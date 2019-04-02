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賽事心得／鹿野馬拉松 小犬添丁的初馬

2019-04-02 10:56運動筆記 舜鵬

其實去年就想讓添丁下海了，不過我老婆百般阻撓，只好做罷！經過一年的勸說，我老婆終於肯讓丁丁跑初馬了，但是要我要把添丁平安帶回來，我某說：如果添丁沒回來，你也不用回來了！驚！！

我的寶貝老婆和寶貝女兒珠珠和寶貝添丁

添丁平均月跑量約180~200K左右，最遠有練到25K，要挑戰全馬不求成績的話是OK的，不過若是只要求完賽，6小時也是完賽，7小時也是完賽，我覺得那一點意義都沒有，考量平常的跑量和跑速，評估應該可以在3個半小時完賽(沒爆掉的話) ，但我最近都沒啥練跑，而且胖了2公斤，所以我也不確定我能不能3個半小完賽，反正我和添丁決定要硬幹了。

賽前和丁丁吃了早餐擬好今天的做戰計畫後，老婆即載我們到會場了，今天天氣真是涼爽，應該不會是一場苦戰才對，做了點熱身，最重要的是讓今天的主角添丁拉屎拉尿，不過阿丁都不排便，等一下萬一在賽道上拉屎，我會被公幹啊，接著在起跑線等起跑，大家都問我，小狗也要跑嗎？對呀對呀！初馬喔！加油喔！

起跑前~~

起跑前

起跑後，心裡想著前面還是穩一點慢一點好了，畢竟添丁初馬，能跑多遠真的不知道，怎知還沒100公尺，第一個彎過了就要停下來拉屎了，暈倒！趕緊拉到旁邊去讓他解放；前5K配著預定的4"50左右的速度，接著要上鹿野高台，上坡是丁丁的強項，在這裡刷了3,4個人，交管志工告訴我是第9，小狗第8！哈哈！可愛的志工，把丁丁都算進去。

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鹿野高台

前半馬都還算順利，大約用了100分完成，此時丁丁還是"恰恰抖"精力旺盛，只是時不時有其它沒綁沒關的大狗小狗，前來亂小挑釁，為了避免滋生事端，還是加速離開才是，不過還是有一隻實在是太靠近了，已被我一腳踏開，快使用雙截棍，哼哼哈兮！快使用雙截棍，哼哼哈兮！

畢竟全馬是要有跑量來支撐的，有練就有，沒練就沒有，原本預計添丁大概30K左右會有撞牆期，不過反倒我25K左右就開始掉速，呵！我變成豬隊友了，不過還是維持5"20左右的速度，到了30K，添丁還是不見疲態，唉唷！很會喔！到了35K補給站，補給完後，要出補給站時，添丁卻坐在地上不跑了，拉也拉不動他了，哈哈！添丁爆了，走啦！走啦！先用走的，慢慢再跑起來了，再加上是緩上坡，所以目前是6分左右的均速，呵！

每次進補給站都被好幾個人刷卡，因為添丁進站一次都要30秒，我以前都3秒就出補給站了，因為東部賽事很多都倡導環保，所以沒提供紙杯，我懶得拿一個杯子跑就索性不拿杯子，每次進站都是叫志工把水倒在我手中，我喝完再叫志工倒一些在手中，再給添丁喝，喝完再摸摸他的頭，鼓勵鼓勵他，難怪我常常吃到毛。

彎道進來只剩300公尺了

彎道進來只剩300公尺了

到現在是排在第12名(只取10名)，想說沒啥壓力，得不得名沒有差別，沒獎金也沒獎品，只有一塊壓克力板，把添丁平安帶回去才是重點，順順的跑就好了，不過該死的第11名竟然在第38K停下來用走的，就這樣我就變成第11名了，而且遠遠看的到第10名，到底要不要追啊！感覺是看的到吃不到，心裡想著開車300多公里來這裡，沒帶一塊壓克力板回去這樣對嗎？

剩下2公里就到終點了，我和添丁對看了一眼，我們決定要硬幹到底了，速度就從6分直接拉到4分半，要知道已經爆掉的人，能拉到4分半，要盡多大的力啊！到了41K，發覺對方不軟啊，速度約有4"50左右，只追近了一點點，好吧！4"30追不到，那就開到4"20吧！進到最後一個彎道進來只剩300公尺，只差第10名50公尺左右，腳步放輕避免打草驚蛇，慢慢接近第10名，距離終點只剩50公尺，終於追上第10名，他發現我和添丁了，他也加速了，不過為時已晚，我和添丁已掌握先機了，進終點，小贏他2步，真是刺激！

添丁第10名

狗本來就是很適合跑步的動物，只要經過多加訓練隨便跑都比人還快，回想剛領養添丁時，第一次帶他出門跑步，2K就爆了，也是直接坐在地上不跑，還坐我媽的回收車回家，第二次到4.5K爆了，我陪他走回家，第3次到現在就沒爆過了，添丁爸爸以你為榮！

跑完記得要拉筋伸展喔!

至於添丁的第二馬，我老婆說不准，除非有人贊助雞腿和牛奶，哈哈~~

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