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賽事心得／中年大叔初馬夢

2019-04-04 06:00運動筆記 范古錐

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我是個大叔，大叔中的大叔(因為我40好幾了 哈)，話說我們幾個有興趣跑步的同事，有組一個跑團- 豬頭路跑社，但是喔，我們都不是豬頭啦 (我們就是想邊搞笑邊跑步，這樣比較好玩ㄇㄟ~)，我們這些豬頭啊，有又帥氣又跑得很快的年輕小伙子，也有老實也跑得快的暖男，還有古意又古錐的(就是大時叔我啦!XD)，還有還有許多個默默耕耘努力的眾豬頭們所組成，因為這個跑步的共同興趣，大概從107年起在中北部各縣市橫行霸道，喔，不是啦,是認真參加路跑賽啦!

因為我平時工作忙碌的關係，自從前就在很少運動，跑齡也並不長(107年起跑的菜鳥)，跑的也不算快(會不會太坦白了 哈)，但是我自從開始跑步以來，我一直有個夢想，我一定要跑個全馬，而且要選一個值得紀念的地方完成夢想。經過跑友不斷的刺激與鼓勵下(註:刺激大於鼓勵 噗~)，我選擇了108年3月31日的海風馬拉松當作我的初馬，而海風馬也是我第一次參加馬拉松賽事的地方，是不是很有紀念性呢?!

大叔我是個平時工作超級忙碌的物流業，平常下班都是要到晚上7、8點跑不掉，尤其過年過節的、購物節、單身節、情人節、白色情人節……反正不管什麼節，我們物流業就是會忙到昏天暗地的，所以108年從新曆年前就一路忙到舊曆年2月中，真的是沒時間練跑啊。(這不是藉口，是真的！ 相信大叔！)

隨著初馬時間一步步逼近，我的心情也開始緊張起來，會不會跑不完啊? 我會不會坐回收車啊? 我會不會抽筋啊? 我會不會爆掉啊? 而且而且而且……我沒有跑過30公里耶，撞牆期長什麼樣子啊? 神啊救救我吧!! 我好怕~~~(大叔真的怕了XD)

再怎麼擔心或害怕，該來的還是來了，相欠的總是要還的(哈 什麼跟什麼啊?!) 是的! 108年3月31日海風馬拉松來了! 話說過完農曆年108年2月中旬後，大叔總算有點時間練跑了，但是但是……我的腳卻不想跑了(這是什麼邏輯?! 啊就大叔的邏輯啦~) 一跑步兩邊膝蓋就痛，沒辦法跑，大叔受傷了，我的初馬怎麼感覺有點坎坷，嗚嗚~~~只能先慢慢走，再慢慢跑，不痛再繼續跑，但是跑的距離也不長(真的不長就5-6公里而已)，說真的，沒別的法子了，勝利女神會不會眷顧我呢? 讓我們繼續看下企!

3月31日海風馬一早我跟同事早早出發到會場報到，這次我們有四個人都是初馬，是有革命情感的，所以秉持著團進團出的精神，一定要全數達成初馬的啦~~

起跑後，我跟老實又跑得快的張豬頭一起跑，因為是初馬我們都不敢衝太快，跑到17公里的地方，我躲進補給站吃補給，張豬頭就一溜煙又衝下去了，我怕餓到沒力，所以補給站每站必進(這樣才划算啦 哈哈)，大概是海風馬的補給太好了，竟可以幫我撐到30公里耶!

燈燈燈燈，大概到30公里左右，我開始懷疑人生，我為什麼要報什麼初馬?在家睡飽飽吃飽飽不是很好嗎? 為什麼我要跑馬拉松? 各位觀眾啊~~ 這就是所謂的撞牆期吧，我覺得我的腳好像不是我的(唉唷,那腳到底是誰的啊? 怎麼上演恐怖片了?!) 我感覺雙腳不聽使喚、跑不起來，心情低落加上腳也沒力，這時候我想到我心愛的前世情人-我的女兒，我想著我不能停下來，我的女兒在為我加油呢! 不要放棄，這也是我想做給她看的!

重新把心情打包一下(物流業者的職業病喔，還打包喔~~)，來吧!大叔也不是被嚇大的，我的初馬一定要完成的，繼續以六分速上下跑，只要堅持不放棄，終點就要到了，唉額…..我真的騙過我自己了，我已經跑到41公里了耶，我們張豬頭就在前面幾百公尺，但是真的追不上啊，好啦，順順跑回終點。

跑進終點，時間4:23:11，我趕快就把完賽消息傳給我跑友跟同事，我真的做到了，大叔的初馬夢完成了，真的完成了!! 真開心!!最後我要感謝我的豬頭社友跟我一起四處跑跑、還有我的家人給我精神上的支持，真的太開心了!! 啊大叔以後還要跑嗎？ 那是單然囉，跑步是有趣的、有成就感的，各位看倌啊~~真的不能在家睡飽飽吃飽飽喔，要活就要動喔，連大叔都做到了，你們也可以唷!!

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