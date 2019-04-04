《強風吹拂》箱根驛傳的青春追想曲

2019-04-04 06:00 運動筆記 張烽益



《強風吹拂》這本書，其實就是日本最負盛名、歷史最悠久的「東京箱根間大學驛傳競走」的入門指南，對箱根驛傳有興趣的人，可以跟隨著寬政大學隊長清瀨灰二腳步的引領，一步步探索箱根驛傳的比賽規則與周圍的社會氛圍，一窺為何日本社會大眾會如何地熱情參與投入?為何參賽者會如此神聖地看待這項競賽?為何這項比賽在新年期間會成為一年一度的媒體盛事焦點?

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作者三浦紫苑1976年生，2000年24歲就出版第一本小說，2006年不滿三十歲就得到直木賞，而2006年出版《強風吹拂》也才30歲，在當時算是新生代的年輕作家，在撰寫《強風吹拂》之前，曾經深入真實的參賽隊伍進行近身的長期田野式追蹤調查，所以能夠精準地抓住大學跑者投入長跑的青春熱血。作為一個運動文學的愛好者，三浦雖然後來持續都有小說出版問世，目前持續出版了約30本著作，不過再也沒有撰寫運動相關題材的作品，實在覺得很婉惜。

《強風吹拂》在日本於2006年出版之後，就持續走紅，2007年改編成廣播劇、2009年舞台劇、2009年電影、2018年10月起開始上映電視卡通，由此可見，這本原著的青春元素不只吸引跑者而已，也擴及到一般人的眼光。這本書在台灣的熱銷也不惶多讓，2008年1月由日月文化出版之後，到了2013年8月再度由漫遊者文化出版，《強風吹拂》隨著台灣跑馬熱潮的加溫，一直有很高的關注度。

箱根驛傳共分十區，十個人的團隊組合如何誕生，是本書的出發原點。從住在青竹莊，這個老舊的寬政大學路跑社的宿舍中的十個房客開始，從籌組、逐步練習、訓練到參賽的過程，一氣呵成。其中對人物的刻畫，還是以四年級生---隊長清瀨灰二與一年級新生-----天才跑者藏原走之間的情誼互動，以及各自內心對跑步本質的探索，比較深入。其他人就相對模糊。

清瀨灰二是一個從小就被擔任高中田徑隊教練的老爸，所刻意栽培的長跑選手，但是因傷而暫時退出。藏原走從高中就是一顆重眾所矚目的新星，但受不了高壓式的斯巴達集體訓練，而退出田徑界成為獨行俠。而這本書就是，透過箱根驛傳讓這兩個人，重新找到跑步的意義，更認清了跑步不是孤獨的，是必須與人分享連結的，找回人與人之間的情誼。

但是其他人物，像年老的舍監兼教練，則顯得可有可無，本來以為他是深藏不漏的高手，但結果卻沒有。而商店街雜貨店老闆女兒葉菜子與雙胞胎、藏原走間的情感，也是沒有戲劇張力，無疾而終。這些支線的發展都沒有成型。整本書的主軸，還是跟著箱根驛傳的節奏，而一步步開展，有時對於賽事過於刻劃，以及人物內心的感受，而忽略整體劇情的高潮鋪陳。

當然，最後的高潮是接力賽的開始，書中有一段神奇描寫藏原走以驚人的速度，與優美的姿態前進，進入所謂「ZONE狀態」(是指高度專注力，所導致的一種特殊身心狀態)，非常精采傳神。

「周圍的景色和喧囂，又緩緩從走的意識中脫離了。他無法辨識映入眼簾中的景色。對他而言，那就像是焦距對的太完美的相片，不過是一幅平面的影像。他覺得自己好像身處在一座室內游泳池，每個聲音聽起來都那麼的遙遠，而且會產生回音。溫熱的皮膚，好像被什麼東西給包覆住似的。即使是觸碰到飛舞的雪花，也像是在夢境裡一般，絲毫感受不出冰涼的溫度。」(pp.420)

「所有的聲音都在瞬間遠颺，腦髓冷冽清澄。走覺得好像有另一個自己正在俯瞰自己現在的模樣。他的呼吸突然變得輕鬆自在。飛舞的雪花，一片一片清楚鮮明地飄過眼前。」(pp.432)

透過三浦的筆觸，讀者彷彿可以直入書中選手的內心世界，感同身受到選手在競技極限時，身體與心理之間交錯回饋的複雜細膩的感受，作者把長跑這種極度單調簡單的物理性重複性動作，可以描寫如此多層次的溫度、聲音、顏色等大自然與人體的交鳴，並將跑步的瞬間昇華到近乎冥想禪定的層次，這也是《強風吹拂》的獨步之處。

比起村上春樹帶有中年的哲思與自我挖掘的書----「關於跑步，我其實說的是…」，這本書完全是完全寄託在交主角們熱情燃燒，就是青春萬歲啦，而這也符合箱根驛傳所傳達給日本社會的訊息。也難怪，每年一月二日、三日兩天的元旦假期，會有上百萬的人會從東京市區沿著東海道蔓延到箱根湖邊，為這些長跑青年加油，無非就是要感染這股猶如從富士山麓吹來的青春無邪的氣息，所帶來的激烈競爭活力吧!