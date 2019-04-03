賽事心得／Xterra Taiwan越野跑 痠痛會去、回憶永存

2019-04-03 10:12 運動筆記 張小樹



前言

去年宴慶學長邀請參加XTERRA台中訓練營。體驗後覺得越野跑，能看到風景而且也不用配速限制，感覺放鬆自我，加上這次有台中三大戶外賽狂人經驗分享(陳仲仁/劉治昀/江宴慶)，看著專業選手跑著每一步及動作解析，當日活動受益良多。

年初時，安排上半季賽事活動，看到學長分享XTERRA亞洲墾丁越野賽，於是安排進普悠瑪113賽前耐熱訓練。報名完後，團員莎姊極力推薦這場，他要參加這次的越野三鐵，目標是夏威夷!!看得我膽顫心驚，尤其是訓練方式。(上次看他騎完車的樣子就像這樣)

(圖片-來源網路)訓練計畫

說起來，課表是照113課表練習，只是周末有氧跑安排在公老坪，目的在於提升肌力及下上坡能力。一週跑量約30-50KM區間。

比賽前

預計當天早上從台中出發，沒有過夜是考量到住宿費+前一天女友跟我都要訓練，所以當天05:00出發，預計08:40抵達。當天08:20就抵達，給我充裕時間準備及四處聊天。被團員杰哥跟哈吉問，你怎麼感覺像是要要來玩的？(我心裡想:難道是來打架?!)起跑點時，答應女友，3小時內回來。

看到雷麗莎時，腦中閃過教練說的，雷麗莎爸爸是奧運選手，趕緊搜尋奧運選手身影並留影

出發前大家合影，我記得XTERRA手勢是這樣啊!!難道我記錯了？大家真的很配合我...

比賽中

出發後，前面配速加快趕緊超越其他人，因為進入山徑就很難超過，前面如果是美女，倒是可以有髮香可聞，如果是長年不洗頭的男生，我想.....這場感覺會很差。到了3K爬坡時，遇到雷麗莎，看著她 酷酷嫂，問了她是不是感冒，她說:對!(心想我再兩週就要比賽，如果感冒就前功盡棄)，此時想過也過不去，只能等待時機超越，於是放慢腳步欣賞美景。

途中遇到宴慶學長叮囑我:記得保留體力，我大聲說好!經過灌木林，看到地上橫倒的木頭，於是跳過第一個，來不急跳第二個，只好撲街，心裡想...真是'該小'(台語)只好拍一拍身子繼續跑。

在不知何處，我已忘記是來比賽的，天與海，狂風吹來，讓我情不自禁展開雙臂，像隻鳥兒自在飛翔。回到終點時，杰哥說:看你跑到折返時，看時間1小時50分，我都快崩潰了.....((我?!哪來的折返阿!是一半吧!

雷麗莎還在我後面，看著時間過去快一半，我卻還沒跑一半，此刻才發現，玩過頭了。

途中遇到崔毅軍前輩，爬坡被海放好幾次，幸好後段是河床，可以跑4:30，才避免看海(俗稱:海放)

就在這遇到崔前輩，終於看到平坦路面，不再是石頭跟泥巴

搞怪中.......

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到所羅門山時，遇到秀卿姐，她說前面還有M25，叫我盡力跑，但我心都在欣賞風景，只能嗯嗯嗯的含糊答應。

持續搞怪中..........

時間過了一半，我卻還沒跑一半時，我心裡都涼半截，很怕超過三個小時，所幸中後段是河床時，配速可以維持在4:20-4:40區間，最後5K，右後小腿有點抽筋，換左邊抽筋，然後換右前脛骨抽筋，忽然想起一句話，(您的心有多強，肉體就有多強)。於是提起胸膛，持續趕路。

最後真的搞怪不出來，深怕回去被修理阿.......心得

第一次越野賽，就這樣被我玩賽，途中的美景，遇到的每個人，都讓我難以忘懷。雖然崔前輩說很可惜，去年M25你這樣就能分一，但我覺得分組不是目標，而是心靈的充實才是本次重點，過去兩天了，遇到的每一件人事物讓我深受感動，這種感覺就像初馬一樣，尤其是肌肉的痠痛，初馬過去五年了，沒有一次比賽能夠讓我下樓梯像殘障，而且這次我準備普悠瑪113，肌力跟成績都達到我設定目標，所以這次越野賽不僅僅是心靈上的提升，連肉體也跟著強化了!!

雖然累到頭都歪了，但是看到大家很開心啊!!只是克里斯/莎姊/聰哥/雅盛放生我，我好悲傷!!

第一次越野賽，給自己87分，從頭玩到尾，途中看到有妹子就聊天，不知浪費多少時間去......

看到大家吃飯，我沒胃口，只好拍照。回來發現中暑，應該是沒有立刻換衣服導致。

感謝專程來加油的杰哥/哈吉/小鈺

最感謝女友大人，一早開車載我，回去也開車載我，重點支持我運動。

放鬆三天恢復，準備4天連假，練到壞掉!!