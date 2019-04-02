曾廷瑋五千破大會紀錄 下一步直指全大運

2019-04-02 10:38 運動筆記 Yingzhen



在 3 月 30 、31 日於臺北田徑場展開為期兩天的「全國大專校院田徑公開賽」，許多選手將這場視為 4/28 ～ 5/1 全大運的前哨戰。今天為賽事第二日，搭上了涼爽的好天氣，女子三千障礙及男子五千項目冠軍分別為陳昭郡與曾廷瑋，其中曾廷瑋更一舉打破大會紀錄，突破個人最佳成績。

男子五千項目決賽於賽事第二天登場（圖片來源：建中攝影 CKPC）

男子五千公尺項目由曾廷瑋無懸念奪冠，更以 15 分 07 秒 38 打破大會紀錄，歷代從第 56 位推升至第 40 位。賽前熱身狀況不錯的他期望自己能達到每圈配速 72 秒，賽中前三公里配速穩定，雖後半段稍掉速但即時補回來；他也感謝：「最後 200 公尺衝刺時，有播報老師的激勵，讓我有動力全開並破大會。」

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剛在 3 月青年盃突破個人最佳的曾廷瑋，近期狀況良好，今日再度破PB（圖片來源：建中攝影 CKPC）

最近開始嘗試多場路跑賽事的曾廷瑋，也分享路跑與場內賽的差異，他表示：「需要去適應穿著在公路上的跑鞋與跑道上的釘鞋兩種不同功能鞋款，跑感上十分不同。」

編號 7 號的周鴻宇，與同為師範大學的曾廷瑋兩人原先並驅領先集團（第一及第二位），賽事後段周鴻宇因肚子不適因而掉速，最終拿下第七（圖片來源：建中攝影 CKPC）

長距離常勝軍的「小葉」葉日鴻，賽事前半跟在第二集團，與其他選手共跑，到後段評估身體狀況許可才加速開出去，最後以 15 分 32 秒 84 拿下第二。葉日鴻近期舊傷復發，自我要求高的他深怕調整不回過往強度；希望小葉能儘快調整回正軌，挺過低潮期，別讓傷勢耽誤了他的好表現。

近期狀況不好的葉日鴻仍在此項目拿下第二（圖片來源：建中攝影 CKPC）

女子三千障礙陳昭郡蟬聯后冠，成績 11 分 05 秒 40 ，為障礙賽常勝軍的她賽後表示：「最近身體過度疲勞，訓練量也減量許多，原先還擔心未能表現在水準上。」陳昭郡接下來除了參與四月大專盃外，五月還有半馬賽事，她時時刻刻謹惕自己身為運動員需要將身體保持良好，才能面對未來每個挑戰。

陳昭郡在女子障礙項目獨領風騷(圖片來源：建中攝影 CKPC)

就讀師範大學大二的張郁珮，一路尾隨在陳昭郡後，最後以 11 分 56 秒 74 拿下亞軍，她將此場視為以賽代訓，目標放在即將到來的大專盃，更期望在 10 月全運會突破個人最佳成績。

今年大二已脫離高中團體訓練兩年的張郁珮，期許自己能儘快回到大一的體能，補齊大學鬆懈造成的訓練不足（圖片來源：建中攝影 CKPC）

三千障礙新秀黃萃蓮，目前就讀北市大大一，面對前面兩位前輩的好表現，她不畏懼並以個人最佳 12 分 20 秒為目標拚戰這場賽事，最終成績 12 分 36 秒 49 拿下第三，接下來也將參加大專盃，期望再看到她的好表現。

黃萃蓮為女子障礙項目新秀（圖片來源：建中攝影 CKPC）

五千公尺男子組排名 排名 選手 單位 成績 備註 1 曾廷瑋 國立臺灣師範大學 15:07.38 破大會 2 葉日鴻 國立體大 15:32.84 3 江彥綸 臺北市立大學 15:33.72 4 楊皓評 國立體大 15:36.15 5 何幸航 國立體大 15:52.83