好和平，啟迪希臘人的民族精神，為了緬懷這位偉大的政治家，雅典馬拉松將他的頭像刻印在獎牌的背面。

2015年獎牌正面

2018年獎牌背面

在馬拉松日益大眾化、逐漸增多的時代，我們或許可以去雅典找尋最原始的馬拉松精神，體驗最初、最有儀式感的馬拉松。

當然，在這個誕生了蘇格拉底、柏拉圖、亞里士多德的城市；在這個修建有帕特農神廟、伊瑞克提翁神廟的城市，還有很多需要駐足停留、細細咀嚼的畫面和歷史。讓你的身體在根根石柱間遊走，讓你的靈魂在歷史與現實中穿梭，讓你用腳步去體會。

雅典之所以為雅典，不僅僅是因為蔚藍的愛琴海；而馬拉松之所以為馬拉松，不僅僅是因為菲迪皮德斯。

報名資訊

雅典馬拉松比賽時間：11月10日比賽地點：希臘 雅典比賽組別：全馬：8小時關門。 18歲以上可以報名。 9點起跑。10公里: 1小時55分關門。 12歲以上可以報名。 8點45分起跑，跑全馬的最後五公里折返。5公里：1小時30分關門。 12歲以上可以報名。 7點45分起跑，在雅典的歷史中心內跑(含帕特農神廟) 。

加入運動筆記賽事報名line ＠wll8992f （要加＠呦！）私訊我們即有專人為您服務！以上內容由中國知行合逸旅行社提供，運動筆記改寫。

田徑布拉
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

賽事心得／中年大叔初馬夢

2019-04-04 06:00

賽事訓練／8成的人都做錯伸展？論拉筋伸展的重要性

2019-04-04 06:00

《強風吹拂》箱根驛傳的青春追想曲

2019-04-04 06:00

賽事心得／跑進成功嶺 可是可以不要跑後山嗎！

2019-04-04 06:00

賽事心得／追風媽祖路跑 為畢業而跑

2019-04-03 06:00

賽事心得／Xterra Taiwan越野跑 徜徉純天然山徑之中

2019-04-03 06:00

賽事心得／TNF 100越野跑 和超馬只有一線之隔

2019-04-03 06:00

賽事心得／Xterra Taiwan越野跑 痠痛會去、回憶永存

2019-04-03 06:00

朝聖最美風景賽事 關島國際馬拉松即將開跑

2019-04-03 06:00

大阪馬拉松 人生初次海外馬的首選

2019-04-03 06:00

賽事心得／再戰萬金石 讓陰影變PB

2019-04-03 06:00

賽事心得／名古屋女子馬拉松 終於完成夢幻賽事

2019-04-02 13:49

賽事心得／萬金石馬拉松 人生二馬破不了四

2019-04-02 13:00

賽事心得／鹿野馬拉松 小犬添丁的初馬

2019-04-02 10:56

賽事心得／海風馬拉松 棄賽須要很大的勇氣

2019-04-02 10:48

跑步知識 ／四格漫畫：PB靈龜

2019-04-02 10:41

曾廷瑋五千破大會紀錄 下一步直指全大運

2019-04-02 10:38

田徑好手齊聚大專盃 全力拚搏四月底全大運

2019-04-02 10:26

賽事心得／海風馬拉松 逆風之下凸一下

2019-04-02 09:52

日本人跑遍台灣／海風馬拉松 逆風很大、能不能拿總排？

2019-04-02 09:44

帶小比旅跑台灣／鹿野馬拉松 跑在武陵綠色隧道

2019-04-01 09:39

賽事心得／基隆市市長盃馬拉松 雨中漫步五分山

2019-04-01 09:31

2019 XTERRA墾丁越野跑 醫護鐵人全紀錄

2019-04-01 09:19

賽事心得／東京馬後記 皇居跑步初體驗

2019-03-31 20:33

賽事心得／神岡馬場雨神同行 不畏天候健跑友情

2019-03-31 19:21

賽事心得／第一次的無錫馬 破PB一切都值得了

2019-03-31 19:10

賽事心得／初海外馬 首爾馬拉松的BQ Pacer

2019-03-31 18:53

賽事心得／富士山＆首爾馬 女兒陪跑牽繫著「跟隨」

2019-03-31 18:41

推廣關廟旺萊 大亞旺萊馬拉松周日開跑

2019-03-30 19:44

賽事介紹／緬甸蒲甘千佛塔馬拉松 探尋四百萬寶塔城

2019-03-30 06:00

賽事心得／萬金石馬挑戰SUB3 一路上都沒有放棄

2019-03-30 06:00

賽事心得／初次226 超級鐵人賽

2019-03-30 06:00

賽事心得／一段刻骨銘心的愛 我的初超鐵226

2019-03-30 06:00

跑步知識／讓每一次訓練 都像是一趟旅行

2019-03-29 06:00

路跑賽事報名新玩法 三波活動等您來搶報

2019-03-29 06:00

賽事心得／東北風土馬拉松 來場歡樂的美食Party吧！

2019-03-29 06:00

賽事心得／名古屋女子馬拉松 人是防水的！

2019-03-29 06:00

賽事心得／萬金石馬拉松 SUB430 雪恥回收車成功

2019-03-29 06:00

101垂直馬拉松29日報名 首度優惠親友上觀景台

2019-03-28 19:45
看更多

熱門文章

日職／王柏融連4場安打卻連敗 未能碰頭宋家豪

2019-04-03 15:25

日職／狠酸王柏融一安大王 日人覺台灣人超嚴酷

2019-04-03 20:45

NBA／林書豪返籃網只2分 暴龍115:105取5連勝

2019-04-04 09:46

NBA／卡珍斯全能貢獻 勇士主場輕取金塊

2019-04-03 14:56

NBA／隊史得分前進到第4 柯瑞感想：措手不及

2019-04-03 16:47

NBA／杜蘭特被禁賽 勇士教頭大喊驚訝

2019-04-03 15:34

大馬羽賽／球后打開場 戴資穎搶8強門票

2019-04-03 22:02

NBA／「三20」紀錄獻遭槍殺摯友 衛少：他會懂

2019-04-03 13:46

壓哨三分球不算 林書豪填格子數據刷存在感

2019-04-04 10:27

日職／陽岱鋼代打敲安 巨人隊4連勝

2019-04-03 20:07

ABL／敗給泰國「黑哨」 寶島夢想家：整季努力白費

2019-04-03 22:15

NBA／杜蘭特排史上最佳5人 布萊恩第2詹皇沒份

2019-04-03 18:07

日職／王柏融次打席高飛出局 樂天仍需火力支援

2019-04-04 13:22

中職／韓國瑜為澄清湖首戰開球 誤以為是開幕戰

2019-04-03 19:14

大馬羽賽／戴資穎領軍 3組台將闖第二輪

2019-04-03 20:26

NBA／衛少刷史詩級大三元 朗多：要有好隊友

2019-04-03 18:49

NBA／暴龍三星攻77分 客場破籃網拚龍頭仍有望

2019-04-04 10:01

NBA／今夏招募超級球星一起打球 詹姆斯有信心

2019-04-04 08:08

MLB／靠二刀流搶下首勝 葛蘭基10K+單場雙響

2019-04-03 15:18

NBA／抄截登史上第9 保羅這項紀錄仍無人能及

2019-04-03 17:47

網球／換贊助商變時尚 費德勒慶幸擺脫運動服

2019-04-03 14:42

MLB／防禦率無限大 國民投手羅森索史上第一慘

2019-04-04 10:03

中職／大王出走炒熱日職 國內票房危機浮現

2019-04-04 07:00

日職／轉戰西武第5戰 廖任磊初登板1局無失分

2019-04-03 20:28

NBA／綠衫軍三星合拿69分 熱火連敗跌出8強

2019-04-04 11:49

灰狼打不進季後賽 老將羅斯獨憔悴

2019-04-04 07:00

中職／高雄首戰 韓國瑜開出個好球

2019-04-03 20:02

羽球／虎父無犬子 李宗偉愛子奪兩金

2019-04-03 15:11

NBA／華克第四節爆發 黃蜂力保季後賽最後希望

2019-04-04 12:30

MLB／遭運動家0:1完封 衛冕軍紅襪開季1勝5敗

2019-04-03 14:38

大馬羽賽／超級丹演大逆轉 周天成連2站一輪遊

2019-04-03 18:50

NBA／柯瑞找回神射手感 秘密武器竟是隱形眼鏡

2019-04-04 10:20

ABL／2分差不敵莫諾吸血鬼 寶島夢想家遭淘汰

2019-04-03 21:30

MLB／找到對決哈波的辦法 國民「不讓他打」了

2019-04-04 07:28

MLB／今日戰績表 洋基輸老虎田中將大無緣勝投

2019-04-03 14:11

籃球／告別CBA之後 林志傑會加入寶島夢想家？

2019-04-04 10:37

NBA／今日戰績表 雷霆衛少「三20」超級大三元蹂躪湖人

2019-04-03 14:13

NBA／美媒爆料 詹姆斯曾差點要代言Reeboks

2019-04-03 18:33

中職／萊福力7局無失分 兄弟終止跨季戰獅5連敗

2019-04-03 22:31

NBA／哈登應獲選年度MVP 火箭主帥點出原因

2019-04-04 10:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top