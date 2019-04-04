賽事訓練／8成的人都做錯伸展？論拉筋伸展的重要性

2019-04-04 06:00 運動筆記 SuperFIT 極度塑身私人會館



伸展運動往往較容易被健身者忽略：「拉筋既痛苦又浪費時間，好像對增肌、燃脂也沒什麼幫助」。但事實上它是十分重要的。特別是在冬天，由於天氣寒冷，身體的筋腱比較繃緊，就像一條放進冰箱的橡筋圈一樣，十分容易斷裂，以下資訊對於常上健身房的你，會非常有幫助！

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1.降低潛在的運動風險，保護過度使用的肌肉避免受傷。

2.提升身體靈活度與柔軟度，讓身體可以做出廣度更廣的動作。

3.身體有製造能量的酵素，伸展可讓這種酵素在運動時發揮更大的效率。

4.放鬆緊繃肌肉、提升專注力、平緩情緒，讓自己更有動力持續健身旅程。

5.伸展可以拉長肌肉，肌肉變長再結合伸展課程與適合的重量訓練，可幫助鍛鍊更大、更漂亮的肌肉。

6.舒緩肌肉緊繃痠痛時的不適感，讓肌肉線條更流暢好看

7.伸展可提高肌肉温度，增加柔軟度，避免韌帶及肌肉拉傷

伸展時機是關鍵

很多人以為運動、健身房的開啟動作應該做拉筋伸展，並認為運動前不做拉筋伸展會很容易受傷，其實在運動前，你該做的應該是暖身（動態拉筋），而不是拉筋伸展（靜態拉筋）。在這我們把暖身運動稱為動態伸展，和一般大家所認知的拉筋運動我們稱為靜態伸展。簡而言之，只要依照「動、動、靜」三字訣，遵守動態伸展、運動、靜態伸展的先後順序，就能讓你運動、上健身房時，更加得心應手且降低運動傷害風險唷！ 下一篇我們就來談談「動態伸展」吧！