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運動筆記【大專盃】田徑好手齊聚出戰 全力拚搏四月底全大運【海風馬拉松】逆風之下凸ㄧ下
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田徑好手齊聚大專盃 全力拚搏四月底全大運

2019-04-02 10:26運動筆記 ChiehYu

為了迎接 4/28-5/1 的年度盛事「全大運」，各校田徑選手把握機會調整狀態，堪稱全大運前哨戰的大專盃於 3/30 和 3/31 周末兩日於臺北田徑場展開激烈競賽。首日中長距比賽中，男甲千五和三千障礙賽由國立體大的溫連忠和洪琳鴻兩位選手摘金，洪琳鴻更是跑出佳績 9 分 42 秒 23，首次闖進百傑名單內，以歷代第 85 名為一個月後的全大運增添信心。

國體大洪琳鴻在男甲三千障礙賽中穩定發揮，寫下個人佳績 9 分 42 秒 23，名列歷代 85 名(圖片來源：建中攝影 CKPC)

率先登場的男甲千五決賽，開賽之初便由來自國體大的溫連忠、清大的林振國與臺師大的陳彥維等三位好手拉開間距、巧妙運用配速策略角逐最終之冠；其中，臺師大新鮮人陳彥維緊跟在後伺機而動，於末圈時開始發動攻勢，最後百米直線衝刺險些追上，所幸有著豐富比賽經驗的溫連忠穩住陣腳、不辜負期待以 4 分 03 秒 14 為國體大斬獲第一面金牌。

中長跑霸主溫連忠不負眾望，替國體大摘下本屆賽事第一面金牌，期許他在全大運有更突破自我的表現。(圖片來源：CHIEH YU)

溫連忠於上周末甫結束的「108 年全國原住民族運動會」，代表北市參加三個項目─八百、千五和五千，均發揮水準之上表現囊括三金，堅強實力不在話下；不過他表示比賽密集，身體趕不及恢復至最佳狀態，無法跑進賽前預期的四分內而稍顯落寞。

以 4 分 03 秒 46 毫秒之差收穫銀牌的陳彥維是 107 年全中運千五決賽冠軍，賽前沒有預設目標，順暢跟好領先集團的步伐是他今天的策略，儘管對於今日表現不甚滿意，他表示會把握全大運前的訓練努力耕耘，屆時再與各路好手奮力一搏。

午後接著女甲千五決賽，本次僅有 4 位選手出賽，分別是臺師大的羅珮慈與黃荷雯、國體大的賴庭萱與黃子潔；鳴槍後由臺師大兩位選手領跑，而連霸兩年的羅珮慈則不失水準以 4 分 51 秒 78 再下一城，她在本次比賽中並無特別調整訓練內容，而談及短期目標除了瞄準全大運外，也期許能推進卡關一年有餘的個人最佳 4 分 38 秒 99，就讓我們拭目以待吧！

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女甲千五決賽是由臺師大對上國體大，學姊羅珮慈拚盡全力守下連霸寶座；學妹黃荷雯也緊跟在後不想輸。(圖片來源：建中攝影 CKPC)

三月中青年盃以 8 分 53 秒 76 寫下近 12 年三千障礙賽的李奇儒今日缺戰，讓原本欲緊跟他腳步的國體大洪琳鴻略顯可惜，在無人領跑下仍以 9 分 42 秒 23 創下個人佳績，更以穩定配速踏進百傑名單內，無疑是為全大運打了一劑強心針；賽後他表示：「剛進國體大時跟不上學長們，近期除調整自我身心外，還有學長們練習時相互鼓勵打氣，為自己漸入佳境的狀態感到欣慰。」

國體大洪琳鴻近期有如倒吃甘蔗般的漸入佳境，為自己打入一劑強心針。(圖片來源：建中攝影 CKPC)

男甲三千障礙賽，各校選手把握每一次競技的機會，也為一個月後的全大運做足準備。(圖片來源：建中攝影 CKPC)

來自輔大的林華倫同樣也寫下個人最佳 9 分 47 秒 24，收穫一面銀牌；有著自我高標要求的他說沒有達到預期，但跨越欄架的技戰術則越加純熟，盡力達成教練賽前的期許。

錯過今天精采絕倫比賽的朋友們別失望，明天(3/31)早上 8 點起還有各式距離的徑賽、田賽，等著你們進場觀賞各校田徑好手們奮力築夢的每一刻。

男甲1500M 決賽

名次姓名學校成績
1溫連忠國立體育大學4 分 03 秒 14
2陳彥維國立臺灣師範大學4 分 03 秒 46
3林振國國立清華大學4 分 05 秒 07
4張宏賓國立屏東大學4 分 12 秒 02
5陳彥霖輔仁大學4 分 14 秒 92

女甲1500M 決賽

名次姓名學校成績
1羅珮慈國立臺灣師範大學4 分 51 秒 78
2黃荷雯國立臺灣師範大學4 分 54 秒 39
3賴庭萱國立體育大學4 分 54 秒 45
4黃子潔國立體育大學5 分 22 秒 62

男甲 3000M 障礙賽

名次姓名學校成績
1洪琳鴻國立體育大學9 分 42 秒 23
2林華倫輔仁大學9 分 47 秒 24
3鄭豪臺北市立大學9 分 50 秒 58
4陳柏翰國立臺灣體育大學9 分 54 秒 19
5劉耀仁國立屏東大學9 分 56 秒 86

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