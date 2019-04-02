賽事心得／萬金石馬拉松 人生二馬破不了四

2019-04-02 13:00 運動筆記 Eric Chang



萬金石是我的第二個全馬，幾個月前的台北馬初馬雖然有破五，但其實擔心跑不完，所以跑得比較保守。有了完成初馬的信心，在第二馬就盡全力跑來跑跑看。雖然差一點點就破四，但對這樣的成績算滿意了，畢竟沒有排什麼課表在訓練。

外在動機轉換為內在動機

（什麼外在動機、內在動機，心理系的就是愛吊書袋）

我本來不是很喜歡跑步，早期跑步只是我訓練體力的手段。一年多前又回來跑步，是因為被醫師警告脂肪肝太嚴重，我並不太享受它的過程。相較起來，我喜歡打桌球、羽球、騎腳踏車。

但慢慢的，看到自己的進步，從七分速、六分速、到五分速，開始有成就感。又慢慢的，跑步時不聽音樂，注意自己呼吸心跳，到享受放空、自我對話。（尤其有小孩後，很少有自己的時間）

關於訓練

我不是一個有計劃、按表操課的跑者。人生的初半馬，已經是五年前的 2014 國道馬半馬（2:07:40）；第二半馬是半年前的 2018 台中城市半馬（1:57:58）。這兩次跑完都掰咖好久（尤其是初半馬跑完後就沒有常跑步了 XD）。

因為我沒特別排課表，根本就只是胡亂跑、也沒注意跑姿，所以只要跑快、跨大步每次跑完就會受傷。在台中城市半馬後，我問了自行車隊的朋友 PoWei（全馬330的好手，他老婆也跑進台灣百傑）。他建議我先練 E 跑區（這什麼鬼？）我開始閱讀跑步的生理、科學訓練的文章。也開始練打底的有氧輕鬆跑 E 區間，就像練功夫前要先練蹲馬步一樣。E 區間可以刺激肌肉微血管、粒線體生長、提昇心肺功能。

跑了兩個多月的七分速，很無聊，真的要很忍耐。終於在初馬台北馬和日月潭超半馬看到了成效，都無傷完賽。或許之前有了不錯的進步，讓我開始在意萬金石的成績，賽前兩週不但沒減量，還在賽前一週跑了一個 30K 的 LSD。及兩天的恢復跑，結果跑了不但沒恢復，右腳脛後肌開始痛，去針灸及休息四天後，還好可以跑萬金石。經過這次之後，更深體會到如果要精進，真的要安排適合的課表、按表操課。（但有小孩要照顧，要按表操課真的有難度）

加油聲

萬金石當天，天氣很棒，雨剛停、氣溫不高，很適合路跑，只有回程的逆風和獅頭山的坡，阻擋大家破 PB 的路。北部濱海公路真的很漂亮，上次自行車騎北濱 100K 追風已經是七年前的事了 XD

前 33K 還算順利地用 5:43 均速完成，逆風越來越大、獅頭山的坡，加上右腳底有小石子的感覺越來越痛（結果是起水泡），我開始掉速。還好路旁熱情加油的鄉親不減反增，加油、擊掌、鼓舞，讓我體會社會助長 arousal 的感覺，可以繼續撐下去。剩三公里時，聽到旁邊的女跑者和朋友說著「這樣下去破四很危險」，然後就看不到他們的車尾燈了 Orz

破四?!好像還有點機會，但肌耐力不足，一加速就很喘，於是一邊嘶吼幫助呼吸，順便自我激勵，步速勉強維持在5:15左右。就這樣萬里隧道中都是我的嘶吼回音，還好人不多 XD

衝過終點，回神按錶時，已經是 4:00:59，領到證書時，大會的淨時間是 4:00:20，還是差一點破四。至少我盡力了試過了，破四就留給下一馬吧。比較扼腕的是若在四小時內完賽，明年就是保障名額不用抽籤