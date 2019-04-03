親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

快訊／必比登「夜市小吃」名單 24家上榜

好搖！9時52分全台有感地震 震央台東規模5.6、高屏嘉4級

運動筆記2019我的全馬初體驗-名古屋女子馬拉松添丁~初馬加油~
健行筆記【日本百名山】那幸福的一天-荒島岳從海到山的彼端（下）：奇萊南華
NBA今日最佳好球- Josh Jackson (4月2日)今日最佳助攻- Ryan Arcidiacono (4月2日)

賽事心得／TNF 100越野跑 和超馬只有一線之隔

2019-04-03 10:02運動筆記 力奇

分享

我知道「越野」與跑步相關。而「越野」這二個字甚至比「馬拉松」更早出現在我的字典裡。高中時，學校每年舉辦越野賽跑，在我高二的時候還曾拿過全校第12名呢！※：竹縣內思高工獨有的文化之一，雖名為越野賽跑，但實際同一般的公路賽跑，距離為4.8km。當時我用洪荒之力拿下全校12名，但由於沒有運動習慣，到達終點後一度暈眩，當天就發燒了。

以前，大概一年會跑飛鳳山一次。（圖片來源：力奇）

出了社會後，我仍然記得母校的越野賽跑，我自認為短跑不太行，但是我可以跑長距離，即便當時沒有運動習慣，我還是會趁著心血來潮時爬上飛鳳山，在樹根盤繞的山徑、踩著泥濘，登上這台灣小百岳之一的「中坑山」，算是享受了越野與運動的樂趣了(爬非常久就是了)。運動是我的生活方式2012年的某天清晨，在我輾轉難眠之時，想起高中的越野賽跑，我掀開'燒呼呼'的棉被，短褲短袖出去跑步...從每週常日一次，週末一次，慢慢開始有了運動的習慣；至今，完成了70場全馬，並養成每天跑步的習慣，對我來說「運動是種生活方式」，我用跑步記錄每一天，「有跑步」讓我覺得滿足且規律。

跑步的開始，如同打開寶箱。（圖片來源：力奇）

我總覺得每當提起腳步開始跑步的那刻，如同開始冒險一般，在跑步中探索許多的未知，成績、速度、風景、心理、跑友...總讓我如獲至寶，像是開啟寶箱般，一開再開。

登上宇老前我最喜歡的一景。（圖片來源：力奇）

記得有次自主練習，決定跑上尖石的後山-宇老(海拔1450m)，由於前一天下雨，因此上至半山腰時，就感覺穿梭在雲朵間，往遠處看，會看到雲海間的山頭，道路有如同龍捲風般捲的雲霧...據說這叫「出大景」，可遇不可求。來去越野好不好？『我們去爬飛鳳山好不好？』過年前我詢問跑友。從開始跑步後，不知覺間完成70場全馬，還沒跑步以前，要上飛鳳山需要帶足裝備(登山杖、乾糧...)，騎車到登山口，最後還得花上半天的時間，才能到達飛鳳山涼亭，但是「現 在 不 用！」。我們從竹東出發，5km後到達登山口牌樓，上山前遇到全副武裝的山友，背心短褲的我們更顯得突兀。『你們是跑步跑到沒地方跑了嗎？』山友開玩笑的和我們打招呼。

複雜的地形是越野的樂趣（圖片來源：力奇）

登山口在個很偏僻的地方，如果沒人帶一定找不到。輪胎堆砌成的樓梯、不到一個跑道的路寬、盤旋的樹根...相較需要登山杖輔助的山友，我們就真的就是「咚 咚 咚」的到了半山腰(可以觀看到101的地方)。

登山的樂趣其中之一就是...找三角點（圖片來源：力奇）

越野與跑步不同，最大的差別是越野總需要判斷，而跑步大多依賴直覺，像是奔跑在不規則放射狀的樹枝、向上爬時要穩住重量而一掌巴到螞蟻、不知不覺間的霧氣與寒冷、樹葉間透出的山景，原來我們已經爬很高了。我上次這樣接近自然這樣越野是多久前？因此，趁著完成東南西北超馬中的「東(冬山河超馬)」餘韻後，我決定報名了另一場四喜「北(TNF100)」。

你的強超過你的想像TNF 100 野練班說「超馬和越野跑只有一線之隔」，因為，在喜愛跑步後，往往跑著跑著就超過全馬的距離了，因此，可以在這熱度時順勢嘗試「越野」，並且透過有效率訓練，提升強度，當個「越野跑者」。如同跑初馬時ㄧ樣，我還是在沒有做足準備下報名了「TNF100」，就練教練都笑說『你好大的膽子啊^^！』但是，我始終覺得，「30km要跑6小時就報名了初馬」、「12小時賽只完成90km就報名了100km」一樣，我覺得這都是種探索，是人生必須去體驗的旅程。

一起 Never Stop Exploring！（圖片來源：Fatty）

問我『擔不擔心跑不完？』記得有次和崑鵬哥擔任配速員時，大家想知道成為「台灣最強阿北」的心法...。他說：『你身體的強悍，絕對超過你的想像！』

後記

舉起雙臂穿過終點拱門後，我才覺得又是新的開始。不會忘記，2012年那個輾轉難眠的某日清晨，不會忘記初馬當時那最倦怠最煎熬的 30km；會記得，每一次每一次怎麼痛苦都要跑完，立志天天跑，立志破PB...還有更多夢想得完成，要跑更長、更遠，然後更精彩。

穿過終點又是新的開始（圖片來源：2018冬山河超級馬拉松）

穿過終點拱門，喘息後又是新的開始...做好完全準備或是都沒有準備，這都沒有關係...我想，最難的，其實就只是跨出那一步。

大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

賽事心得／Xterra Taiwan越野跑 痠痛會去、回憶永存

2019-04-03 10:12

賽事心得／Xterra Taiwan越野跑 徜徉純天然山徑之中

2019-04-03 09:55

賽事心得／追風媽祖路跑 為畢業而跑

2019-04-03 09:47

賽事心得／名古屋女子馬拉松 終於完成夢幻賽事

2019-04-02 13:49

賽事心得／萬金石馬拉松 人生二馬破不了四

2019-04-02 13:00

賽事心得／鹿野馬拉松 小犬添丁的初馬

2019-04-02 10:56

賽事心得／海風馬拉松 棄賽須要很大的勇氣

2019-04-02 10:48

跑步知識 ／四格漫畫：PB靈龜

2019-04-02 10:41

曾廷瑋五千破大會紀錄 下一步直指全大運

2019-04-02 10:38

田徑好手齊聚大專盃 全力拚搏四月底全大運

2019-04-02 10:26

賽事心得／海風馬拉松 逆風之下凸一下

2019-04-02 09:52

日本人跑遍台灣／海風馬拉松 逆風很大、能不能拿總排？

2019-04-02 09:44

帶小比旅跑台灣／鹿野馬拉松 跑在武陵綠色隧道

2019-04-01 09:39

賽事心得／基隆市市長盃馬拉松 雨中漫步五分山

2019-04-01 09:31

2019 XTERRA墾丁越野跑 醫護鐵人全紀錄

2019-04-01 09:19

賽事心得／東京馬後記 皇居跑步初體驗

2019-03-31 20:33

賽事心得／神岡馬場雨神同行 不畏天候健跑友情

2019-03-31 19:21

賽事心得／第一次的無錫馬 破PB一切都值得了

2019-03-31 19:10

賽事心得／初海外馬 首爾馬拉松的BQ Pacer

2019-03-31 18:53

賽事心得／富士山＆首爾馬 女兒陪跑牽繫著「跟隨」

2019-03-31 18:41

推廣關廟旺萊 大亞旺萊馬拉松周日開跑

2019-03-30 19:44

賽事介紹／緬甸蒲甘千佛塔馬拉松 探尋四百萬寶塔城

2019-03-30 06:00

賽事心得／萬金石馬挑戰SUB3 一路上都沒有放棄

2019-03-30 06:00

賽事心得／初次226 超級鐵人賽

2019-03-30 06:00

賽事心得／一段刻骨銘心的愛 我的初超鐵226

2019-03-30 06:00

跑步知識／讓每一次訓練 都像是一趟旅行

2019-03-29 06:00

路跑賽事報名新玩法 三波活動等您來搶報

2019-03-29 06:00

賽事心得／東北風土馬拉松 來場歡樂的美食Party吧！

2019-03-29 06:00

賽事心得／名古屋女子馬拉松 人是防水的！

2019-03-29 06:00

賽事心得／萬金石馬拉松 SUB430 雪恥回收車成功

2019-03-29 06:00

101垂直馬拉松29日報名 首度優惠親友上觀景台

2019-03-28 19:45

賽事心得／ZEPRO Run 新竹場 是否有人關心過志工呢？

2019-03-28 10:13

賽事心得／神岡馬拉松 笑著跑完就可以笑著收下分組第一

2019-03-28 10:04

賽事心得／女子路跑嘉年華 隨便跑都破？

2019-03-28 09:47
看更多

熱門文章

日職／王柏融全場4支1 火腿1：3不敵樂天

2019-04-02 18:45

大馬羽賽／新戰袍加身 戴資穎旋風晉級

2019-04-02 19:11

世界盃男籃／怪物新人威廉森 美國隊有意徵召

2019-04-02 12:33

NBA／深受綠衫軍愛戴 韋德獲贈冠軍地板驚喜

2019-04-02 13:20

NBA／開女兒愚人節玩笑 綠衫軍教頭遭報應

2019-04-02 16:36

日職／王柏融大雪中4支1 樂天宋家豪未出場

2019-04-02 18:46

NBA／格林本季新高29分 暴龍隊史六度分區封王

2019-04-02 11:24

NBA／酸裁判「MVP」勇士3球員挨罰232萬元

2019-04-03 08:48

NBA／綠衫軍先禮後兵 韋德TD花園最終戰吞敗

2019-04-02 10:29

大馬羽賽／台混雙出師不利 戴資穎搶勝

2019-04-02 14:43

NBA／曾重用林書豪 籃網教頭亞特金森傳獲續約

2019-04-02 14:09

日職／10天4球場1387公里 王柏融的遠征挑戰

2019-04-02 10:44

NBA／最佳新秀誰屬 西蒙斯投給唐西奇

2019-04-02 10:40

CBA／廣廈季後賽求扳平 恐成林志傑最終戰

2019-04-02 19:34

中職／猿隊墊底非缺大王 洋投、牛棚不穩是主因

2019-04-03 07:00

MLB／安都哈右肩關節唇撕裂 最慘可能整季報銷

2019-04-02 11:58

NBA／2019一場未打 灰狼柯文頓動刀

2019-04-02 15:15

前國手控體育署 20年來欠國光獎金近2.8億元

2019-04-02 15:03

遽變中的美國職棒 老將生存越來越困難

2019-04-03 07:00

NBA／遭公鹿末節擊潰 籃網季後賽路步步驚心

2019-04-02 12:50

日職／體驗打「雪球」！ 王柏融連三場敲安

2019-04-03 00:09

日職／巨人主場擊垮阪神 陽岱鋼本季打點開張

2019-04-02 20:16

中職／史博威被悍將打爆 朱育賢雙響砲白忙了

2019-04-02 22:20

NBA／輸球馬上滑手機 魔術後衛關心對手戰況

2019-04-02 18:12

MLB／海斯6.1局無安打被拉下 金鶯牛棚險砸鍋

2019-04-02 11:28

中職／艾銳克接替人選來了 里迪披上兄弟球衣

2019-04-02 19:17

因禁賽全運會獎牌獎金遭追回 莊佳佳：據理力爭

2019-04-02 13:49

中職／史博威「失速」 猿跌谷底

2019-04-03 00:06

日職／「平成怪物」續戰「令和」 松坂拚200勝

2019-04-02 16:14

MLB／今日戰績表 普萊斯也擋不住紅襪3連敗

2019-04-02 16:07

曼陀羅計畫表 一張九宮格表締造大谷的奇蹟

2019-04-03 07:00

NBA／末節轟垮灰狼 拓荒者重回西區第3

2019-04-02 15:00

NCAA╱杜克、北卡都回家 最後4強新血爭鋒！

2019-04-02 16:31

MLB／國民球迷由愛生恨 惡搞哈波球衣趣味十足

2019-04-02 17:00

MLB／7局12K平個人新高 克里文格不滿意球速

2019-04-02 12:33

MLB／勇士提前續約8年 亞古納成最年輕億元男

2019-04-03 08:21

大馬羽賽／拋保后壓力 小戴輕鬆過首輪

2019-04-03 00:11

NBA／控波爾辛吉斯性侵 女子曾要脅尼克調解

2019-04-02 13:55

日職／陳冠宇登錄羅德一軍 台將新球季第5人

2019-04-02 15:37

日職／受隊友失誤影響 陳冠宇初登板失兩分

2019-04-02 20:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top