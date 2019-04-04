三鐵／2019再次心越野 野放南國山林秘境

2019-04-04 06:00 運動筆記 華紹宇



繼去年2018來過 XTERRA 全球越野路跑巡迴賽台灣站 ，墾丁我又回來了！

今年墾丁路上的XTERRA旗幟

2018緊張初越野賽，2019卻是期待面對想起去年4/28賽前兩天跟隊友Allen一起去試騎自行車賽道的時候，就整個悲劇驚恐起來了！一來是自己很久沒碰越野車二來是墾丁地形過去是板塊擠壓出來的珊瑚礁岩，跌下去感覺就很痛

到隔天下水前還會緊張，因為平常比鐵人賽，都是同學會的概念，到處都可以打招呼，這場呢？

每個選手都不認識，看起來好厲害！

但這次經歷了去年的賽道虐待、然後上周的LAVA226，這次就是平靜的面對！說好的越野緊張感呢？

報到處，尋找自己名字與編號，然後開始幫隊友報到！！！

越野賽的不確定性是一種樂趣賽前主辦還跟我說，去年路線被大雨打亂了，今年是完整版，更刺激更好玩喔！什麼，也太令人期待了！墾丁快線下車後又看到了今年的海是多麼的美啊！

這場小灣是游三角形，看今年水多美啊！

去年因為賽前一周大雨，所以水濁度很高，能見度只有50cm，今年清澈度可以連最遠處都可以看到水底珊瑚礁阿（不過都有白化）！邊游泳還要注意選手安全，然後自由式換氣欣賞水底風景...頭一遭游泳這麼不專心！1500M游泳游了37分鐘，上岸後回頭發現大概不到一半選手在水中了，看來只能加緊腳步追上去均衡分配賽場醫護了。

選手的義務就是賽前熟讀簡章跟路線

其實每次比賽我都會提醒隊友或是學生一定要親自去看簡章跟路線，雖然我都會提醒重點，但親自看過最好。

這場主辦單位也有安排賽前說明會，而且中英文都有喔！

XTERRA今年也有提供賽道GPX檔案供選手下載使用，有些選手甚至會賽前親自跑一次賽道，尤其像是越野賽除了路標指引外，多數會以綁布條引導選手，但是還是會有人走錯！去年我就在河道跟著前面的跑者走（沒錯，他沒有注意到左方標誌沿著河道，畢竟前一段路也是沿著河道），好險後面是補給站，馬上有工作人員對著我們說左邊左邊！看來是很多人走錯齁。

今年自行車賽道更完整回歸山林，有比過去年的選手都知道，去年沿著屏鵝公路到南灣後轉入山徑，今年則是進入去越野跑出發點六福山莊。提前進入歡樂的山徑中，真的就像主辦說的今年更好玩耶！但是沒多久後我就又後悔報名這場了哈哈～

今年的河道都沒有水，而且熱多了！

去年水非常多，來洗洗輪胎上的泥巴，免得噴得全身都是，但是下一條路又是泥巴...

今年河道沒水玩天氣又稍熱，好懷念去年河道豐沛的水量，打擊著我全身啊！今年只有黃土...

爬不上就別勉強了，大家一起下來牽車八

上不去就是牽車，何必勉強自己呢?

苦中作樂，你看攝影師站多高啊！

去年賽前試騎車就有外國選手對我說，這場越野賽有難度喔！

自行車賽道中間有座門馬羅山，去年大學單車社董哥（在地人）就跟我說，門馬羅又稱「摸無路山」...賽道蜿蜒繞著大小尖山，山腳下的大草原丘陵地形，這條路很適合越野初心者上上下下練膽量！但如果自己來小心會迷路喔，要不然怎麼又稱摸無路。

然後痛苦的赤牛嶺來了...老樣子看著對面山頂有人牽車，就知道等等下坡到最下面後還是乖乖下來牽車八！

滿滿的牛大便，夾雜著青草味

去年就是下坡泥巴狂噴身上啊！（圖片來自運動筆記拍攝）

比賽就是交朋友，我們一起騎車牽車了快10K~然後又在終點相遇!

其實越野自行車賽道，危險急下坡或彎道路段都會標記危險！但還是有選手會有意外，還有人忘記開啟前避震器而摔車。大概在赤牛嶺我就遇到一位大哥爆了胎，但是我也幫不了他，，不過賽後我在終點前有跟他相認（因為他對我有印象，因為他也來第二次），他還是把自行車後段牽完了。

如果是一般三鐵賽爆胎沒帶內胎我想多數人都會選擇棄賽八，但是越野三鐵就不一樣了！

主辦單位很用心幫協助沒有越野車的選手租車，這台越野車很不簡單啊，還有少見的伸降座管～

捷安特的越野車真的很棒！

少見的T1與T2分開！

賽前轉換區放置物品（腰上的是Restube充氣浮標）

這場很特別的就是T1與T2分開，所以切記要記得將自行車轉換路跑的東西放進轉換袋，賽前交由大會工作車。越野自行車結束後大會會幫協助將你的車跟轉換袋放回T1轉換區，然後就可以放心地跑越野了。

T2前最後的坡，已經騎到ㄎ一ㄤ了！

越野自行車會吃不少身體核心肌群與腿部肌肉，所以在剛下T2後其實我有緩和一下，上個廁所代表自己水喝很夠沒脫水，再進入千年榕樹裡的林道，然後在這裡遇到不少選手抽筋，看著一位大姊回頭說他拉筋後還是抽筋了，我就先給予鹽錠與撒隆巴斯緩和一下，不久後她又追上了我！

越野跑視線都放在地板上

看到鏡頭還是要讚一下喇

路跑賽跑進了不少小徑與山林，在山林區偶爾有樹幹要閃避外還要蹲下通過，出了樹林叫茂密的地方，我多半都在注意路面，頭部大概撞了兩次樹幹八，慶幸我跑不快...

離開了越野自行車後，協助部分選手後，漸漸地經過我的選手不多了，越野跑賽道上大概剩我一個人跟另一位醫鐵夥伴，因為這次天氣真的比去年熱，開始慢慢跟自己對話...「天啊！到底是為什麼我又來報這場虐待自己」

終點永遠美好，期待我們下次再見面

謝謝明日越野跑隊友在終點等待

比去年慢了半小時，今年沒來的你就知道「今年越野自行車有多刺激了」

我再次在山中野放了自己，如大會所說：「Live. More 越野 心越野」

非常謝謝XTERRA在賽道上的努力，每一上下坡與轉彎都具有獨特魅力！讓我們這群越野愛好者，有最美好的秘境體驗

不管是越野賽前還是越野跑前的開幕慶典，都可以看見XTERRA在這場賽事的用心！三月每周假日我都在外面比賽從古都馬、國道馬、安平三鐵、台東三鐵到這場，謝謝XTERRA讓我擁有一個美好的結尾！我明年呢？沒意外還是會再來～

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賽場上最棒就是有隊友陪伴

賽後因為隔天有事，錯過了美好的選手之夜

今年選手之夜選在三鐵賽後，看隊友LINE上好歡樂喔！而且賽後就有當天的比賽剪輯，實在是佩服主辦單位對氣氛的掌控！此時的我在墾丁快線上，特地選了靠海的座位，慢慢地享受這一趟最後的晚霞！（其實肚子很餓...）

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