親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

不可輕忽！氣象局：今天或三天內 恐發生規模5餘震

《與惡》：承辦法官不受訪，那其他法官呢？

運動筆記推薦人生初次海外馬的首選 - 日本大阪馬拉松【賽事】朝聖最美風景賽事 2019關島國際馬拉松即將開跑
健行筆記【日本百名山】那幸福的一天-荒島岳從海到山的彼端（下）：奇萊南華
NBA精彩演出- Russell Westbrook超級大三元 (4月3日)今日最佳好球- Josh Jackson (4月2日)

朝聖最美風景賽事 關島國際馬拉松即將開跑

2019-04-03 10:47運動筆記 Guam 關島觀光局

2019 關島國際馬拉松將於4月中開跑（影片來源：United Airlines Guam Marathon - Run in Paradise

2019 關島國際馬拉松即將在兩週後熱烈開跑！這項國際級盛事為期三天，包括 4 月 12 日、4 月 13 日的 Håfa Adai 博覽會及 4 月 14 日的馬拉松比賽，規模更甚以往。今年預計會有超過四千名跑友報名參加，其中更有一半的參賽者遠自海外的 19 個國家而來。

主辦單位也祭出大禮，只要報名參賽，就有機會獲得亞洲及密克羅尼西亞地區內任意航點的來回機票，現場的 Live 音樂表演亦是精彩可期。

所有賽事的終點都會設置在關島最迷人的杜夢灣海灘，參賽者在完賽後，即可在海灘派對慶祝光榮完賽，這也是關島國際馬拉松最引以為傲的歷年傳統－聚集數百位志工、贊助商、社區民眾及各個國家的參賽者，互相給予歡呼、鼓勵，並在溫暖和煦的陽光下享受關島查莫洛原住民的精神。

關島國際馬拉松在 2018 年的賽事中，締造吸引來自15 個國家、4000 名跑者的輝煌記錄，知名時尚運動達人莫莉也慕名而來，興奮地在社群媒體上和她的 53 萬名粉絲分享參賽過程。蘋果日報、非凡電視台記者也在採訪過程中被現場的熱情感染、大讚關島的自然美景。

分享

2018 關島馬起跑（圖片來源：關島觀光局）

為了帶給跑友不同的參賽體驗，主辦單位準備了精緻的號碼布、週邊商品、Live 表演及邀請當地店家到場參加 Håfa Adai 博覽會，規模更大的 2019 關島國際馬拉松等待你的加入！已有八位來自台灣的跑友們在日前的粉絲抽獎活動中獲得免費的參賽資格，心動了嗎？趕緊把握機會、拿起手機上關島觀光局台灣區辦事處的FB粉絲專頁搜尋馬拉松相關資訊！

關島國際馬拉松被列為波士頓馬拉松資格賽，更通過國際馬拉松及道路賽協會（AIMS）的認證，是關島最盛大、最具聲望的長跑賽事。除了全馬、半馬項目以外，亦有 10K、5K 的賽事，適合闔家大小攜手參加，就算是推著嬰兒車也可以照跑不誤！每個賽程的起點和終點皆為杜夢灣，選手在黑夜中起跑，沿著關島西岸的絕美海景、迎接永生難忘的日出！更多資訊請上關島國際馬拉松的官網查詢，或追蹤FB粉絲專頁的最新消息。

關島資訊

關島位於馬里亞那群島最南方，面積550平方公里，為密克羅尼西亞地區各島嶼中面積最大者，島上人口約17萬人。關島海灘充滿異國風情，熱帶森林蔥鬱茂密，鮮豔花卉常年盛開，是台灣旅客理想的旅遊地點。旅客前往關島當地可體驗多元活活動，包含各式水上活動如潛水、浮潛、賞豚等、查莫洛文化、高爾夫、並可享受美式購物中心以及免稅精品商店採購樂趣。

更多關島旅遊資訊：

關島觀光局官方網站關島觀光局粉絲頁關島觀光局 Instagram成為關島觀光局Line@好友

【延伸閱讀】

2018 關島馬 近四千跑友參賽 運動名人莫莉共襄盛舉

凌晨三點準備起跑 – 關島國際馬拉松

從高空到海底 關島燃起你的戶外魂

＊跑步賽事 盡在運動筆記＊

高爾夫
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

大阪馬拉松 人生初次海外馬的首選

2019-04-03 10:57

賽事心得／再戰萬金石 讓陰影變PB

2019-04-03 11:51

賽事心得／Xterra Taiwan越野跑 痠痛會去、回憶永存

2019-04-03 10:12

賽事心得／TNF 100越野跑 和超馬只有一線之隔

2019-04-03 10:02

賽事心得／Xterra Taiwan越野跑 徜徉純天然山徑之中

2019-04-03 09:55

賽事心得／追風媽祖路跑 為畢業而跑

2019-04-03 09:47

賽事心得／名古屋女子馬拉松 終於完成夢幻賽事

2019-04-02 13:49

賽事心得／萬金石馬拉松 人生二馬破不了四

2019-04-02 13:00

賽事心得／鹿野馬拉松 小犬添丁的初馬

2019-04-02 10:56

賽事心得／海風馬拉松 棄賽須要很大的勇氣

2019-04-02 10:48

跑步知識 ／四格漫畫：PB靈龜

2019-04-02 10:41

曾廷瑋五千破大會紀錄 下一步直指全大運

2019-04-02 10:38

田徑好手齊聚大專盃 全力拚搏四月底全大運

2019-04-02 10:26

賽事心得／海風馬拉松 逆風之下凸一下

2019-04-02 09:52

日本人跑遍台灣／海風馬拉松 逆風很大、能不能拿總排？

2019-04-02 09:44

帶小比旅跑台灣／鹿野馬拉松 跑在武陵綠色隧道

2019-04-01 09:39

賽事心得／基隆市市長盃馬拉松 雨中漫步五分山

2019-04-01 09:31

2019 XTERRA墾丁越野跑 醫護鐵人全紀錄

2019-04-01 09:19

賽事心得／東京馬後記 皇居跑步初體驗

2019-03-31 20:33

賽事心得／神岡馬場雨神同行 不畏天候健跑友情

2019-03-31 19:21

賽事心得／第一次的無錫馬 破PB一切都值得了

2019-03-31 19:10

賽事心得／初海外馬 首爾馬拉松的BQ Pacer

2019-03-31 18:53

賽事心得／富士山＆首爾馬 女兒陪跑牽繫著「跟隨」

2019-03-31 18:41

推廣關廟旺萊 大亞旺萊馬拉松周日開跑

2019-03-30 19:44

賽事介紹／緬甸蒲甘千佛塔馬拉松 探尋四百萬寶塔城

2019-03-30 06:00

賽事心得／萬金石馬挑戰SUB3 一路上都沒有放棄

2019-03-30 06:00

賽事心得／初次226 超級鐵人賽

2019-03-30 06:00

賽事心得／一段刻骨銘心的愛 我的初超鐵226

2019-03-30 06:00

跑步知識／讓每一次訓練 都像是一趟旅行

2019-03-29 06:00

路跑賽事報名新玩法 三波活動等您來搶報

2019-03-29 06:00

賽事心得／東北風土馬拉松 來場歡樂的美食Party吧！

2019-03-29 06:00

賽事心得／名古屋女子馬拉松 人是防水的！

2019-03-29 06:00

賽事心得／萬金石馬拉松 SUB430 雪恥回收車成功

2019-03-29 06:00

101垂直馬拉松29日報名 首度優惠親友上觀景台

2019-03-28 19:45

賽事心得／ZEPRO Run 新竹場 是否有人關心過志工呢？

2019-03-28 10:13

賽事心得／神岡馬拉松 笑著跑完就可以笑著收下分組第一

2019-03-28 10:04

賽事心得／女子路跑嘉年華 隨便跑都破？

2019-03-28 09:47
看更多

熱門文章

日職／王柏融全場4支1 火腿1：3不敵樂天

2019-04-02 18:45

大馬羽賽／新戰袍加身 戴資穎旋風晉級

2019-04-02 19:11

世界盃男籃／怪物新人威廉森 美國隊有意徵召

2019-04-02 12:33

NBA／酸裁判「MVP」勇士3巨頭挨罰232萬元

2019-04-03 08:48

NBA／深受綠衫軍愛戴 韋德獲贈冠軍地板驚喜

2019-04-02 13:20

NBA／開女兒愚人節玩笑 綠衫軍教頭遭報應

2019-04-02 16:36

日職／王柏融大雪中4支1 樂天宋家豪未出場

2019-04-02 18:46

大馬羽賽／台混雙出師不利 戴資穎搶勝

2019-04-02 14:43

NBA／曾重用林書豪 籃網教頭亞特金森傳獲續約

2019-04-02 14:09

中職／猿隊墊底非缺大王 洋投、牛棚不穩是主因

2019-04-03 07:00

CBA／廣廈季後賽求扳平 恐成林志傑最終戰

2019-04-02 19:34

MLB／安都哈右肩關節唇撕裂 最慘可能整季報銷

2019-04-02 11:58

遽變中的美國職棒 老將生存越來越困難

2019-04-03 07:00

前國手控體育署 20年來欠國光獎金近2.8億元

2019-04-02 15:03

NBA／輸球馬上滑手機 魔術後衛關心對手戰況

2019-04-02 18:12

NBA／2019一場未打 灰狼柯文頓動刀

2019-04-02 15:15

MLB／陳偉殷後援2局失1分 千局達陣只剩1.2局

2019-04-03 10:10

日職／體驗打「雪球」！ 王柏融連三場敲安

2019-04-03 00:09

NBA／遭公鹿末節擊潰 籃網季後賽路步步驚心

2019-04-02 12:50

中職／史博威被悍將打爆 朱育賢雙響砲白忙了

2019-04-02 22:20

日職／巨人主場擊垮阪神 陽岱鋼本季打點開張

2019-04-02 20:16

曼陀羅計畫表 一張九宮格表締造大谷的奇蹟

2019-04-03 07:00

中職／艾銳克接替人選來了 里迪披上兄弟球衣

2019-04-02 19:17

中職／史博威「失速」 猿跌谷底

2019-04-03 00:06

因禁賽全運會獎牌獎金遭追回 莊佳佳：據理力爭

2019-04-02 13:49

日職／「平成怪物」續戰「令和」 松坂拚200勝

2019-04-02 16:14

MLB／今日戰績表 普萊斯也擋不住紅襪3連敗

2019-04-02 16:07

NBA／末節轟垮灰狼 拓荒者重回西區第3

2019-04-02 15:00

MLB／勇士提前續約8年 亞古納成最年輕億元男

2019-04-03 08:21

NBA／雷霆衛少「三20」大三元贏球 史上第2人

2019-04-03 10:58

NCAA╱杜克、北卡都回家 最後4強新血爭鋒！

2019-04-02 16:31

MLB／國民球迷由愛生恨 惡搞哈波球衣趣味十足

2019-04-02 17:00

大馬羽賽／拋保后壓力 小戴輕鬆過首輪

2019-04-03 00:11

MLB／7局12K平個人新高 克里文格不滿意球速

2019-04-02 12:33

MLB／才剛交易中外野手 藍鳥扶正葛里奇克給5年約

2019-04-03 08:36

日職／受隊友失誤影響 陳冠宇初登板失兩分

2019-04-02 20:50

NBA／控波爾辛吉斯性侵 女子曾要脅尼克調解

2019-04-02 13:55

日職／陳冠宇登錄羅德一軍 台將新球季第5人

2019-04-02 15:37

MLB／天使楚奧特拍廣告 穿花襯衫跳舞超反差

2019-04-02 16:54

中職／澄清湖3日首戰 兄弟邀韓國瑜開球

2019-04-02 19:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top