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賽事心得／追風媽祖路跑 為畢業而跑

2019-04-03 09:47運動筆記 蝦米丫嘉

鳳凰即將花開，離情就要依依，畢業的季節快到了，畢業前跑一場路跑，似乎已經成了傳統，當然今年也不例外，從去年十二月開始規劃，地點的選擇以縣內為主，家長才方便接送；時間大約在四五月間，天氣才不至於太熱；距離約10ｋ左右，學生程度才能完賽，綜合以上因素，選擇了這場追風媽祖路跑，為「畢業」而跑。

凌晨五點半，與起點終點合影

共襄盛舉

　　

原本只給畢業生報名，有家長也希望共襄盛舉，和小孩一起跑，學弟學妹也想和哥哥姐姐一起跑，或體驗休閒組，更有全家一起參加挑戰健跑組，團報了三十幾位，以這個不山不市的學校來說，可以是相當龐大的陣容。

學生、家長、老師、職員、及校長一起合影

 

推坑成功

畢業生當中有一半的人參加過路跑，本身也是愛好跑步的孩子，有一半的人未參加過，對運動有點排斥，於是半推半就、半哄半騙的推坑成功。不跑不會怎樣，但跑過了就會不一樣，既然報名了就要完賽，當然完賽也不能太難看，最起碼要在時限內完賽，兩小時跑10公里，看似簡單，但對很擅長運動，或排斥跑步的人是一件不容易的事。

短距離低強度

首先從1公里開始練習，以自己的速度跑，不要快，約七分到七分半的速度，跑操場5圈，大部分的學生都會愈跑愈快，最後就暴掉。剛開始很新鮮，每天期待跑步練習，一個星期後覺得無聊，找很多理由不跑步，再過一個星期開始厭倦，後悔報名路跑比賽。放棄只需一秒，會花更多時間來後悔，偶爾還要穿插間歇或衝剌，最後還是覺得慢慢跑步1k最輕鬆。

比賽前一週，跑出校園，跑進社區，模擬比賽的場景及高低起伏的賽道，有人覺的很新鮮，在馬路上跑步，一下子就往前衝，提醒小朋友不要快不要快，果然沒多久有人就上氣不接下氣，停下來當步兵；但還是有人能用跑的跑完，跑完後臉不紅氣不喘。

心情三溫暖

比賽前三天，氣象報導東北季風增強，加上冷氣團南下，華南雲雨區東移，水氣增加，週六週日降雨機率高，有點擔心要在雨中比賽，週五晚上真的下雨，週六早上也有零星的降雨，到下午天氣轉晴，再看看氣象預報，只是微冷多雲時晴，適合跑步的天氣。

對面山頭

當天四點起床，五點多來到會場，溫度有點低，工作人員正忙著準備，天色漸漸變亮，跑者也陸陸續續到來，六點三十分半馬人員先行出發，先在舞臺的左側拍個團體照，往山的那邊望過去，山頭上的風車應該是好望角，等等我們會爬山對面那個山頭，畢業跑者聽到之後冷冷的一笑，我想這是出發前的笑容。

為畢業而跑

七點一到，10k健跑組出發，沿著119縣道，過了西湖溪，先在鄉間小路中跑步，映入眼簾的是稻田、菜園等農村的景象。

10ｋ健跑組起跑盛況

鐵支火車

過了西濱快速道路，景色轉變成丘陵草原，順著火車鐵軌南下，跑在鐵支火車旁別有一番滋味；接著是蜿蜒的步道直上青雲，只看見跑者停下步伐，自動改成步兵模式。

跑在鐵路旁，剛好有火車經過

好望角步道

往天堂的地獄路

這條往天堂的地獄路，垂直爬升70公尺，因大家都放慢腳步，想往上衝也不要衝，爬山半山腰回頭一看，遠方的海浪往海岸拍打，海風吹拂，芒草隨風搖曳，風聲、草聲，隱約還可聽到海浪聲，這可能是幻聽吧，才爬一下就有點厭世。

山腰處往海邊看，可看見海天一線及風車群

繼續往上行，偌大的風車在眼前轉動，看起來特別壯觀，葉扇的風切聲，是如此的臨場感。這是好望角特有的景色－風車巨群，真捨不得離開。

山腰處往好望角瞧

崎嶇山路

依依不捨的離開好望角，在崎嶇的山路前進，順著山路慢慢往山下跑，有時急下坡，有時緩下坡，左彎右拐，沒多久來到5k處，前行進入過港隧道，進入之後彷彿進入時空隧道，回想開學初因新鮮感參加比賽，訓練時因辛苦而想打退堂鼓，最後因害怕被關門而加緊練習，隨著跑出隧道，一切都豁然開朗，不是為了贏過別人，只是討厭輸給昨天的我。

過港隧道

逆風前進

通過感應點，別一項挑戰又來到，回程是逆風，跑在鐵支火車的另一側，海風不斷阻擾我回到終點，只要心不放棄，身體就會跟著前進，跑步就是人生，挑戰一項一項接腫而來，在逆風中前進，雖然緩慢，每跑一步，離終點就更進一步；正當身心疲憊時，前方有攝影師出現，擺出帥氣的姿勢。

鐵路旁逆風前進的帥姿，照片來源：攝影師Mango Pan

穿過西濱快速道路下，最後一個補給站沒休息繼續往前，經過3.6k休閒組的折返點，些許的親子組的跑者在散步。

終點的橋，照片來源：攝影師趙小昱

也遇到了家長、學生，一年級的學生本來跟著媽媽在散步，也跟著我跑了起來，過了橋轉個彎就到了，離終點不400公尺，原本以為學生會停了下，不但跟著我，並且和我一起路進終點，真是太感人了。 

終點衝剌的帥姿，照片來源：攝影師finalhome

景色多樣

這次的路線安排的相當不錯，一兩公里景色就變化不一樣：

一、兩公里，鄉間田畝

第三公里，鐵支火車

第四公里，好望角登山步道

五、六公里，崎嶇蜿蜒的山路

七、八公里回到逆風的鐵支火車

九、十公里又回到鄉間田畝。

美麗的風景，照片來源：活動簡章

這次只能參加10k健跑組，下次可以考慮報名21k，有四位半馬的跑者因風景太漂亮，花了四個多才回到終點，主持人還頒發紀念回給跑者，有一位跑了七八十場的路跑，第一次上凸臺，實在太好玩了。 

完成挑戰

休了快三個月，傷後第一個正式路跑比賽，不求什麼成績，只求無傷完賽。學生大多對好望角的步道給打敗，太暗然太銷魂了，五年級的小瀚打破了學生組的pb，整體畢業生比去年慢了16分，不過所有畢業生都有在兩小時完賽，恭喜恭喜。

分享

恭喜畢業生完成了人生的一次挑戰

建議崎嶇蜿蜒的山路可以多派幾位志工引導，只有在重要路口有標示，萬一跑錯了可能會迷路。摸彩的時間太晚，很多人都在會場等待，不過志工們還是很用心，是一場小而美的路跑比賽。

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