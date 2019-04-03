朝聖最美風景賽事 關島國際馬拉松即將開跑

2019-04-03 10:47 運動筆記 Guam 關島觀光局



2019 關島國際馬拉松將於4月中開跑（影片來源：United Airlines Guam Marathon - Run in Paradise）

2019 關島國際馬拉松即將在兩週後熱烈開跑！這項國際級盛事為期三天，包括 4 月 12 日、4 月 13 日的 Håfa Adai 博覽會及 4 月 14 日的馬拉松比賽，規模更甚以往。今年預計會有超過四千名跑友報名參加，其中更有一半的參賽者遠自海外的 19 個國家而來。

主辦單位也祭出大禮，只要報名參賽，就有機會獲得亞洲及密克羅尼西亞地區內任意航點的來回機票，現場的 Live 音樂表演亦是精彩可期。

所有賽事的終點都會設置在關島最迷人的杜夢灣海灘，參賽者在完賽後，即可在海灘派對慶祝光榮完賽，這也是關島國際馬拉松最引以為傲的歷年傳統－聚集數百位志工、贊助商、社區民眾及各個國家的參賽者，互相給予歡呼、鼓勵，並在溫暖和煦的陽光下享受關島查莫洛原住民的精神。

關島國際馬拉松在 2018 年的賽事中，締造吸引來自15 個國家、4000 名跑者的輝煌記錄，知名時尚運動達人莫莉也慕名而來，興奮地在社群媒體上和她的 53 萬名粉絲分享參賽過程。蘋果日報、非凡電視台記者也在採訪過程中被現場的熱情感染、大讚關島的自然美景。

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2018 關島馬起跑（圖片來源：關島觀光局）

為了帶給跑友不同的參賽體驗，主辦單位準備了精緻的號碼布、週邊商品、Live 表演及邀請當地店家到場參加 Håfa Adai 博覽會，規模更大的 2019 關島國際馬拉松等待你的加入！已有八位來自台灣的跑友們在日前的粉絲抽獎活動中獲得免費的參賽資格，心動了嗎？趕緊把握機會、拿起手機上關島觀光局台灣區辦事處的FB粉絲專頁搜尋馬拉松相關資訊！

關島國際馬拉松被列為波士頓馬拉松資格賽，更通過國際馬拉松及道路賽協會（AIMS）的認證，是關島最盛大、最具聲望的長跑賽事。除了全馬、半馬項目以外，亦有 10K、5K 的賽事，適合闔家大小攜手參加，就算是推著嬰兒車也可以照跑不誤！每個賽程的起點和終點皆為杜夢灣，選手在黑夜中起跑，沿著關島西岸的絕美海景、迎接永生難忘的日出！更多資訊請上關島國際馬拉松的官網查詢，或追蹤FB粉絲專頁的最新消息。

關島資訊

關島位於馬里亞那群島最南方，面積550平方公里，為密克羅尼西亞地區各島嶼中面積最大者，島上人口約17萬人。關島海灘充滿異國風情，熱帶森林蔥鬱茂密，鮮豔花卉常年盛開，是台灣旅客理想的旅遊地點。旅客前往關島當地可體驗多元活活動，包含各式水上活動如潛水、浮潛、賞豚等、查莫洛文化、高爾夫、並可享受美式購物中心以及免稅精品商店採購樂趣。

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