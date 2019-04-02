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賽事心得／海風馬拉松 棄賽須要很大的勇氣

2019-04-02 10:48運動筆記 謝佳全

為一個非常沒企圖心的跑者。

3/31選擇了海風馬想來做個完美的結束。。。

前一天老人家(忠哥）還交待要跟著他跑。

嗯........果然薑還是要老的比較.....辣

前10k一直用著穩定的配速帶著我 沿路一直盯囑我別超速.....

在出了綠色遂道後 把我趕走要單飛出去。

就這樣放下忠哥跟吉吉離開了....

總算到了LDS愛桃跑的補給站

大老遠就聽到珊妮大喊著小黑來了 還有蛋糕

我伸手要接他的水 沒接到只接到學姐的水

(看來會被珊妮唸很久了）

在來就看到南哥大喊小黑加油

心理想著 加油 目前這狀況很好

看了看配速420....嗯有機會

17k_23k這段路一個人頂著風

內心戲開始起動 能演的都演了

到了23k補給站我........

放棄了 真的好累

24k-30k

啟動走跑模式 心理的壞唸頭一湧上來

跑馬真的好心苦 好想攔回收車

感謝沿路為我加油打氣的跑友

實在是太多了就不一一唱名感謝了

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接下小熊的蠻牛。心理還真心虛.....

我......真的不須要蠻牛.........

就這樣啟動了吃飽模式。。。。

拿了支冰就坐在旁邊吃起來了

看著跑友一個個出發 我還是啃著我的冰棒

其實是我在等人撿我一起跑...但是都沒人

哇勒.....超難過得......

(下次有跑友看我廢在補給站。請把我撿走吧)

最後柔教練出現了 心想他跑這樣慢我因該跟的上

就這樣默默地跟上

剩下12k在忍一下

哇勒.......太陽出來了

有夠熱的啦........

就這樣兩人沿路一直抱怨為何要報這場比賽

就這樣我又回到愛桃跑補給站

剩下3k....我決定要休息 吃飽喝足來在出發

愛桃跑補給站有夠溫暖的啦

溫暖到 看著柔教練離開的背影我都不想離開

做了好一下看了一下時間......嗯該回家了

準備回去給老人家唸了

跟大家打了聲招呼。。朝著最後的3k

最後3k沒多想抬起了腳步直奔終點

就這樣結束了吃風吃到飽的海風馬........

#LDS愛桃跑

#楊梅樂跑

#忠師傅訓練班

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