賽事心得／再戰萬金石 讓陰影變PB

2019-04-03 06:00 運動筆記 卡斯



賽前幾天，太太問我萬金石當天要穿哪一件跑衣上場？我回答：「Fast42賽服吧！」因為一直覺得欠Fast 42還有我自己一場真正的驗收吧！

這件賽服對我們Fast42每個成員都有非凡的意義與責任。(圖片提供:運動標籤)

算算時間，從2015接觸第一場全馬開始，雖然那是一場抽筋抽了15公里以上的「深刻」初馬，但隨後慢慢的訓練與摸索，從漫無目的的跑到認識課表的跑，從100公里的月跑量慢慢到了2、3百甚至月跑500公里的感覺，成績也從4小時46分的初馬，一步步從破四、3:45、3:30慢慢的成長，一直到2017台北馬，我用了3小時16分拿下目前的PB。

全馬的個人PB已經停滯一年多了。(圖片提供:LucasWu)

沒有疑問的，當時一定想著，就這樣訓練下去，在三個月後，也就是期待已久的2018萬金石，再讓自己成績向上推一把！但事與願違，台北馬後的膝蓋傷打亂自己所有的訓練計畫。沒意外的，在這樣情況下，我跑出一個很「難忘」的萬金石初體驗（2018萬金石心得）。當下我告訴自己，明年！我一定要再回來雪恥！

說是想報仇，但這場的震撼確實消減不少的信心，更開啟了我起起伏伏的一年。萬金石這一跤摔後，雖然沒有停止跑步，但一切卻變得很不一樣，開始覺得跑起來感覺不如以前般順暢，訓練的過程變得較以前辛苦好幾倍，自信固然也受到很大的影響，所以別說是平反，就連狀況是否可以恢復到2017台北馬時個人最佳的狀態都成了不敢想像的目標。

去年的萬金石後半段，疲憊跑不起來、豔陽高照、溫度升高，每一步都成為可怕的夢魘。(圖片提供:汪汪)

我想是老天的眷顧，讓我遇見了fast 42。在這樣起起伏伏的狀態下，有一群正向又激勵的夥伴與教練們陪伴我，最後在努力地調整下，在fast42的驗收－2018台北馬，跑出接近自己PB的成績，雖然沒能突破自己最佳，但就像是吐出一整年的怨氣般的完賽，讓自己感動外，更拾回自己不少的信心。

台北馬期間既使低潮、一路上意外不斷，感謝還是讓我安全回到終點見教練。(圖片提供:Fatty)

激情的台北馬結束後，除了身體的休息外，也讓自己的心理狀態沈澱一下，想想這一整年來所謂「低潮中」的自己。「卡斯，大家都很擔心你。」這句話大概是這一年來聽到最多周邊夥伴給我的話。說到底，傷也好了、也沒什麼其他問題、也按表操課，但進度似乎就是不如預期。原本沒多想的自己，隨著大家的關心、以及種種不明狀況加以聯想，自己也莫名的擔心起來。

「馬拉松，有時比的是內心的東西。」我覺得有些鼓勵的話語，是需要自己經歷過一些事才能夠感受其中的含意。這句由NRC總教練史哥寫在台北馬前一晚給我的話，老實說，當下的我似乎沒有真正感受史哥想提醒我的事。而一直到台北馬的結束，沈澱後的自己再度站上訓練之道上，我才慢慢感受真正的問題原來出自在自己的心態。

謝謝所有夥伴教練陪我度過低潮期。(圖片提供:LucasWu)

「我覺得你沒有跑得不好。」既使史哥在我每一次訓練後總是這樣鼓勵我，但我自己總是把焦點放在沒有完整執行課表內容而感到灰心，覺得自己努力了卻換不到應有的效果、甚至跟過去的自己相比，然後又本末導致的，將課表的內容來加強去彌補自己那份灰心，當然換來的只是越跑越糟、失落越大，甚至讓自己身體的疲勞感更加深而已。最後就會給自己很多可能跑不好的理由，或許是天氣不對、或許節奏亂了、或許只要超過這個配速我就會爆掉、或許今天跑太少了、很多的或許，其實就只是沒有去好好面對現階段的自己以及被數據困住的我而已。

感謝太太，總是騎著車陪著我當補給，陪我度過一次又一次的訓練。(圖片提供:LucasWu)

所以面對這次的萬金石訓練，除了先放下自己原本設定的那些目標，也放下那些無謂的執著，好好專注在用良好的身體狀態去完成質量課表，以及利用每個恢復跑的機會去感受身體狀況，也讓自己在這個訓練期間的兩場半馬都跑出突破過去的成績，一點一滴重新建立自己的信心。更感謝這訓練過程中，史哥給予我訓練的建議與鼓勵，還有每一個陪我一起訓練和激勵我的好夥伴們。

一樣停擺很久的半馬紀錄，也終於在2019的第一場賽事中突破，給自己一個好的開始。(圖片提供:尋寶網)

雖然這次用了轉變的心態完成了這個訓練週期，但其實自己心裡知道，真正的要突破自己、重新建立自己跑步的信心，是跑好這次的萬金石。而這個「跑好」並不是要跑出什麼成績，而是跑出怎樣的內容。每個問我「這次萬金石目標跑多少？」這次我不再回答幾小時幾分。而是「盡全力跑，能多好就多好。」

過年期間也要執行課表，好在全台都有Fast42夥伴的身影，陪我一起。(圖片提供:Lucas Wu)

萬金石比賽的這一天。原本下雨的天氣跟著天轉亮一起停了。厚厚的雲層擋住了太陽讓氣溫停在舒服的狀態，這就是個很完美的馬拉松氣候。很巧的，我跟去年停在幾乎一樣的停車位，不一樣的是這長長的會場之路上我沒有一個人，巧遇當時fast 42最常一起訓練的NRC Pacer Jack，更感謝因為他的幫忙，讓我很快的可以寄物、熱身、上完廁所，並很準時的站在起跑區，準備迎接這場未知但很期待的42.195公里。

這次的萬金石好在有Jack，不只讓我賽前快速準備好，還有比賽後段給我的加油。(圖片提供:LucasWu)

6:30很準時的起跑了！這次嚴格把關的分區起跑，被分配在B區的我本來很擔心可能被人群擋著的困境好在沒有發生，雖然可能因熱身不夠速度不太穩，但依然用順暢的速度跑在隧道內，並碰到被安排在A區起跑的太太給我的加油（為什麼她可以A區！），隨著距離，自己的速度也慢慢越來越快，甚至高出我原本預估的速度，但心裡想，別像過去被數據給影響到自己的節奏，也不是第一次跑馬拉松，如果身體跑得順，就相信這個感覺並維持下去，所以沒有多看手錶的穩穩跑下去。

很快地上了萬金石的重頭戲獅頭山，但有跑過萬金石的都知道，可怕的不是體力還很充沛的去程，而是到時已經疲憊不已的回程。老實說，再一次跑在萬金石賽道，才發現自己去年留下的陰影還挺深的，這樣一路到這，腦袋都回憶起去年的情境，既使知道多想無益，但就是湧出種種的熟悉感。在下了獅頭山後，當時非常專注在跑步的節奏上，依然明顯聽到路邊非常熱血的加油聲，當心想「這一家人也太熱血了吧！」突然聽到很熟悉的一聲「卡斯！加油！」驚訝的我一轉頭，才發現是教練史哥！雖然動作上，我只簡單手舉起回應，但其實激動的心裡是想著，「這次我不能再讓史哥等那麼久了！」

去年就在這，被330列車刷過去後，也很不爭氣的當了步兵。(圖片提供:Ziv)

跑者知道，既使賽道風景再優美，還是難蓋過拼命跑馬的厭世感啊！所以最優美的風景其實是找到跟你速度相當的跑者XD。這時又想起去年就是在這裡認識凱閔哥，當時我們一起共跑了一大半，還小聊幾句來放鬆心情，但今年已經變成接近破三好實力的他，我己經跟不上了！(淚，這邊幫他分享他的差點破三的神人我朋友心得）。但這次我有注意到一位身穿像是紐約馬背心的大哥，雖然感覺年紀比我大不少，但速度非常穩健，雖然我們沒講任何一句話，但我們就一直在彼此的前前後後，於是我也就一直以這位紐約馬大哥為目標速度跑著。

感謝邱天化邱大哥一路上對我的激勵，希望自己到了這個歲數還可以跟他跑的一樣好。(圖片提供:運動筆記)

在看到印帝等菁英選手的折返後，也遇到一起打拼的fast42好夥伴們與朋友們，幫他們加油的同時，也是幫自己加油，更是一種暫時移轉痛苦注意力的方法。所以很快的，我也到了折返點準備回程，也就是迎接真正的萬金石馬拉松了！記得去年一過了折返點覺得身體狀況不錯就開始加速，殊不知就是因為這樣，回程的痛苦加上豔陽高照，不到十公里就擊倒了我。所以這次告訴自己既使身體狀況不錯還是要Hold住，怎樣也是到過了獅頭山後再說。才說到這，萬金石的特產「逆風」也就吹起了！這時想著「跟跑不可恥！」，既使配速降個幾秒，但為自己後段多留點體力絕對是明智的跑法，而有同樣想法的跑者好像不少，於是大概加我5~6為跑者形成了一個小集團破風前進。

回程加入集團來抵擋逆風，感謝好友貢丸，既使藏在集團中，依然神射手捕捉。(圖片提供:運動筆記)

感謝這個小集團，從過了折返點不久後帶著我一路度過長長的逆風段來到獅頭山下，但集團也到了獅頭山下後開始慢慢瓦解！跑在準備上山的路上，我又變回獨自一人。而這時去年的陰影立馬湧現，是的！因為去年壓倒駱駝的最後一根稻草就在這裡，那時早已體力耗盡狂掉速的我，一過完小路看到那綿綿不斷的緩坡時，我就停下了腳步成了步兵了，之後的7公里我幾乎再也跑不起來，就這樣走走停停的狼狽回終點。今年的這時候，我告訴我自己，「要一掃陰影就要靠自己突破！」依然抱著不要心急，找到上坡的節奏，既使降點速也沒關係，雖然這過了35公里後的上坡，跑起來真的痛苦，加上旁邊開始有跑者停下跑步的節奏而走起路來，這種身心都產生的低氣壓只能靠自己雙腳跑起來振奮自己，告訴自己「我可以的！」。畢竟，我有發現我目前的時間是可以跑出好成績的呀！所以卡斯！你一定要撐住！

再次跑在去年壓垮我的獅頭山，雖跑的痛苦，但至少今年結果不一樣了。(圖片提供:萬金石辛苦志工)

順利了下了山後，剛剛的小集團成員都不知散落何處，但一大驚喜是，我與那位紐約馬大哥竟然還是跑在一起呀！當下真的很想跟他道謝這一路的激勵，但剛剛上上下下的過程真的耗掉不少體力，也讓腳有很明顯的僵硬感，知道還剩五公里左右的距離，我們都必須專注的完成最後這一段路。去年這段路幾乎都是用走的，今年用跑的才知道原來這段路跑起來如此艱辛。其實下山後，我開始將保留的體力釋放加速想要最後拼一波，但以為正在加速的自己，手錶每公里的報速提醒卻無情地告訴我，我不只沒有加速還慢慢的再掉速。雖然如此，但就剩這一段路了怎麼能喪志！

去年後段都用走的，今年用跑的才知道這段路多艱辛。(圖片提供:Ken)

終於我看到隧道口，這意味著，只要我撐完這隧道就可以迎接我的新PB了！所以既使真的好想停下來走路的我，進了隧道我用我能擠出的力氣全開了！雖是說全開，但發現速度依然是慢慢再掉，雖然有點失落，但想起去年在這隧道，我也知道就剩最後這1公里多，但怎樣都跑不起來的無力感。想到這就覺得「這就是一種自我突破了！享受這一切就對了！」出了隧道，看到攝影師鳥哥、fast42夥伴匡寓哥，雖然無法回應他們的加油，但腳步確實被他們的加油給再度喚起，配合緩下坡的助力，將最後的力完全釋放衝進終點！

身體很奇妙，當你知道終點就在前了，身體就會莫名產生力量往前衝。(圖片提供:運動筆記)

3:13:50

答應突破去年的自己，我做到了。我也拿下停擺一年多的新個人PB。最重要的是這毫無保留的42.195公里。於是原本趴在欄杆的我轉身向這個賽道，還有自己深深一鞠躬，謝謝萬金石、謝謝自己。這時我也看到在對向路邊那熟悉的身影向我招手－史哥。「史哥，我突破了！」簡短一句話，有我深深的感謝！史哥對我舉起他的大拇指，也是簡單一個動作，但對我來說還是無法言語的大感動！

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身為Fast42的驕傲，繼續將大旗揮灑至各處。(圖片提供:LucasWu)

「珍惜跑步的日子。跟著心跑」。賽後，史哥給我的話。經過這段時間的自己，看到這句話更有著無比的感觸。雖然一直以來，我都覺得跑步是一項不簡單的運動，雖然到了現在，覺得自己依然跑得不夠好，但我卻敢說「我是一個真心熱愛跑步的人。」因為不管自己處在什麼樣的狀態，高潮也好、低潮也好，我都在學習跑步帶給我的課題與挑戰，並享受這每一種收穫。雖然一直嚷嚷萬金石後我要大休、耍廢。但心底的那聲音是，我已經開始期待下個訓練的開始、下一段因為跑步而成長的自己。

我常常說的佛系跑者我太太，其實這部份就是我要跟他多學習的(圖片提供:LucasWu)

很巧地發現，去年與今年的對比，一樣的位置、甚至幾乎一致的動作。(圖片提供:運動筆記)