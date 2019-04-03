賽事心得／TNF 100越野跑 和超馬只有一線之隔

2019-04-03 10:02 運動筆記 力奇



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我知道「越野」與跑步相關。而「越野」這二個字甚至比「馬拉松」更早出現在我的字典裡。高中時，學校每年舉辦越野賽跑，在我高二的時候還曾拿過全校第12名呢！※：竹縣內思高工獨有的文化之一，雖名為越野賽跑，但實際同一般的公路賽跑，距離為4.8km。當時我用洪荒之力拿下全校12名，但由於沒有運動習慣，到達終點後一度暈眩，當天就發燒了。

以前，大概一年會跑飛鳳山一次。（圖片來源：力奇）

出了社會後，我仍然記得母校的越野賽跑，我自認為短跑不太行，但是我可以跑長距離，即便當時沒有運動習慣，我還是會趁著心血來潮時爬上飛鳳山，在樹根盤繞的山徑、踩著泥濘，登上這台灣小百岳之一的「中坑山」，算是享受了越野與運動的樂趣了(爬非常久就是了)。運動是我的生活方式2012年的某天清晨，在我輾轉難眠之時，想起高中的越野賽跑，我掀開'燒呼呼'的棉被，短褲短袖出去跑步...從每週常日一次，週末一次，慢慢開始有了運動的習慣；至今，完成了70場全馬，並養成每天跑步的習慣，對我來說「運動是種生活方式」，我用跑步記錄每一天，「有跑步」讓我覺得滿足且規律。

跑步的開始，如同打開寶箱。（圖片來源：力奇）

我總覺得每當提起腳步開始跑步的那刻，如同開始冒險一般，在跑步中探索許多的未知，成績、速度、風景、心理、跑友...總讓我如獲至寶，像是開啟寶箱般，一開再開。

登上宇老前我最喜歡的一景。（圖片來源：力奇）

記得有次自主練習，決定跑上尖石的後山-宇老(海拔1450m)，由於前一天下雨，因此上至半山腰時，就感覺穿梭在雲朵間，往遠處看，會看到雲海間的山頭，道路有如同龍捲風般捲的雲霧...據說這叫「出大景」，可遇不可求。來去越野好不好？『我們去爬飛鳳山好不好？』過年前我詢問跑友。從開始跑步後，不知覺間完成70場全馬，還沒跑步以前，要上飛鳳山需要帶足裝備(登山杖、乾糧...)，騎車到登山口，最後還得花上半天的時間，才能到達飛鳳山涼亭，但是「現 在 不 用！」。我們從竹東出發，5km後到達登山口牌樓，上山前遇到全副武裝的山友，背心短褲的我們更顯得突兀。『你們是跑步跑到沒地方跑了嗎？』山友開玩笑的和我們打招呼。

複雜的地形是越野的樂趣（圖片來源：力奇）

登山口在個很偏僻的地方，如果沒人帶一定找不到。輪胎堆砌成的樓梯、不到一個跑道的路寬、盤旋的樹根...相較需要登山杖輔助的山友，我們就真的就是「咚 咚 咚」的到了半山腰(可以觀看到101的地方)。

登山的樂趣其中之一就是...找三角點（圖片來源：力奇）

越野與跑步不同，最大的差別是越野總需要判斷，而跑步大多依賴直覺，像是奔跑在不規則放射狀的樹枝、向上爬時要穩住重量而一掌巴到螞蟻、不知不覺間的霧氣與寒冷、樹葉間透出的山景，原來我們已經爬很高了。我上次這樣接近自然這樣越野是多久前？因此，趁著完成東南西北超馬中的「東(冬山河超馬)」餘韻後，我決定報名了另一場四喜「北(TNF100)」。

你的強超過你的想像TNF 100 野練班說「超馬和越野跑只有一線之隔」，因為，在喜愛跑步後，往往跑著跑著就超過全馬的距離了，因此，可以在這熱度時順勢嘗試「越野」，並且透過有效率訓練，提升強度，當個「越野跑者」。如同跑初馬時ㄧ樣，我還是在沒有做足準備下報名了「TNF100」，就練教練都笑說『你好大的膽子啊^^！』但是，我始終覺得，「30km要跑6小時就報名了初馬」、「12小時賽只完成90km就報名了100km」一樣，我覺得這都是種探索，是人生必須去體驗的旅程。

一起 Never Stop Exploring！（圖片來源：Fatty）

問我『擔不擔心跑不完？』記得有次和崑鵬哥擔任配速員時，大家想知道成為「台灣最強阿北」的心法...。他說：『你身體的強悍，絕對超過你的想像！』

後記

舉起雙臂穿過終點拱門後，我才覺得又是新的開始。不會忘記，2012年那個輾轉難眠的某日清晨，不會忘記初馬當時那最倦怠最煎熬的 30km；會記得，每一次每一次怎麼痛苦都要跑完，立志天天跑，立志破PB...還有更多夢想得完成，要跑更長、更遠，然後更精彩。

穿過終點又是新的開始（圖片來源：2018冬山河超級馬拉松）

穿過終點拱門，喘息後又是新的開始...做好完全準備或是都沒有準備，這都沒有關係...我想，最難的，其實就只是跨出那一步。