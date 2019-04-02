賽事心得／海風馬拉松 逆風之下凸一下

2019-04-02 09:52 運動筆記 力奇



在過年後，參加了位於苗栗的「大湖草莓馬拉松」，在出發後不斷超前，但在遇到上坡後體力逐漸下滑，11km左右時成為步兵，遊遊蕩蕩跑跑走走的晃回終點...。

我該好好反省...(圖片來源： 力奇)

在那之後，力不從心加上成績太久沒破，像是失了魂一般。「難道我只能任憑賽事慢慢的到來，然後上場時...爆掉嗎？」「我平日的跑步訓練，好像沒有訓練價值，只有浪費體力？」「掛很久的PB3:20:19要什麼時候破？我在擺爛吧？」深淵跌的更深，這樣下去也不是辦法....我決定上山反省，重新思考。

賽前準備

3月中旬，我收到了「海風馬拉松」的物資，離參賽只剩二週，心裡千萬個不想參加的理由...「隨緣吧，到時真的不想就不去了！」

二次的測試，感覺還不錯！？(圖片來源： 力奇)

3月22日測了10km，還有跑43分的能力；倒數一週時，一般路面我還能在不休息的情況下ㄧ小時內完成12km；賽前五日，我那個五千跑15分的「教練」來找我。在與教練聊訓練、聊跑步後，更對海風馬拉松，特別給了我許多建議與分析，算是注入了強心針，我決定參賽了！剩下的，就是我過不過得了自己的關卡。

賽前一日的早晨(圖片來源： 力奇)

我還是非常擔心，我還是對於參賽沒有把握，教練的提點迴盪『目標330內，就當作是練習，回來後重新調整。』就算當作是練習，我還是很緊張，我該用哪種態度去面對它，倒數三天我顯得焦躁不安。

海風馬拉松出發

pm8:50我已經躺在床上，淺眠的狀態下，夢境前都是些煩惱的事情，而夢境更是些考試啊、學校生活...讓我很痛苦的事，轉眼間來到am3:10，我起身準前往新屋，上場了！

我包的像是肉粽(圖片來源： Cherry)

我算早到了am4:20我已經在會場找到車位停好車，am5:10下車，蹲坐在寄物區附近歇息，直到5:45分我才慢慢晃到起點前。

起跑時的激烈氣氛(影片：尋寶網)

離倒數還有許多時間，我為在離第一排大概有5公尺的地方，躲在人群裡除了比較暖之外，更重要的是不會被出發時的氣氛壓到爆速，時間很快，看到來賓們舉起手，到了倒數10秒，『5~4~3~2~1，選手出發！』

請用力的刷掉我

海風馬拉松我已經是第三次參加了，我知道一開始時會是往新屋福興宮，上了橋後會慢慢往海邊靠，再來就是防風林了！出發時的氣氛普通激烈，不論是男男女女老老少少，全部都是用4分半以上的速度刷掉我，為了不被影響拉下墨鏡，順順跑就好，1km來的很快，為4:50/1km，嗯！我覺得體感不錯呼吸穩定，算是不錯的開始！

海邊與穩住

慢慢往海邊靠近，這個景色，記得去年時我為了追逐人群，又遇到了跑友，在這裡似乎就已經有點喘，折返後似乎就萌生放掉的念頭，但是，我提醒自己，穩定，穩定就好。3km回報4:45/1km可以降慢ㄧ些，4km4:47/1km還是要再慢ㄧ些，終於到了折返點的福興宮，速度調整到4:5x/1km，呼吸順暢體感穩定，更重要的是不覺得累。

折返時，與其他全馬組交會，為了讓呼吸穩定跑友間的招呼，只以揮手致意，這場全馬才剛開始而已。

全馬才剛開始

10km時吃了第一包果膠，對於已完成的1/4我覺得滿意，順順回去吧！13km回到會場附近，與休閒組半馬組在防風林間呈現了亂鬥，出了防風林更是惱人的逆風，感覺真的只能用「亂七八糟」來形容。

(圖片來源：Jacky Yan)

到了半馬折返點，少了一群人，再到了休閒組折返點又少了一群人，17km了！是真正的戰鬥了。

逆風，還是逆風

你真的以為會如同五月天的歌「逆風更適合飛翔，因為，不會有人～阻擋～」嗎？

這裡的逆風因該算是我的失策了，我完全沒想到會有這個迎面而來的逆風，風大的程度是無法聽到步伐聲，有時陣風刮起，是會被吹的左搖右擺的，我看到前方組起破風陣形，我想跟上去，但100m的距離我追了好幾公里，追到時人早已散了！21km終於到了，逆風的可怕我消耗了許多體力，我開始有點擔心了。

我知道會有經過工業區，與逆風的纏鬥，我覺得我快失去的判斷力，那麼「只要順順的完成就好」。我想，只要順順的跑，可能還會有體力恢復的機會，但是，意志力開始有點消沈，就怕自己會爆掉，我經過補給站，將開水往頭上澆，清醒點！

30km後的氣力

有逆風就有順風，浸濕的衣服在順風刮起時，忽然有種助力，像是拉著我跑，但25km後，我覺得開始有點疲乏，我已經不敢再看手錶，不要再給自己速度的壓迫，還是那句話『就算失敗了，就當作練習！』29km像是進到叢林，折返點不遠了吧？眼前是30km與31km的牌子，離折返剩下500公尺。

(圖片來源：Jacky Yan)

折返後，我記得上次在這裡爆掉，所以今天ㄧ定要撐住，但在經過叢林後我覺得有點些微上坡，雙腳開始無力，不管如何剩下最後10km了！「眼前的確定就是我要超越的人吧！？追上去試試看！」我慢慢的靠近，對方沒有要與我拉鋸的意思，那我開始刷ㄧ個就是ㄧ個！前方的跑者與朋友相會，朋友告訴他有凸台可能，那麼我也刷掉他就也有機會上台。33~36km我的眼裡只有估算距離以及慢慢加速。

真正的測5K

上了橋有點無力有點腿軟，是37km了，剩下最後5km，只要穩住就可以了，雖然在橋上我可以往後望，但是我還是顧好自己就好。最後的堤防旁，眼前跑者離我好遠，或許追不上，但是穩住就好...38km體力耗弱力量出不來，39km有個上坡的小橋，腿好軟好軟。又是經過防風林，眼前有落單的跑者，超過他是絕佳機會，出了防風林是最後的補給站，我已經感覺到非常疲累，但還是有著拼鬥的目標，將開水往頭上澆，刷掉最後ㄧ個。遠遠看到會場的天橋，距離好遠，40km是最後了，眼前有二個跑者，只離100m，好想叫他們等等我！等等我！

回到終點了！(圖片來源： Cherry)

咬緊牙，追上去，最後一個虎口，已到終點了。

目標內與優勝

脫下墨鏡，與後頭致謝，雖然還沒看時間，但我覺得我今天表現還不錯，領取成績前遇到了最後仍沒追上的跑者，與他們握手致謝，成績以3:26:03，完成了海風馬拉松。

獲得錄取啦！(圖片來源：力奇)

領取成績時，感覺有點緊上，證明書從印刷機刷出時感覺數字很小，寫者分組10名，我有錄取！興奮開心，嘶吼大叫！『我取得優勝了！』我將訊息告訴教練、老婆、家人、跑團群組...逆風之下，我取得佳績，除了達成330內目標更取得了分組9的優勝。

好久沒站獎台啦！(圖片來源：力奇)

感覺好久沒站上頒獎台，喜悅與感動難以言喻，或許我還可以，我仍然還可以繼續努力。感謝這場「海風馬拉松」我沒有和別人說，就是擔心跑不動不想跑。感謝教練賽前的ㄧ席話，並幫我分析配速策略，也因這ㄧ席話才確定我會參賽。感謝上明中醫李醫師的賽前調理，除了身體也告知我心理壓力的調整方式。感謝這場海風馬拉松的所有的相遇，謝謝大會，謝謝志工，謝謝攝影師，這場海風馬拉松我找回跑感，讓我覺得這是場難忘的賽事。

還有許多感謝，我想，你知道我在說你...。

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榮耀因為你！(圖片來源：力奇)

後記比賽前一晚，我將背心掛上號碼布，我選擇了我具有意義背心，顏色是代表了自在輕鬆的湖綠，更是我買給家人的團服，褲子本打算選最輕量的，但拿起了擔任配速員時配發的褲子，對我而言這些裝備是我最初衷的意義。

猴年帶個獎牌給妹妹玩，豬年帶座獎盃給妹妹玩！(圖片來源：力奇)

雖然是在目標完賽，但其實若不是遇到逆風我想成績會更好些吧！但這場「海風馬拉松」，重要的是，我找回些跑步的感覺，未來當然就是繼續努力，力求突破囉。

賽前調整

對了！這次特別記錄了賽前3天的調整，週四時開始禁酒，練習則以輕度短距離為主，早餐更特別調整了飲食。早午餐：雞精、特濃豆奶、洋芋沙拉、葡萄吐司、栗子晚餐：雞精、番茄義大利麵、開水當然最重要的，還是要有充足的睡眠囉。