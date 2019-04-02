賽事心得／名古屋女子馬拉松 終於完成夢幻賽事

2019-04-02 13:49 運動筆記 Tingting Kuo



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賽後真實的酸痛感，讓我無法忘記我完成馬拉松這件事，好希望它就是夢😂，至少不會那麼酸痛🤣🤣🤣終於～我在35歲前完成跑馬女生們的夢幻賽事-名古屋女子馬拉松🏃‍♀️，想起準備這場路跑到完賽的點滴，至今都歷歷在目，我想我感動了我自己，也謝謝一路為我加油的朋友及家人們。

從海外選手中籤的開始，就進入我為全馬賽事的準備，慢慢開始跑量的增加、加入相關社團的資訊蒐集、跑步裝備的購置與適應、還有出動老弟這位教練體能的訓練，讓我一步一步推進比賽日，直到賽前的受傷真的讓我帶著不安但又期待的自己來到日本🇯🇵。受傷之時，家人為我的堅持赴日仍有諸多勸阻😂，說真的連我自己都不確定這趟要是真的跑出去身體會如何，該臨陣放棄嗎？

因為我到日本適應氣候仍然還是不適的，但最後我還是完成了路跑🌸和許多來自台灣的姐妹們彼此打氣，好多都是第一次來海外參加馬拉松，起跑後沒多久就下起雨，直到完賽都沒停過，氣溫也下降許多，對選手的體力是挑戰，帶有台灣意象的我，沿路受到不分國界選手們的鼓勵，ㄧ聲ㄧ聲的”tingting 加油💪、台灣加油💪、combade 💪”在支持著我，當然我也以這樣的熱情支持著賽道上ㄧ同前進的選手們，感謝我的應援團也在賽道上幾個會面點用力的為我加油及補給，ㄧ路上不乏有抽筋、受傷、被關門而被迫放棄的選手，雖然跑的不快，但我ㄧ邊跑著ㄧ邊禱告上帝也鼓勵著自己，”加油加油啊！我知道我可以完賽的，不可以放棄”，找尋任何堅持下去的動力。

來到最後一里路要回到巨蛋會場時，已響起dancing queen 的歌曲，再堅持一下，就快到終點了，這時我把雨衣卸下將準備好的國旗拿出來帶著它進入會場(邊跑邊用😂),終點賽道旁我的專屬應援團很努力卡位，也為我留下美好的畫面，真心感謝🙏，而其他加油團也紛紛為我加油，接近終點的那刻我流下感動的淚水，因為我真的跑好遠啊～沒想到我竟然可以完賽，過了終點線後轉身深深的向賽道ㄧ鞠躬🙇‍♀️，正式拿到集結意志力、汗水、淚水、雨水換來的Tiffany 完賽項鍊與NB紀念完跑T恤、毛巾及多項補給。

感謝主，謝謝大會、謝謝工作人員、謝謝沿路辛苦且熱情的名古屋市民，還有所有選手及應援團，以及堅持完賽的自己，ㄧ路上真的不容易，放棄就在停止的那刻，但我沒有，哪怕大口呼吸時胸口挫傷仍隱隱作痛，我還是堅持的跑著，是大家在賽前的關心與祝福讓我完成這場比賽。

雖然賽後要面對的是鐵腿、鐵背、鐵全身的修復過程，但我的初次全馬帶著很多的感謝與感動完成了，奧運金牌得主 Emil Zatopek說過：「如果你想跑步，跑個一英哩就好。如果你想體驗不同的人生，那就跑場馬拉松吧。」挑戰自己，也是一種愛自己的方式。我的下一場賽事在哪？我不知道，但我知道的是我不會停止跑步，我會繼續跑下去，人生如此馬拉松也如此....

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