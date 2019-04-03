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賽事心得／Xterra Taiwan越野跑 徜徉純天然山徑之中

2019-04-03 09:55運動筆記 王慶瑞

Xterra 是「越野鐵人三項」的指標性品牌活動，今年是第三次舉辦並且是亞洲錦標賽等級，吸引了許多國內外的鐵人好手前來較勁。跑步是大眾最容易接觸的運動，大會配合墾丁特殊的地形地貌，特別規劃了26km、10km及5km的越野跑賽事讓喜歡挑戰自我的朋友有另一個不同的選擇。https://youtu.be/T9dSQ4a2Rlw

大會報到處設在墾丁青年活動中心，是個以「閩南式建築」為主體的特色住宿地點，入住在古色古香的四合院中，處處都是拍照的好地方，非常適合一群好朋友相揪，廣大的中庭還可以互相串門子玩樂。

越野跑場地則拉拔到3km外的六福山莊會場，當中有貼心的準備兩地接駁車方便選手往返。

這是我首次參加越野跑活動，網路上搜尋曾參與活動的眾跑者風評，Xterra雖然是2017年首次引進台灣舉辦，但各方面的評價卻是「讚」聲不斷，包含賽道風景、可跑性、難度、補給、醫療、紀念品…等，也特別感謝運動筆記舉辦贈票活動，讓我可以體驗Xterra國際賽事的魅力！

大會開跑時間設定在09:00，就是一整個可以睡到飽、不疾不徐吃完早餐並且整理裝備後，再從容地到達六福山莊越野跑會場的一個節奏阿！

Xterra雖然是國際的賽事活動，但在台灣可能是尚在推廣且3個距離組別的報名名額只限制600人參與，因此大會的場地顯得熱鬧但不壅擠，報到及寄物的過程都非常快速順利。主廣場搭配輕鬆的音樂，墾丁特有的溫暖的太陽及舒服的落山風，更顯得這個賽事的歡樂性。

這次選擇26km的賽事組別，看了官方資料總爬升1098m，石牛溪河床→上坡往赤牛嶺→赤牛嶺下坡往門馬羅山→良巒溪河床→上坡回赤牛嶺→下坡至石牛溪河床→六福山莊會場，關門時間15:00。基本上我對於此次的路線跟爬坡高度沒有太大的概念，心想爬了許多百岳及路跑活動的我應該可以輕鬆勝任，孰不知事情永遠都不是想像中的這麼容易。

早上9點準時開跑，一開始進入平緩山徑，因為路小人多，因此前1km的路段是稍緩步跑，就當作是熱身運動

接著進入石牛溪的河床，河床佈滿鵝卵石、砂礫及大片裸岩的地形，也因為跑道於此處變開闊，許多跑者都於此時加速前進，接下來進入本賽事的上坡路線，雖然不陡，但真的要跑起來還是會讓人心臟爆錶，不過大會安排補給貼心，每隔2～3km就會有一個補給站，舒緩跑者渴望水分的心，加上補給站熱情的志工總是不停精神喊話「加油、加油，快到了加油、加油！」，讓我只能用最熱情的微笑強迫自己不要停下來繼續奔跑！

從赤牛嶺到門馬羅山草原這段路程，可以說是大會風景最美的地方，很可惜拍照技術不佳，不然應該可以拍出許多動人的畫面！整段路大多跑在陵線上，可以眺望遠方山嵐海景，搭配墾丁特有的草原風光加上強勁的落山風，「風吹草低見牛屎」是其最好的形容詞，對，沒錯就是牛屎，墾丁因為有農畜放牧，所以賽道是貫穿這些牛羊的生活作息路線，一個不小心就會踩到天然的肥料阿！

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跑完了草原，接下來就是漫長的良巒溪河床，相信河床路段應該是枯燥無味充滿與自己對話的一段路程，進行到此時已經跑3個多小時，大中午天氣炎熱，河床大多無遮蔽，簡直是用燒烤來形容這段路線，還好今天風大，至少可以吹走沿途因日曬炎熱的不舒服感！

再度回到赤牛嶺，最關心的不外乎是還剩下多少距離，問了補給站的志工，估算了一下應該不到5km，此時腳已經開始酸麻，看來平常的練習還是很重要的，但為了完賽不被關門的使命感，只能小碎步加速前進，很快的又回到石牛溪河床。

距離大會終點拱門越來越近，心情且越來越愉悅。衝線、衝線、衝線，就用速度完成今日的任務吧！

墾丁的賽道幾乎都是純天然的山徑，穿梭在墾丁國家公園中平常絕對沒有機會造訪的地方，搭配美麗的風景，值得明年再度探訪！

#運動筆記 #墾丁青年活動中心 #Xterra Taiwan #361越野跑鞋 

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